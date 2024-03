Voici pourquoi on dit « breaking » au lieu de « breakdancing »

Il existe de nombreux termes que les gens utilisent pour décrire le break et les personnes qui le pratique. Les différents termes ont des origines différentes et nous tenons à les expliquer ici.

« Breaker » et « breaking »

B-boys, B-Girls, breakers et breaking sont les noms originaux, issus de la culture authentique, de tous ceux qui pratiquent le break et font référence à quelqu’un qui vit le style de vie de la culture hip-hop.

Un B-boy ou une B-girl est le terme approprié pour désigner une personne, homme ou femme, qui pratique la danse du break. Breaker est un synonyme à genre neutre.

Red Bull BC One All Star Ami is a B-Girl © Little Shao/Red Bull Content Pool

Le B signifiant break, les B-Boys et les B-Girls sont donc des Break-Boys et des Break-Girls.

Certains disent que le B signifie Bronx, ce qui donne Bronx-Boy et Bronx-Girl. Cela fait référence au fait que le break a commencé dans le Bronx, un quartier de la ville de New York.

Breakers est le nom général d’un groupe de B-Boys et de B-Girls et breaking est le nom donné aux breakers lorsqu’ils ou elles dansent. En effet, les breakers dansent traditionnellement sur le break du morceau joué. Les B-Boys et les B-Girls étaient également considérée comme des breakers émotionnels lors de la danse, car celles-ci évacuaient toutes les frustrations qu’ils ressentaient en vivant dans des quartiers pauvres et ravagés par la criminalité, où le break et la culture hip-hop ont vu le jour.

« Breakdancer » et « breakdancing »

Les termes breakdancer et breakdancing ont été inventés par les médias lorsqu’ils ont découvert la danse du break. Ignorant que les breakers ne mettent jamais le mot « danse » à la fin de leur nom et discipline, certains médias ont découvert que les jeunes qui breakaient disaient qu’ils faisaient du breakdance et les ont donc appelés « breakdancers ».

Les médias et la télévision ayant présenté le break au monde et au grand public, le terme breakdancer est devenu la façon dont les B-Boys et les B-Girls ont été connus pour la première fois en dehors de la culture hip-hop.

Aujourd’hui, ceux qui pratiquent sérieusement l’art du break et vivent le style de vie hip-hop ont appris l’histoire de la danse et les termes culturels authentiques de B-Boy, B-Girl, breakers et breaking. Ils utilisent désormais ces termes au lieu des termes créés par les médias de breakdancer et de breakdancing.

Mais les médias utilisent encore largement les termes breakdancer et breakdancing, ce qui explique que ces termes soient encore les plus courants pour désigner cette danse et ceux qui la pratiquent.

Regardez la reprise de la Red Bull BC One World Final 2022 ci-dessous :

Red Bull BC One World Final 2022 en direct Regardez en direct des danseurs venus des quatre coins de la planète s'affronter pour devenir champions du monde de breaking à New York, berceau du hip-hop.