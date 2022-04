Le rap français vit une ère particulièrement riche depuis cinq ans : certifications en pagaille, stades remplis, artistes ultra-populaires… Si la concurrence est rude, le nombre d’auditeurs en constante augmentation permet aux artistes de se faire connaître. Pour pousser ces profils prometteurs à émerger, Red Bull agit comme un levier en organisant une rencontre humaine et artistique entre quatre d’entre eux : Red Bull Spinner .

Romy Rose , Di-Meh , Joysad et SLK ont tous des profils très différents mais partagent en commun l’amour de la musique et un certain talent pour se démarquer. Réuni au Red Bull Studio, le quatuor a enregistré un titre énergique et puissant, sur une production aux accents drill de TBC .

Présentation

Pseudo : Di-Meh

Explication du nom : difficile de l’expliquer en seulement quelques lignes, mais par un processus linguistique très complexe, Di-Meh a inversé les deux syllabes qui composent son prénom

Âge : 26 ans

Localisation : Genève (Suisse)

Di-Meh pour Red Bull Spinner © Apolline Cornuet

Les débuts

À 26 ans, Di-Meh est présent dans le milieu du rap français depuis plus de dix ans. Inspiré par la prestation d’un grand de son quartier en première partie d’un concert des Sages Po’ en 2010, il se lance immédiatement dans la musique : « le lendemain, je suis allé à la maison de quartier pour apprendre à rapper. Et c’est le grand de mon tieks qui faisait la première partie qui animait l’atelier rap ». À partir de ce moment, les choses s'enchaînent très vite pour l’adolescent : « après l’atelier rap, y a eu un concert avec tous les gens de la maison de quartier. Un open mic a suivi, ça s’appelait Hip-Hop Communication. J’avais 12-13 ans, j’ai tout de suite senti que j’étais dans le truc. Après je fais End of the Weak, je gagne contre des mecs de 39 ans… ».

Le petit monde du rap étant beaucoup plus actif à Paris à l’époque, Di-Meh pose le pied à Barbès, chez son cousin. Enchaînant les allers-retours en train depuis Genève, il poursuit sa progression en participant aux open mics et aux tournois de rap en Île-de-France. « Petit à petit, je fais des premières parties de quelques anciens, comme les Sages Po’, les X-Men et la Scred Connexion, avec qui j’avais déjà des affinités ». Il rencontre ensuite la 75e Session, avec qui il sort son premier projet en 2013, « Comme sur des roulettes ». Après avoir emmagasiné toute cette expérience, il fait partie des fondateurs de la SuperWak Clique, le crew genevois.

Ses influences

Avec une discographie déjà bien fournie pour son âge, Di-Meh a eu l’occasion d’explorer tous types d’orientations musicales. À l’origine, ses influences se situent plutôt du côté de Queensbridge, avec des sonorités typiques du rap new-yorkais des années 1990. Les rappeurs français qui l’interpellent sont des profils techniques : « Dany Dan, les Sages Poètes, Busta Flex… ». Malgré cette inclinaison pour un type de rap plutôt old school, Di-Meh explore ensuite énormément de pistes artistiques : « à un moment, je suis parti sur des influences trap, j’ai ridé, j’étais en mode south. Je suis revenu sur des choses plus éclectiques, des bails brésiliens, puis reggaeton, j’ai vraiment voyagé musicalement. J’ai essayé de m’amuser au maximum, quand j’estimais avoir fait le tour d’un style, je passais à un autre style. J’ai essayé de tout acquérir, de tout savoir faire ». Son dernier projet en date, « Mektoub », en est une illustration évidente : tout au long de la tracklist, Di-Meh passe de sonorités rap assez classiques au baile-funk, puis à la trap, etc. De retour à ses premiers amours, il mise à nouveau sur le boom-bap. « Ça m'a manqué, tout simplement. Je reviens sur un truc plus underground. On le ressent sur « Monnayé », un son que je viens de sortir ».

Son morceau-phare

Quand il s’agit de choisir un titre pour le représenter, Di-Meh n’hésite pas une seconde : « Focus » : « c’est le morceau qui a changé ma vie. C’est mon classique. Après ça, tout est parti, c’est le déclic de ma carrière ». Particulièrement énergique, à la limite du freestyle, ce titre paru en décembre 2016 est extrait du projet « Focus part. 1 ». Di-Meh est un artiste très scénique, ce morceau prend tout son sens et dévoile tout son potentiel en live.

Di-Meh en pleine performance au Red Bull Studio © Apolline Cornuet

Le freestyle

Le casting de ce onzième épisode de Red Bull Spinner est solide et éclectique. Il place Di-Meh face à SLK, Romy Rose et Joysad. Ce dernier est déjà connu par le rappeur suisse qui était tombé sur certains de ces titres et avait déjà eu l’occasion d’échanger avec lui sur les réseaux sociaux. Après avoir écumé les open mics et les battles pendant des années, Di-Meh est aujourd’hui particulièrement rôdé à l’art du freestyle. Son texte ne nécessite donc quasiment aucune préparation : « c’est des trucs que j’ai dans ma tête, que je connais par cœur, comme ça en freestyle il n’y a pas de manquement ». La prod proposée par TBC avec sa rythmique drill ne décontenance pas le rappeur genevois : « en vrai, y a de la mélo mais je l’ai tapé agressif. C’est un freestyle, il faut prendre ça agressivement ».

La suite

La grosse actu de Di-Meh en ce début d’année, c’est la réédition de son premier album, « Mektoub ». Après l’édition originale parue en mai 2021, la deuxième partie, intitulée « 3ayne & Mektoub », est sortie en décembre dernier, avec huit titres inédits venus compléter la tracklist. Après la publication d’un nouveau clip en février, il est actuellement concentré sur la production et l’enregistrement d’un projet 100 % boom-bap, « OV3 ». Sa sortie est évidemment prévue le 10 mai.