Comment construire le drone le plus rapide du monde ?

Mes deux collègues et moi-même avons immédiatement commencé à réfléchir : "Que pouvons-nous faire ? À quoi devrait ressembler ce drone ? Qu'est-ce qui a déjà été fait ? Nous avions connaissance de quelques tentatives de construction de drones rapides pouvant atteindre environ 370 km/h, mais il s'agissait dans tous les cas de fusées très minces qui n'étaient conçues que pour aller vite une seule fois. Ils étaient super légers, avec de petites batteries et sans équipement d'enregistrement. Cela ne nous convenait pas. Cela signifie que nous savions que la vitesse était possible, mais nous ne savions pas s'il était possible d'ajouter un équipement de tournage et de négocier les virages. La question était de savoir comment contrôler un tel engin dans les airs.