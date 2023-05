Que signifient les drapeaux en Formule 1 ?

On connaît tous ou presque celui à damiers. Et pourtant, il existe une panoplie d’autres drapeaux dans le monde de la Formule 1. Leur objectif est simple : communiquer avec les pilotes lorsque ces derniers sont en course. Et chacun de ces drapeaux a évidemment une signification bien précise. Vous ne les connaissez pas toutes ? Eh bien vous êtes au bon endroit.

