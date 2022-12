Les 6 plus grands exploits de Danny MacAskill

fait partie des riders les plus célèbres de tous les temps. Sa créativité et son niveau technique sur un vélo lui ont permis de réaliser certaines des vidéos de

les plus vues au monde. Et au moment où vous pensez que Danny a atteint ses limites, il casse la baraque avec un nouveau projet encore plus dingue. Sa dernière vidéo,

, est sa nouvelle masterclass et intègre la liste prestigieuses de ses plus belles vidéos, sur lesquelles on revient ici.