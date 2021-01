Pour cette deuxième édition disputée en Arabie-Saoudite, le pilote de 55 ans a réussi à maintenir derrière lui sur les 10 derniers jours de course le Qatarien Nasser Al-Attiyah, triple champion du monde de

. Le Tricolore s’impose à Djeddah avec 15 minutes d’avance sur son concurrent. "C’était vraiment difficile", expliquait Peterhansel une fois sorti de sa voiture au terme de la dernière spéciale remportée par Carlos Sainz. "Il y avait davantage de pression cette année à cause de ma place de leader. J’avais plus à perdre que Nasser. On a disputé une course très serrée et on a commis très peu d’erreurs au final. C’était la clé cette année pour l’emporter. Avec cette 14ème victoire, je pense être le seul à avoir gagné sur les trois continents. Avoir vécu l'Afrique, l'Amérique du Sud et maintenant l'Arabie saoudite..."