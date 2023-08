Best of: Le taureau de la bonne humeur est de retour dans le cockpit 🤩

Il nous a manqué : le plus grand sourire de la Formule 1 - mais Daniel Ricciardo est maintenant de retour et se bat à nouveau pour des points du championnat du monde pour la Scuderia AlphaTauri ! Raison de plus pour retrouver dans notre timeline les vidéos les plus drôles du pilote Aussi avec son passé chez Red Bull Racing. Cette rétrospective nous donne une certitude : nous attendons déjà avec impatience la suite des événements !