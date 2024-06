Coupe du monde de DH à Leogang : Dominateurs et surprises suisses

Après les demi-finales ensoleillées du samedi, une tempête a balayé Leogang pendant la nuit. Tempête et pluies torrentielles, éclairs et coupures de courant. Dimanche, la piste s'est révélée brutalement glissante, surtout dans le passage en pente dans les prés et dans la forêt pleine de racines. Qui s'est le mieux débrouillé avec ces conditions ? Réponse : les routiniers et la relève...

, Leogang est l'endroit où le rêve et le traumatisme sont très proches. Nulle part la vallée des larmes n'a été plus dure, nulle part le triomphe n'a été plus grand que dans son pays natal. Aux championnats du monde 2020, elle remporte les qualifications, puis se blesse à la cheville à l'entraînement. En Coupe du monde 2021, la chute dramatique juste avant l'arrivée qui lui a coûté la victoire. En 2022, coup à la tête et désespoir à l'arrivée.