Le parcours du Dakar 2025

Le 3 janvier, certains des meilleurs pilotes de la planète se retrouveront à Bisha pour le départ du plus grand rallye-raid au monde. L’objectif ? Rallier Shubaytah, le 17, le plus rapidement possible. En 2024, les pilotes avaient été poussés dans leurs retranchements avec une étape en contre-la-montre de 48 heures. Couronnée de succès, elle sera à nouveau de la partie en janvier. Détail important : si l’année dernière, elle s’étalait sur la bagatelle de 540 kilomètres, cette fois-ci, il faudra en parcourir 950 ! Une belle opportunité pour creuser (ou pas) l’écart dès les premières étapes.