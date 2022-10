Le meilleur de tous les univers de l'escalade

1 min Regardez le trailer du Red Bull Dual Ascent L'escalade de grandes voies artificielles entre dans un nouvel univers de compétition avec le Red Bull Dual Ascent au barrage de Verzasca, dans la région d'Ascona-Locarno, en Suisse.

"Ouah", a déclaré Shauna Coxsey. Ouah - c'était sa première pensée quand elle a vu l'itinéraire pour la première fois. Sur 180 mètres de barrage et d'une longueur de 220m, les deux voies parallèles ont six couleurs représentant un niveau de de 7c+ à 8a. Le parcours a été conçu par une équipe d'experts dirigée par Simon Margon, qui était déjà responsable de la non moins insensée 360 ​​​​Ascent. Au début, la grimpeuse américaine pensait que la hauteur lui ferait peur. "Mais j'avais tellement hâte de grimper que je n'ai même plus pensé à avoir peur."

La savoir-faire presque sans limites de son partenaire d'escalade Pesche Wüthrich, qui a vécu avec sa famille au Tessin de 1998 à 2012 et qui a ouvert pendant cette période environ 1000 routes sur rocher naturel, y a certainement contribué. Il a pris la tête du premier segment qui faisait environ 25 mètres de long. Le grimpeur et passé assureur au fur et à mesure que les deux points de plus en plus petits se rapprochaient du sommet du barrage.

Le Red Bull Dual Ascent au barrage de Verzasca © 360 Holds

Avec le recul, Pesche a trouvé le quatrième terrain, le jaune-noir dit "RC", le plus difficile, "parce que c'est très long et très technique, mais aussi très varié. D'un point de vue purement sportif, cependant, le dernier terrain est le plus exigeant. « RC » était également un défi pour Shauna : « Le soleil chauffait tellement les poignées noires que nous pouvions à peine les toucher. » A part ça, le parcours était « difficile mais génial pour Shauna : je me suis tellement amusée avec les mouvements ! Et le travail d'équipe avec Pesche - je n'avais jamais gravi plusieurs longueurs auparavant, c'était une première. Il a fait beaucoup pour que ce soit si cool."

Red Bull Dual Ascent - Préparation © True Color Films

Shauna Coxsey a peut-être donné naissance à une fille en mai, mais elle a fait un retour impressionnant au barrage de Verzasca. Dès la deuxième longueur, elle prend la tête : "Bien que j'aie certainement plus d'expérience sur les grands murs et que je sois plus expérimentée dans le maniement des cordes, Shauna est tout simplement meilleure dans ce type d'escalade malgré le baby break", a reconnu Pesche sans envie. La taille, de l'homme 1.82 est naturellement supérieur à la femme 1.63 mais ne joue pas un rôle décisif sur le barrage de Verzasca, dit Pesche : "Shauna a pu facilement se rattraper avec force et athlétisme."

Shauna Coxsey © Matthew Bird/Red Bull Content Pool Fit und bereit werden alle sein Shauna Coxsey

Que doit apporter l'équipe gagnante du Red Bull Dual Ascent ? "Il faut définitivement une bonne technique d'escalade, savoir comment attaquer ces prises, la capacité de lire l'itinéraire et de comprendre ce que le traceur voulait", explique Pesche Wüthrich. De plus, selon le vétéran, les exigences physiques et surtout une bonne technique de corde sont requises. Pour Shauna Coxsey, tout tournera autour de la vitesse : "Toutes les équipes seront en forme et prêtes - donc je pense que ce sera une question de rythme. Et bien sûr, la technologie des cordes et la coordination mutuelle doivent être correctes. Si vous voulez gagner le Red Bull Dual Ascent, vous devez combiner les meilleures compétences de plusieurs univers de l'escalade.