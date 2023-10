Daniela Ryf : "Nous, les femmes, allons faire le show !

Daniela Ryf n'essaie même pas d'embellir l'Ironman de Hawaii. Au lieu de cela, elle dit simplement : "Cette course est brutale".

2 min Daniela Ryf: Son interview sur l'Ironman 70.3 de Hawaii

3,86 kilomètres de natation, un aller-retour en pleine mer, 180,2 kilomètres de vélo et 42,195 kilomètres de course à pied. La chaleur entre les champs de lave pèse sur les athlètes ; les vents de Ho'o-Mumuku les attaquent par le côté à des vitesses allant jusqu'à 80 kilomètres par heure ; et l'humidité de l'air les tourmente sans cesse. Le mot brutal convient parfaitement à Daniela.

L'endroit préféré de Daniela : la route Palani à Kailua-Kona.

La Soleuroise a participé à la course sept fois et l'a gagnée quatre fois. Autres courses incluses, elle a gagné 20 fois sur la longue distance du triathlon. Elle a 36 ans. Et elle n'a plus rien à prouver à personne. Pourquoi prend-elle quand même le départ à Hawaii le 14 octobre de cette année ?

Parce que cette course a défini sa vie. Et parce que c'est magnifique ici aussi. Sur cette île du Pacifique, sur ce parcours qui longe presque entièrement la mer. Et puis il y a l'endroit préféré de Daniela : la route Palani à Kailua-Kona.

Le cinquième titre en ligne de mire © James Mitchell

Quand elle y arrive, son corps a déjà surmonté plus de huit heures d'efforts : "Tu vois les spectateurs et tu sais : j'ai presque fini". Daniela tournera encore une fois à gauche, sur l'autoroute Kuakini, puis descendra à droite et courra finalement les quelque 500 mètres le long de l'Aliʻi Drive jusqu'à la ligne d'arrivée, où les gens applaudiront les exploits des héroïnes en guise de bande-son.

Dans les cinq derniers kilomètres, Rinny m'a dépassée. Ce moment a changé ma carrière. Daniela Ryf

Il y a neuf ans, Daniela a participé à l'Ironman d'Hawaï pour la première fois. Elle se souvient : "Dans les cinq derniers kilomètres, Rinny (Mirinda Carfrae, la future gagnante) m'a dépassée. Ce moment a changé ma carrière". Si elle devait aujourd'hui donner un conseil à elle-même, à la novice de Kona de l'époque, ce serait celui-ci : "Ne pense pas trop, fais-le simplement".

C'est avec cette mentalité qu'elle a gagné la course pour la première fois en 2015 : "J'étais soulagée quand j'ai ramené la victoire à la maison". Ce succès a été la base de l'année suivante, à propos de laquelle elle dit aujourd'hui : "La course de 2016 a été la plus facile. Tout s'est bien passé". Elle a franchi la ligne d'arrivée avec 24 minutes d'avance et un record de parcours de 8:26:16 h, toujours valable aujourd'hui.

Daniela Ryf hat viermal in Kona gewonnen © James Mitchell

Une piqûre de méduse mène à la victoire la plus spéciale

La victoire la plus spéciale de Daniela a eu lieu en 2018, après avoir été piquée par une méduse en nageant. Aujourd'hui, elle dit : "C'est là que j'ai appris à quel point il est important de ne jamais abandonner. Le fait que j'ai réussi à tourner cela a changé mon histoire de course. Aucune victoire ne me remplit davantage de fierté". C'était leur quatrième victoire consécutive et leur dernière jusqu'à présent.

Daniela Ryf © Patrik Fluck / Red Bull Content Pool Les Boys vont un peu me manquer ! Daniela Ryf

A partir de 2023, il y aura une nouveauté : les femmes et les hommes participeront séparément à la course des championnats du monde. Cette année, les femmes prendront le départ à Hawaii et les hommes à Nice. En 2024, tout s'inverse. Daniela dit : "Les boys vont un peu me manquer ! Cela va changer la dynamique de la course - et les vibes avant le départ. Nous, les femmes, aurons la scène complètement pour nous. Et nous donnerons un grand show !

Sans les hommes, beaucoup de choses seront donc différentes. Ce qui ne changera pas, c'est le moment que Daniela n'a jamais attendu avec impatience : Quand le réveil mettra fin à son sommeil à 3h30 le jour de la course. "Ce n'est pas du tout mon heure. Je sais alors que je devrais manger quelque chose et que je n'en ai pas envie".

Mais elle doit le faire. Sinon, Daniela n'a aucune chance dans la course de sa vie, qui la mènera à nouveau à travers ce magnifique paysage. Et qui sera à nouveau brutale.