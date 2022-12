Une team suisse de qualité à la finale du Red Bull Dance Your Style

Le deuxième week-end de décembre, les meilleurs danseurs du monde se retrouveront à Johannesburg pour la grande finale du Red Bull Dance Your Style de cette année. La finale mondiale de l'année dernière n'ayant pas pu avoir lieu, tous les champions locaux de 2021 seront de la partie cette année. Ainsi, Mams, Voldo et la danseuse d'exception genevoise Perla Perlson se rendront de Suisse en Afrique du Sud. Petit portrait de trois figures de proue de la scène chorégraphique locale :

01 Perla Perlson

Nom: Perla Perlson

Age: 31

Ville: Genève

Perla a reçu une Wildcard pour la finale mondiale © Torvioll Jashari

Peu d'autres Suisses ont un impact aussi international que Perla. La spécialiste genevoise de house et de hip-hop est depuis des années au plus haut niveau et marque la scène avec ses compétences et son engagement bien au-delà de la piste de danse. Elle fait donc partie du cercle très restreint des danseurs qui ont reçu une wildcard pour la finale mondiale du Red Bull Dance Your de cette année !

Style de danse

J'ai commencé très jeune et je danse dans de nombreux styles. Ce que j'aime le plus, c'est le hip-hop et la house.

Danse depuis

Je danse depuis que je peux me tenir debout.

Crew

Je danse avec le Wanted Posse de Paris et j'ai mon crew Viz-O ici à Genève.

...tout comme la genevoise Perla! © Jean-Christophe Dupasquier/Red Bull Content Pool

Plus grands succès

J'ai beaucoup aimé travailler pour Nike et je suis signée chez Yves Saint Laurent, ce qui me plaît aussi beaucoup car je suis une femme assez coquette. En ce qui concerne les battles, la victoire au Cercle Underground a été très belle. Je ne m'y attendais pas du tout, parce que jusqu'à ce moment-là, il n'y avait presque pas de femmes qui avaient réussi. Comme la culture hip-hop et house est très importante pour moi, je suis particulièrement heureuse d'avoir pu créer "Fighting Spirit" en septembre en hommage à mon collègue de crew Babson qui est décédé. Il nous a souvent poussés avec ces mots et maintenant, avec ce programme, je veux donner aux danseurs professionnels et semi-professionnels la possibilité de continuer à se développer. Les cours sont très fréquentés et l'ambiance est géniale.

Forces

J'ai du charisme et une aura quand je danse. Je suis polyvalente et je viens d'une famille de musiciens. Cela me permet d'avoir une bonne oreille musicale et d'interpréter rapidement l'énergie que transmet une certaine musique. Cela me rend spontanée et donc assez imprévisible.

Inspiration

L'inspiration vient en premier lieu de la musique. Quand je ressens la vibe d'une chanson, je m'y plonge. Si je danse sur quelque chose qui me plaît moins, mon attention s'éloigne de l'inspiration pour se porter sur l'exécution pure. Quand je ressens vraiment quelque chose, j'aime aussi fermer les yeux et me laisser guider par l'inspiration et l'intuition. En ce qui concerne la musicalité, ma mère, qui est musicienne et chanteuse, m'a probablement déjà influencée lorsque j'étais enceinte. En outre, je trouve bien sûr toujours de l'inspiration auprès de mes collègues et de mes élèves.

Musique préférée

J'aime danser sur la musique actuelle. Je suis quelqu'un qui aime se renouveler et renouveler son style. Ce qui me saisit le plus ces dernières années, ce sont toutes sortes de musiques africaines. L'afro-house en particulier, avec ses éléments percussifs, son rythme et la joie qu'elle véhicule, est très spéciale. Si en plus, il y a des paroles bien chantées, ça déchire tout !

Pourquoi danses-tu ?

Il m'est facile de m'exprimer par le mouvement. J'ai ce besoin constant de bouger. Enfant, j'étais timide et réservée, mais la danse m'a permis de découvrir mon mode d'expression. Grâce à la danse, j'ai aussi trouvé un environnement social dans lequel je me sens bien. La danse a presque un caractère thérapeutique et curatif. Je pense que je peux offrir à mes élèves une issue à toutes sortes de situations difficiles grâce à la danse. Que ce soit à la maison, à l'école ou ailleurs. La créativité dans la danse n'a pas de limites, on peut tout imaginer et en faire quelque chose. Beaucoup de choses se passent dans la tête, quand j'entends de la musique, je danse déjà en pensée et cela me donne de la liberté. Je danse parce que c'est ma passion, pas parce que c'est mon métier.

Perlas Guide für Genf © Red Bull TV

Mams sur les points forts de Perla Perlson :

Perla est très tenace et une travailleuse acharnée. Elle donne énormément à ceux qu'elle aime. Un vrai talent !

Voldo sur les points forts de Perla Perlson :

Je dirais que ses qualités et ses points forts résident dans le fait qu'elle est une battante, qui travaille dur et qui, grâce à son talent et à sa force mentale, réussit tout ce qu'elle veut accomplir. Elle ne danse pas n'importe comment, on sent dans sa danse l'expérience, la maturité et la passion. Je pense qu'elle a tout en main pour réaliser ses rêves.

02 Mams

Nom : Mams Goku / Swiss All Styler

Age : 34

Ville : Vevey

Le San Goku de Vevey © Red Bull

Si la scène de la danse romande a un cœur, c'est sans aucun doute celui de Mams. Non seulement il est un maître de tous les styles de danse urbaine, mais il est aussi le mentor de quelques-uns des meilleurs danseurs que le pays ait produits ces dernières années. En 2021, il a remporté la finale suisse du Red Bull Dance Your Style sur la Place de l'Europe, ce qui lui a permis de décrocher un billet pour l'Afrique du Sud.

Style de danse

Je suis un all-styler, j'ai appris pratiquement toutes les formes de danse urbaine jusqu'à la danse moderne. Je me considère comme une sorte de caméléon de la danse, avec une grande prédilection pour le hip-hop, qui se manifeste par des influences très diverses.

Danse depuis

Je danse depuis l'âge de cinq ans. Dans ma culture, il est absolument indispensable de savoir comment bouger. Mon père était déjà danseur et c'est vers l'âge de onze ans que j'ai pris conscience que la danse était extrêmement importante pour moi.

Crews

Studio Leszarts / Mal au Crâne

Mams est polyvalent et peut s'adapter à tout © Jean-Christophe Dupasquier

Plus grands succès

Juste Debout Greece 2013 avec Stylez'C, mais le plus beau souvenir reste la victoire au Red Bull Dance Your Style 2021

Points forts

La polyvalence, la volonté de partager, ma générosité et ma vibe positive.

Inspiration

Un mélange de Dragonball Z, de jeu d'acteur et de storytelling. En outre, tout ce qui m'entoure m'inspire, cela peut aussi être un animal que j'observe. Mais bien sûr, mes élèves m'inspirent aussi beaucoup.

Musique préférée

En fait, je n'ai pas de style de musique sur lequel je préfère danser et j'aime découvrir de nouvelles choses. Je suis particulièrement fascinée par les sons du violon, du piano et de la guitare... en général, par la musique où l'on sent l'exigence artistique de l'interprète.

Pourquoi danses-tu ?

La danse m'a sauvé la vie. Elle m'a permis de m'affirmer et de trouver le bon chemin. Souvent, elle m'aide à exprimer des choses qui émanent d'émotions profondes.

Mams est prêt pour la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style. © Gian Paul Lozza

Perla Perlson sur les points forts de Mams :

"Mams est polyvalent et peut s'imposer à tous les niveaux. Il peut tout simplement tout faire avec son corps. Surtout, il peut facilement conquérir le public en jouant avec lui et en le faisant rire. Je pense que Dance Your Style est fait pour Mams" !

Voldo sur les forces de Mams :

"Mams est incroyablement polyvalent. La multitude de styles qu'il peut danser le rend imprévisible. Je ne pense pas que quiconque soit aussi complet que Mams lors de la finale mondiale".

03 Voldo

Nom : Voldo

Age : 23

Ville : Vevey

Voldo va-t-il dépasser son mentor? © Jean-Christophe Dupasquier / Red Bull

Style de danse

HipHop

Danse depuis

2008

Crew

Mal au Crâne

Voldo - Gagnant du Red Bull Dance your Style à Lausanne © Jean-Christophe Dupasquier

Plus grands succès

Gagnant du Red Bull Dance Your Style Switzerland 2022

Gagnant du Summer Dance Forever Duo

2 Awards Parter RIDCC

Gagnant des qualification suisses du Fusion Concept

Gagnant du World of Dance Upper Division & 2vs2 All Styles

Points forts

Polivalence, freestyle & stratégie

Inspiration

Mon expérience de vie, mon environnement et l'art de la danse urbaine.

Musique préférée

Mon style préféré est certainement le hip-hop, mais j'ai en général beaucoup d'amour et de passion pour toutes sortes de musiques qui m'inspirent.

Pourquoi danses-tu ?

La danse est ma thérapie, mon oxygène et la manière de me sentir vivant. Je suis plutôt réservée, parfois timide, mais quand la musique démarre, l'adrénaline et le mouvement prennent le relais. Cela me permet d'exprimer mes pensées et de transmettre des émotions que je ne pourrais pas exprimer avec des mots.

Voldo s'est envolé dans la compétition © Jean-Christophe Dupasquier

Perla Perlson sur les points forts de Voldo

"Il est incroyablement fort techniquement, les mouvements de ses bras sont incroyablement souples et il est hypermusical ! Il va aussi chercher le public extrêmement vite".

Mams sur les forces de Voldo

"Voldo est authentique et sait partager ses sentiments avec le public. Sur des battles purement hip-hop, il est en mode guerrier, mais à Red Bull Dance Your Style, il parvient à conquérir le public avec l'amour qu'il a à partager. Cela est certainement dû à sa grande expérience de la scène".