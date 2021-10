On avait déjà Ninjas in Pyjamas ou Lemondogs, mais force est de constater que DBL Poney a poussé le bouchon encore un peu plus loin dans le domaine du ridicule. Cette référence à un titre de Booba ne devait être à l’origine que temporaire, l’histoire de quelques semaines avant de signer chez une écurie à l’intitulé certainement moins extravagant. Mais les mois ont filé et DBL Poney est resté.

Revenons-en à la genèse de notre petite histoire. À la base de cette équipe, un duo inséparable depuis deux ans. D’un côté, un jeune espoir de 22 ans révélé en 2019, Aurélien “afro” Drapier , et de l’autre, Alexandre “bodyy” Pianaro , ancien membre de la superteam G2 Esports et au palmarès déjà garni de plusieurs titres internationaux de grande classe. Un binôme qui a fait les frais d’une restructuration interne chez LDLC OL, fin 2020.

bodyy a les rênes en main © Limun

Laissés sur le carreau sans vraiment en accepter les raisons, les deux compères ont sonné l’heure de la revanche. Loin d’être découragés, ils se sont alliés avec les meilleurs joueurs français disponibles pour former “l’équipe des laissés pour compte”. Mais quoi de plus dangereux que des compétiteurs dos au mur ?

Les gars sont prêts à tout, quitte même à réinventer une manière de jouer travaillée pourtant durant de longues années. Autrefois petit poucet au milieu des grandes stars, bodyy assume désormais le rôle de leader du haut de son expérience inégalée dans cet effectif tandis que son fidèle lieutenant, afro, s’est mis au sniper avec brio. Lucas “Lucky” Chastang , également ex-G2 Esports, s’est joint au projet tout comme Thomas “Djoko” Pavoni , nouvelle pépite de la scène francophone adepte de gifles au deagle.

Djoko et DBL Poney au Red Bull Gaming Ground © Limun

DBL Poney a mis un certain temps à trouver un cinq de départ stable. Audric “JaCkz” Jug a été l’un des membres fondateurs avant que ses trop bonnes performances lui offrent une seconde chance chez G2 Esports. Puis, c’est Nathan “NBK” Schmitt en personne, le parrain de la scène française depuis une demi-dizaine d’années, qui a vu dans cette formation un moyen de ne pas perdre la main suite à son remerciement d’OG Esports.

Mieux que ça, il retrouvera même le top niveau plus tôt qu’espéré. Il leur aura fallu trois petits mois. Trois mois, entre février et mai 2021, pour que le nom de DBL Poney arrive dans toutes les bouches. Et pour cause, les performances excèdent toutes les attentes. Notamment au sein du circuit Major, seul chemin d’accès vers le PGL Major et ses deux millions de dollars de prize pool, autrement dit le plus grand tournoi de l’histoire de Counter-Strike.

L’Avicii Arena où se déroulera le PGL Major 2021 © David Jones

Confrontée à des milliers d’équipes concurrentes à l’intérieur de terribles Open Qualifiers, DBL Poney a réussi à s’extirper de la fosse aux lions pour rejoindre quinze autres écuries visant toutes l’une des cinq places qualificatives au FLASHPOINT 3, premier des deux événements accordant des points à la course au PGL Major. Seize équipes engagées, cinq places qualificatives et un arbre à double élimination. À la veille du début des hostilités, DBL Poney faisait partie des quatre participants les moins bien classés mondialement. En clair, elle n’était pas favorite. Loin de là même.

La légende veut que Hwang Dong-Hyuk ait mis une décennie à écrire le scénario de Squid Game. Les DBL Poney se sont montrés nettement plus efficaces. Ils n’ont eu besoin que de quatre jours pour attiser les passions. Pourtant, tout aurait pu s’arrêter brusquement. Battus au premier tour par Dignitas, la côte de leur élimination prématurée était au plus bas lorsqu’ils ont vu les Finlandais d’ENCE inscrire leur quatorzième round dans l’ultime carte d’un match décisif où seuls les vainqueurs continuaient l’aventure. Mais DBL Poney n’était visiblement pas très intéressé par ce dénouement. Menés 13-14, les coéquipiers de bodyy ont réussi à l’emporter 16-14 se qualifiant pour le prochain tour.

Galvanisés par un tel marathon victorieux, ils ne s'arrêteront pas de si bon chemin. Tant mieux, car la route était encore longue. Ils iront en effet chercher les trois victoires supplémentaires nécessaires pour s’adjuger la toute dernière place au milieu du gratin européen, dans le FLASHPOINT 3.

Ce qui n’était qu’un rassemblement de joueurs désavoués en début d’année s’est transformé en véritable épopée. Bien aidée par une communication à l’image du nom de l’équipe, initiative totalement bénévole venue d’un fan, DBL Poney a non seulement gagné sa place dans l’un des tournois les plus importants de l’année, mais a aussi conquis le cœur des Français.

Skill, fun & troll

Dès lors, DBL Poney s’est mise à rêver. Et pourquoi ne pas créer l’exploit ? Si le PGL Major regroupe 24 équipes, seules 11 sont issues d’Europe de l’Ouest et ont été choisies au meilleur de deux tournois labellisés, dont FLASHPOINT 3. Le rêve a pris forme lors de ce dernier justement. Opposés aux numéros un français incontestables et incontestés de chez Team Vitality dans un premier tour très attendu, les DBL Poney ont rendu ce qui est peut-être leur plus belle copie. L’espace d’un instant, la hiérarchie française a semblé vaciller quand les challengers n’ont partagé que douze rounds en deux cartes aux favoris du jour.

De retour sur Terre après cette prestation de haute volée, les DBL Poney ont ensuite terminé le tournoi sur une satisfaisante huitième place synonyme de précieux points à la course au PGL Major. Impensable au lancement de l’équipe, se frayer un chemin jusqu’au plus grand événement de l’histoire du jeu était désormais devenu l’objectif principal. Mais la donne s’est quelque peu complexifiée par la suite.

NBK a en effet fait son choix. Exit CS:GO , bonjour VALORANT pour le joueur français le plus titré sur Counter-Strike . Sans surprise, c’est Pierre "Ex3rcice" Bulinge qui a écopé de la lourde tâche de remplacer une telle légende. À 21 ans seulement, Ex3rcice s’est fait connaître aux côtés de Djoko devenu son acolyte de toujours.

Djoko, un Marseillais à surveiller © Limun

À 21 ans seulement, Ex3rcice s’est fait connaître aux côtés de Djoko , devenu son acolyte de toujours. Les deux se sont rencontrés lors de la septième édition de la Gaming Gen 7, à Gardanne, près d’Aix-en-Provence, en mars 2019. Alors qu’ils ne se connaissaient même pas, ils ont fini par décrocher une belle troisième place ensemble. Depuis, ils ne sont quittés qu’à de rares occasions.

Vous avez même peut-être entendu parler d’eux l’an passé, lors de la première édition du Red Bull Flick . Djoko et Ex3rcice faisaient partie des deux binômes s’étant brillamment qualifiés pour l’événement principal au milieu des meilleurs joueurs de la planète. La paire tricolore était même allée jusqu’à jouer la grande finale où elle s’est malheureusement inclinée empochant tout de même un joli chèque de 4 000 €. Pour la petite histoire, Djoko et Ex3rcice se sont une nouvelle fois laissés tenter par le challenge et disputeront le Closed Qualifier du Red Bull Flick 2021 à partir du 30 octobre prochain.

Si l’histoire était belle jusqu’à maintenant, les contrecoups ne vont pas tarder à briser les espoirs que joueurs et public avaient légitimement commencé à placer en DBL Poney. Il faut dire que l’engouement était conséquent. Comment ne pas éprouver de la sympathie pour une équipe composée de joueurs en quête de revanche et de jeunes pousses prêtes à tout pour percer ce fameux plafond de verre. En outre, DBL Poney constitue, encore aujourd’hui, la seule équipe classée parmi les trente meilleures au monde, à ne pas avoir signé de contrats professionnels chez une écurie. Bientôt un an que les héros de notre scénario vivent sur leur fond propre. All-in à la conquête de leur rêve.

bodyy, Lucky, Djoko, afro, Ex3rcice © Limun

Qualifiée d’office aux IEM Fall Europe, second événement labellisé du circuit Major, DBL Poney devait finir dans le top 11 final pour valider son ticket pour le PGL Major, son public suédois et ses 2 millions de dollars. Véritablement l’événement d’une vie pour chacun des cinq compagnons de route. Malencontreusement, les hommes de bodyy rateront le coche malgré deux premiers tours tonitruants. Mentalement atteints après une défaite sur le fil face aux grands FaZe Clan, ils ne parviendront pas à retrouver leur dynamique de départ. DBL Poney échoue à deux petites victoires d’un exploit retentissant et la garantie de rentabiliser tous leurs sacrifices. Deux petites victoires manquantes pour terminer de la plus belle des manières une épopée débutée six mois plus tôt.

Quel avenir pour DBL Poney ? La question semble bien légitime tant échouer si près d’un objectif si important peut anéantir n’importe qui. Pour autant, même les meilleures équipes du globe ont connu des hauts et des bas. Les plus optimistes iront même jusqu’à dire que l’un ne va pas sans l’autre. Si le conte de fées traverse aujourd’hui quelques nuages sombres, il ne tient qu’aux joueurs (et à leur porte-monnaie, un peu aussi) de le maintenir en vie. Après tout, le PGL Major, personne au sein de l’équipe n’avait la prétention d’y prendre part il y a ne serait-ce que quelques semaines. Même dans leurs rêves les plus fous.

2022 arrive avec son nouveau lot de défis et quelque chose nous dit que les bobs DBL Poney ne disparaîtront pas de sitôt.

