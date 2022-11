Les DJs dans le breaking: Une excursion musicale

Souvent, il n'y a qu'une ou deux mesures, quelques secondes dans une chanson, où les éléments rythmiques, c'est-à-dire la batterie, les percussions et éventuellement la basse, sont au premier plan, tandis que les éléments mélodiques tels que le chant ou éventuellement une ligne de piano font une pause. Au milieu des années 70, Kool DJ Herc commence à accentuer ce break lors de ses soirées dans le Bronx new-yorkais en utilisant la technique Merry-Go-Round. À l'aide de deux vinyles identiques et de deux platines, il a enchaîné à plusieurs reprises cette section courte et concise composée de chansons de James Brown, Kool & The Gang, Incredible Bongo Band de Michael Vinner et toutes sortes d'autres airs funky, la prolongeant parfois pendant des minutes. C'était la base musicale du break !

Ce qui a commencé comme rudimentaire dans les années 1970 a continué à être techniquement avancé. D'une part, les techniques DJ se sont affinées, d'autre part, une décennie plus tard, des samplers ont permis de boucler ces breaks de batterie et de les utiliser comme base pour le rap basé sur des samples des années 80 et 90.

01 Trois générations - même histoire

Au début des années 80, la première vague hip-hop déferle sur l'Europe. En plein milieu de la première vague déferlante se trouvait Thaid, un garçon de l'arrière-pays de Lucerne qui deviendra plus tard connu comme l'un des DJ les plus accomplis du pays et membre de l'emblématique équipe Crazy Force. En 1985, dans une interview avec The Furious Five, l'un des membre du crew de rap de Grandmaster Flash, il a entendu parler pour la première fois des break comme base de cette musique qu'il écoutait déjà à l'âge de presque 15 ans. Mais il n'arrivait pas vraiment à classer le terme à l'époque : "J'ai été jusqu'au magasin de disques de Lucerne pour demander s'ils avaient des break, ils m'ont jeté un regard bizarre." Ce n'est que dans la boutique d'occasion zurichoise "Halb Tanz Halb Schlaf" que l'on a pu faire quelque chose avec cette notion et expliquer au DJ en herbe que le disco-funk et la soul n'étaient pas des artistes mais des genres et que ces breakdowns étaient relativement fréquents sur les disques de ces styles. La première pierre de la collection de disques absolument légendaire de DJ Thaid était alors posée.

"En décembre 1987, après avoir pu acheter deux tourne-disques avec le salaire d'apprenti que j'avais économisé, le breaking a cessé", explique Thaid à propos de ses débuts dans le DJing. Il s'est entraîné pendant des heures dans sa chambre d'adolescent et a aussitôt joué dans des jams dans toute la Suisse et en Allemagne. Dès l'hiver 1988/89, il a sorti le premier single de rap de Suisse avec ses collègues du Crazy Force Crew. Avec son mélange de morceaux de rap rapides de l'époque, de scratches serrés et surtout de breaks enchaînés, Thaid a fourni la base des breaking battles et des rap cyphers pour plusieurs générations de danseurs et de rappeurs. Au milieu des années 90, il était chaque année l'un des DJs de la finale mondiale de la Battle of the Year, le plus grand événement de breaking au monde à l'époque.

"Je me souviens encore très bien de Thaid jouant "It began in Africa" au BOTY 1996. Un morceau si dopant qu'on ne le trouvait tout simplement pas à l'époque pré-Internet !" se souvient Woodo en rencontrant le héros de ses débuts. Comme c'est typiquement le cas au début des années 90, le Moratois est venu au breaking via une cassette vidéo de Beat Street et l'atelier hip-hop estival à l'école. Il a commencé à faire du DJing en 1997, parallèlement à la danse. Sa motivation était avant tout d'enregistrer des bandes d'entraînement pour ses "Knights of Circle". En 2000, il a enregistré sa troisième cassette "Enter the B-Boy Breaks" et a convaincu Thomas Hergenröther, l'organisateur de la Battle of the Year, de la faire tourner dans la salle avant le début des battles. Soutenu par son pote Amjad - qui était alors loin de devenir un jour l'hôte du Red Bull BC One - il a vendu tout son stock de cassettes directement dans la salle. Deux ans plus tard, Woodo jouait déjà lui-même devant 10'000 personnes à la finale mondiale du BOTY à Braunschweig et les mixtapes ont été commandées par centaines. "Depuis que j'ai vu DJ Leacy mixer en direct au ProAm de Miami en 2000, j'ai complètement changé mon approche du DJing", explique Woodo pour expliquer son succès. Il est passé des big beats spécifiques à l'époque, avec un tempo et une puissance énormes, aux basiques. Des breaks techniquement très propres - souvent des morceaux connus des années 70, mais bien sûr aussi toutes sortes d'obscurs - adaptés au groove des B-Boys et B-Girls en cypher ou sur scène.

L'un des DJs les plus expérimentés et les plus réservés pour les événements Breaking est actuellement le Zurichois OB One. Et qui s'en étonnera, il a lui aussi commencé comme b-boy. "Vers 2002, j'ai vu des vidéos des Flying Steps, mais je ne savais pas trop où j'allais", explique-t-il : "Lors du camp de sport d'Obersaxen, quelques garçons se sont mis à breaker dans la cave, après avoir hésité au début, j'ai moi aussi osé et à partir de là, nous étions tous les cinq le B-Boy Crew local". De l'école locale, on est ensuite passé au Dynamo de Zurich et, à un moment donné, la stagnation de la danse est arrivée. Il fallait trouver une autre passion. Avec son mentor Bon du Ghostrockz Crew, OB One a lancé les 2Face Battles et a fêté là sa première en tant que DJ : "Je n'avais aucune idée de ce que je faisais, des gars ont apporté des CD et des clés USB au hasard et j'ai simplement fait de mon mieux". Les Battles mensuelles sont devenues une institution de la scène et OB est devenu, en plus de ses engagements en tant que DJ de soirées, l'un des DJ les plus chevronnés du pays pour les Breaking Battles.

02 La révolution technique

Il s'est passé énormément de choses chez les DJ de break, tant sur le plan musical que technique. Pour Thaid, il était standard de jouer avec des vinyles sur deux platines, DJ Woodo a officié de la même manière : "En 2003, j'ai emporté 70 kg de vinyles à la Battle of the Year Espagne". Une corvée inimaginable aujourd'hui. Mais le chemin du DJing analogique au numérique a été semé d'embûches. En 2004, Woodo a été le premier DJ de break renommé à passer du vinyle au Final Scratch et à un Macbook 17 pouces. Cela lui a valu les moqueries de ses collègues : "En 2004, j'étais en finale de l'IBE Break Battle contre Billy Brown et lorsque j'ai voulu me lancer, le programme a planté et n'a plus émis qu'un bourdonnement. Aujourd'hui encore, Tyrone de l'IBE m'accueille avec ce son". Avec la sortie du Serato, la technique est devenue plus stable. Une fois de plus, Woodo a été un précurseur technique : "Grâce à Serato, je suis devenu beaucoup plus rapide que mes collègues DJ et j'ai pu pour la première fois jouer un nouveau break pour chaque danseur qui entrait dans le cercle ou sur la scène". Si Woodo se remettait au DJing aujourd'hui, il renoncerait sans doute complètement aux platines : "Ces trucs qui tournent, c'est techniquement fini, je miserais sans doute sur quelque chose de complètement différent comme Maschine et je remixerais complètement les breaks classiques". OB One fait effectivement déjà des expériences à ce sujet : "L'année dernière, pour "La Résidence", j'ai tout joué en live, mais la pression est énorme". Woodo est du même avis : "Nous sommes des DJ et non des musiciens qui ont appris un instrument pendant des années. C'est justement parce que la soul de ces batteries jouées en live est si importante pour le sentiment dont les b-boys et b-girls ont besoin qu'il faut être prudent".

03 Le bon break au bon moment

Les breaks sont une notion très large. Certains sont joués en direct par des musiciens, d'autres sont plutôt raides avec des batteries programmées. Certains sont si lents qu'il faut veiller à ce que le niveau d'énergie des B-Boys et B-Girls soit suffisamment élevé, d'autres sont si rapides, avec plus de 125 battements par minute, qu'il est impossible de danser en rythme dessus. "Comme dans un film, un DJ doit raconter une histoire au cours d'une battle", estime DJ Woodo : "On ne peut pas suivre un même tempo pendant toute une soirée !" C'est pourquoi le suspense est si important, c'est par le tempo et l'instrumentalisation de la musique que le DJ dirige la battle et fait en sorte, dans l'idéal, que le pic d'action soit atteint lors de la finale.

04 Digging for Breaks

Un aspect important du break DJing est l'origine de la musique. Les pionniers, comme Kool Herc ou Afrika Bambaataa, ont toujours gardé le secret sur ce qu'ils jouaient réellement lors des fêtes de quartier. Pour cela, ils sont allés jusqu'à laver les étiquettes de leurs disques respectifs afin de les rendre méconnaissables pour les autres DJ. Dans le prime time de DJ Woodo, c'était un énorme sujet. "Quand je jouais encore avec des vinyles, j'effaçais à chaque fois les étiquettes" ; il explique sa tactique. Il trouvait les breaks sur des disques parfois obscurs. Outre le funk et la soul, il y avait beaucoup de rock, mais aussi des chansons populaires, de la musique traditionnelle des régions les plus reculées du monde et il fallait enlever ses œillères et digérer pour trouver des breaks. Des amis collectionneurs et revendeurs de disques ont apporté leur aide, mais il a surtout fallu écouter des centaines de disques. Un travail assidu qui crée des connaissances et des instincts très particuliers : "Souvent, on voit que les sillons du vinyle changent au milieu d'une chanson. C'est là qu'on écoute". Si l'on avait trouvé un break qui n'avait pas encore été découvert et qu'on le jouait lors d'une grande battle, à une époque antérieure à Shazaam, les autres DJs se demandaient qui c'était. Chez Woodo, cela prenait parfois des traits absurdes : "Il y avait à l'époque des forums web sur lesquels des playlists complètes étaient élaborées par moi et un magasin de disques bernois étiquetait les disques "Woodo Break" lorsque j'achetais quelque chose".

Aujourd'hui, le digging fonctionne également de manière numérique. Les services de streaming permettent de trouver des morceaux similaires à partir d'une chanson, Bandcamp, Soundcloud et d'autres sites permettent d'affiner la recherche. Mais cela comporte aussi des risques, explique OB One : "Celui qui se fie aux algorithmes jouera inévitablement la même chose que ses collègues. Cela limite l'évolution de la musique". De plus, un grand nombre d'événements de break sont aujourd'hui diffusés en direct en streaming, ce qui pose des problèmes de droits d'auteur pour la musique jouée. C'est pourquoi de plus en plus de DJs jouent de la musique provenant de bibliothèques qui mettent à disposition de la musique libre de droits d'auteur. D'une part, cela limite l'individualité et la créativité, d'autre part, la qualité de ces morceaux n'est pas toujours au-dessus de tout soupçon. "Souvent, il manque tout simplement de la soul", s'accordent à dire OB et Woodo. Des DJ de break bien établis comme Lean Rock et Fleg y remédient en collaborant avec des groupes spécifiquement engagés pour enregistrer en direct de nouveaux breaks. Un pas en arrière vers l'avenir !

Thaid’s favorite Breaks:

James Brown – Give it up turnit a loose

Badder Than Evil – Hot Wheels (The Chase) ab dem Gordon’s War Soundtrack

The JBs – Giving up food for funk

Woodo’s favorite Breaks:

Candido – Soulwanco

L.T.D. – Love to the world

Trinidad Oil Company – Dance, dance, dance

OB One’s favorite Breaks:

Bobby Byrd & The JBs – I know you got Soul

Dexter Wansel – Live on Mars

Mustafa Özkent – Zeytinyagli Yiyemen