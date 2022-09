Daniela Ryf : les secrets de son entraînement

Daniela Ryf: Je recommande à tous et à toutes de s’y préparer de manière adéquate, ils auront alors plus de plaisir. Les distances doivent être prises au sérieux et il faut absolument tester ton alimentation au préalable. Bats-toi pas à pas pendant la course et ne pense pas trop à ce qui pourrait arriver. Mange correctement et régulièrement et tire le meilleur parti de la situation. Les crises sont normales, mais une fois surmontées, la satisfaction à l’arrivée est d’autant plus importante.