Expériences personnelles, compétences et émotions

Voldo : Je suis parti en Afrique du Sud prêt mentalement, mais sans attentes. J'ai été un peu malchanceux avec la musique et il était difficile de se connecter avec le public. J'ai gagné deux rounds et je me sentais en forme. Le troisième tour contre le danseur italien a été très serré, je crois, et il s'est montré très convaincant en finale. De ce point de vue, je suis content, mais j'aurais pu faire mieux. Mais je suis super content d'avoir été choisi par Alex The Cage pour une battle par équipe et d'avoir pu me défouler.