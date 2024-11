Schubert et Pilz placent la barre très haut

Les manches éliminatoires du troisième Red Bull Dual Ascent sur le barrage de Verzasca, haut de 220 mètres, n'auraient pas pu être plus captivantes : Des luttes amères dans la fameuse longueur de la fissure, des chutes décisives et des meilleurs temps à couper le souffle ont créé des surprises lors de cette compétition unique de plusieurs longueurs. Mais reprenons les choses dans l'ordre.

Jenya escalade la voie audacieuse du barrage de Verzasca © Matteo Mocellin / Red Bull Content Pool

Le crux de l'escalade en fissure

Le premier duel de la qualification a commencé de manière très émotionnelle. Les vainqueurs de l'année dernière - les frères et sœurs Jernej et Julija Kruder - ainsi que la cordée Katherine Choong et Nils Favre ont eu des difficultés surprenantes dans la longueur de la fissure. Julija et Katherine sont tombées plusieurs fois des fissures et ont dû par la suite recommencer la longueur de corde depuis le bas si elles ne voulaient pas recevoir de points de pénalité.

Jakob Schubert dans la fissure © Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

Une stratégie qui, rétrospectivement, ne semblait pas être à l'abri de tout doute : "Peut-être que j'ai trop poussé Julija dans cette longueur de corde", a déclaré Jernej Kruder. "Elle était ensuite complètement épuisée, ce qui est assez évident après avoir grimpé cinq fois cette longueur de corde".

L'Australienne Angie Scarth-Johnson, qui grimpait avec Matty Hong, a également eu du mal dans la séquence de fissures de l'énorme et a accumulé une poignée de points de pénalité rien que sur cette longueur de corde.

Jernej Kruder dans la longueur Mammut © Matteo Mocellin / Red Bull Content Pool

Des temps records malgré une voie complexe

Ceux qui ont intégré les techniques d'escalade en fissures dans leur répertoire d'escalade ont parcouru la longueur clé de la Red Bull Dual Ascent de cette année avec une facilité déconcertante. C'est le cas des deux débutants Darius Rapa (ROU) et Jennifer Buckley (SLO), des deuxièmes de l'année dernière Jenya Kazbekova (UKR) et Alberto Ginés López (ESP), ou de la dream team autrichienne Jakob Schubert et Jessica Pilz.

Alberto Gines López in lead © Matteo Mocellin / Red Bull Content Pool

Ces derniers ont montré dès le début où ils allaient : Sur la plus haute marche du podium. Avec un temps de 39:20 minutes pour 4 longueurs de corde, ils ont finalement pris plus de sept minutes et demie à la deuxième équipe la plus rapide. La comparaison suivante montre à quel point ils étaient rapides : alors que d'autres équipes ont tourné dans le rouge sur la dernière longueur de corde et ont dû mordre à pleines dents, Jakob Schubert a grimpé les 18 mètres d'escalade légèrement surplombants de difficulté 8a/b en une minute et 55 secondes.

Au total, trois équipes (Pilz/Schubert, Kazbekova/Ginés López et Kümin/Lehmann) ont terminé les 4 longueurs de la qualification en moins de 50 minutes. La dernière équipe s'est qualifiée Jennifer Buckley et Darius Rapa avec un temps de 1:01:35. Il était donc clair que la demi-finale de jeudi serait rapide - très rapide.

Nils Favre avec puissance © Ray Demski / Red Bull Content Pool

Les routiniers contre les jeunes

Le premier duel de demi-finale de la journée a vu s'affronter deux générations de grimpeurs. D'un côté, les deux champions olympiques et multiples champions du monde Jakob Schubert et Jessica Pilz, de l'autre, les très jeunes talents du circuit international de la compétition : Jennifer Buckley et Darius Rapa.

Jennifer Buckley se battra pour la troisième place © Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

Sur les deux premières longueurs, les rookies étaient encore juste devant, après que Jakob Schubert ait à nouveau décroché un exe dans le passage transversal délicat de la deuxième longueur, dans le feu de l'action. "Cela m'a fait reculer de quelques mètres", a raconté l'Autrichien après le duel. Mais le retard n'a pas duré longtemps. Schubert a appuyé sur l'accélérateur comme un champion du monde et a pris 15 bons mètres à Rapa à la fin de la troisième longueur de corde. Après qu'il ait grimpé la quatrième longueur à une vitesse incroyable et que Jessica Pilz l'ait suivie avec la même agilité, il était clair que seule une chute pouvait empêcher les deux Autrichiens d'accéder à la finale.

Mais cette erreur n'a pas eu lieu et Schubert et Pilz ont pu s'écraser sur le barrage après 46 minutes et 46 secondes. Un temps incroyable si l'on considère qu'ils ont grimpé deux longueurs de plus que lors de la qualification et qu'ils n'ont pourtant passé que sept minutes de plus. Seulement cinq minutes plus tard, les deux jeunes ont également atteint le top. "C'était de la folie", résume Darius Rapa. "Un effort incroyable, incroyablement dur et vraiment fatigant". Ils se sont montrés très satisfaits de leur temps de 51:53. Selon lui, c'était inspirant de se mesurer à Jakob Schubert et Jessica Pilz. "Ils nous ont extrêmement poussés", dit Rapa. "En même temps, nous ne voulions pas leur rendre la tâche trop facile et je pense que nous y sommes parvenus".

Des chutes décisives

Dans la deuxième demi-finale de la journée, Jenya Kazbekova et Alberto Ginés López ont fait un tabac. Les deux Suisses ont réussi à suivre le rythme, mais lorsqu'Andrea Kümin a chuté à la troisième longueur, le duel semblait être joué d'avance. Les deux grimpeurs de compétition expérimentés ne se sont pas laissés déstabiliser et se sont lancés dans une course de rattrapage époustouflante. C'est avec un pouls de 200 qu'Andrea Kümin a passé la délicate déchirure du doigt.

Jenya Kazbekova s'est qualifiée pour la finale en réalisant le 2e temps. © Ray Demski / Red Bull Content Pool

L'effort des Suisses a été favorisé par une erreur de leurs adversaires en demi-finale. Jenya Kazbekova a glissé de la prise à la cinquième longueur de corde et s'est retrouvée suspendue à la corde. Cela a fait basculer la courte avance en faveur de Kümin et Lehmann. Lorsque l'Ukrainienne, visiblement épuisée, a de nouveau chuté dans sa course de rattrapage et qu'elle a choisi la pénalité et continué à grimper, il était clair que les Suisses pouvaient remporter la victoire. Et c'est ce qu'ils ont fait : Sascha et Andrea ont réussi à passer la sixième longueur sans chute et se sont donc qualifiés pour la finale. Le fait qu'ils aient eu besoin de plus de temps que Jenya et Alberto pour terminer l'itinéraire n'a pas eu d'importance en raison du point de pénalité.

Grande épreuve de force le 2 novembre

C'est donc un duel austro-suisse qui aura lieu le samedi 2 novembre lors de la grande finale. Sascha Lehmann et Andrea Kümin devront faire preuve d'ingéniosité pour tenir tête aux favoris Jakob Schubert et Jessica Pilz.

La petite finale verra s'affronter les jeunes Rapa/Buckley et Ginés López /Kazbekova. La finale sera diffusée en direct sur Red Bull TV à 14 heures .

Et parfois, la chute arrive © Ray Demski / Red Bull Content Pool