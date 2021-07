Swiss Talents : Dexter Maurer et son univers retro-futuriste

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine....et plus précisément Delémont, un jeune passionné de dessin était loin d’imaginer que, deux décennies plus tard, son art serait reconnu à travers le monde. Aujourd’hui âgé de 27 ans, l’helvète multiplie les expositions et les projets avec de grandes marques internationales ainsi qu’une myriade d’artistes musicaux. Son cachet, qui fusionne science-fiction et fantastique, n’en finit plus d’impressionner. Rencontre du troisième type avec

« Ce que je désirais avant tout, c’était de pouvoir dessiner toute la journée et qui sait, avec un peu de chance, en vivre plus tard. » C’est en quelques mots, un bon résumé de la fougue créative qui anime Dexter depuis son enfance. Biberonné à l’Heroic Fantasy par un père professeur de dessin et accessoirement fan d’univers fantastiques, l’avenir du Jurassien était pour ainsi dire tout tracé.

« Il me montrait souvent des bandes dessinées et revues du genre « Métal Hurlant » ou tout simplement des artistes qu’il affectionnait particulièrement. En sortant de l’école obligatoire j’ai suivi une formation d’illustrateur à L’EPAC (école professionnelle des arts contemporains) en Valais, à Saxon. »

C’est assez complexe de répondre, mais j’aime bien m’approprier les codes résolument kitsch du fantastique et de la science-fiction puis les retranscrire dans un contexte plus moderne je dirais. Je pense que je suis très sensible à la narration dans l’art, j’aime imaginer des histoires à l’intérieur des différentes œuvres artistiques que je regarde.

