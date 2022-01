Première étape du

dimanche entre Ha’il et Ha’il, en Arabie Saoudite, et déjà de gros dégâts. Six fois vainqueur de la compétition en moto et 8 fois en auto,

a perdu toute chance de victoire dès le départ de cette 44e édition. Au 157e km des 333 km de la spéciale, le tenant du titre a heurté une pierre à 100km/h. Le choc a déformé la jante du pneu arrière gauche et provoqué la casse du triangle de suspension de son Audi RS Q e-tron. Le Français ne joue plus la gagne. L’autre grand perdant de ce 1er week-end se nomme

. Classé parmi les dix premiers jusqu’au km 239, l’Espagnol s’est perdu ensuite. « El Matador » a perdu plus de 2h sur le vainqueur du jour. Devant,

(Toyota), déjà premier du prologue la veille, remporte l’étape avec plus de 12 minutes d’avance sur

(Prodrive). Le pilote qatari et son coéquipier français

Mathieu Baumel

s’annoncent déjà comme les grands favoris pour la victoire finale. Le binôme a dompté tous les pièges de navigation de l’étape pour signer le meilleur chrono et forcer le respect de son rival Sébastien Loeb lui-même. “Nasser m'a rattrapé, je roulais un peu cool, a expliqué le nonuple champion du monde des rallyes, victime de deux crevaisons en début d’étape. Une fois qu'on était derrière lui c'était plus simple. Nasser et Mathieu sont forts. On les suit, on voit qu'ils se permettent de couper la piste, revenir dessus, tout le temps sur un gros rythme. C'était beau à voir.”