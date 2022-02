Voici quelques petits tips cachés de Dying Light 2 Stay Human

Quand les développeurs de Dying Light 2 Stay Human parlaient d’une durée de vie de 500 heures, on a d’abord rigolé. Puis on a compris où ils voulaient en venir : au-delà de la quête principale, découvrir tous les secrets de leur pépite de jeu peut prendre un temps fou ! Mais comme on est vachement sympas, on vous a mâché le travail pour vous proposer quelques éléments qui vont vous changer la vie.

01 Débloquer le Voyage Rapide

Pour débloquer la fonction de voyage rapide, vous devez d'abord accomplir quelques quêtes principales. Dans le Vieux Villedor, elle n’est pas disponible, mais dès que vous arrivez à la Boucle centrale, vous la débloquez. Une fois que c’est fait, vous pouvez voyager rapidement uniquement du Vieux Villedor à la Boucle Centrale et inversement. Pour pouvoir voyager ailleurs, il faut passer par… les stations de métro.

Bien plus clair que le métro parisien © Techland

Les stations de métro sont visibles un peu partout sur la carte avec une icône de train et servent de balises de voyage rapide. Il n'y a que quelques endroits-clés dans le jeu où vous pouvez voyager rapidement sans utiliser une station de métro. Donc, si vous voulez utiliser le voyage rapide plus efficacement, il est dans votre intérêt d'activer au moins quelques stations. Et “activer” une station de métro n'est pas très compliqué non plus. Dès que vous entrez dans l’une d’entre elles pour la première fois, vous avez le droit à un petit comité d'accueil.

Tout ce que vous avez à faire est de passer les bandits ou les zombies et d'appuyer sur un interrupteur pour faire fonctionner la station. Parfois, il n'y aura "pas d'électricité à l'intérieur de la station", et vous devrez “trouver des générateurs de secours dans la salle des générateurs" et les activer pour enfin avoir accès au métro. Enfin, information précieuse : tout le butin dans la zone disparaît après avoir activé la station. Donc pensez bien à fouiller dans les moindres recoins de ces dernières avant d’en profiter.

02 Voler sur un hoverboard ou avec un… balai

Pourquoi courir, sauter ou rouler quand… il est possible de voler ? Vous n’êtes peut-être pas au courant mais deux objets permettent de sillonner les cieux. Dans les deux cas, il faut faire preuve d’un peu de malice pour les ajouter à votre inventaire.

Le premier est un hoverboard, pour lequel il faut vous rendre sur l’île de Saint-Paul, et plus précisément à l’église de Saint-Thomas l’apôtre. Une fois sur place, entrez dans le clocher, puis descendez le plus bas possible. Vous tombez normalement sur un générateur. Interagissez avec, puis remontez directement au niveau de la cloche. À côté de cette dernière se trouve le point où vous pouvez raccorder le câble précédemment récupéré. Une fois cette étape réalisée, traversez le clocher puis continuez de grimper jusqu’à tomber sur une petite pièce où se trouve une station de radio. Écoutez le message dans son intégralité pour voir apparaître… l’hoverboard. Mais vous ne pouvez pas le récupérer de suite. Il disparaît lorsque vous essayez de le prendre, et des traces de pas font alors leur apparition. Suivez-les jusqu’à ce qu’elles vous amènent à une voiture bleue. Dans le coffre, vous retrouvez alors l’hoverboard et un défi de parkour ! Lancez le défi, attendez quelques secondes, puis appuyez sur Start et quittez le jeu de façon à revenir au menu principal. Là, appuyez sur Continuer pour reprendre votre partie et… tada ! L’hoverboard est alors dans votre inventaire sous le nom de “Tonnerre de Zeus” ! Il ne vous reste plus qu’à en profiter.

Métro, Hoverboard : c’est Dying Light ou Subway Surfer ? © Techland

En ce qui concerne le balai, le principe est le même. Allez directement au sommet de la Tour VNC en prenant l'ascenseur. Une fois sur le toit descendez en parapente sur la plateforme principale de la grue jaune en contrebas. Une fois que c’est fait, descendez au niveau juste en dessous, où se trouve un champignon. Interagissez plusieurs fois avec ce dernier, jusqu’à ce que cela déclenche un nouveau défi, puis répétez la même manœuvre que pour l’hoverboard. Lancez le défi > attendez quelques secondes > Start > Quitter > Continuer : et voilà, vous avez un balai volant et pouvez maintenant vous prendre pour Harry Potter.

03 Débloquer le Doigt Gauche de Glova

Avant toute chose, si vous ne savez pas ce qu’est le “Doigt Gauche de Glova”, faites un saut sur YouTube et admirez un peu la puissance de cette “arme” peu commune et complètement wtf. Maintenant que vous êtes de retour parmi nous et hypé comme pas possible, voici la marche à suivre :

Après avoir accédé au toit par l'ascenseur au premier étage de la tour VNC, utilisez le parapente pour atteindre le bâtiment sud-ouest avec l'antenne radio géante et le toit plein de mousse. Ensuite, attrapez le câble électrique qui est enroulé autour de du boîtier, et faites demi-tour vers la planche qui mène au bâtiment avec de la peinture jaune. Avec le cordon en main, sautez vers le bas pour atteindre la fenêtre de l'étage du dessous, puis réitérez l’opération pour descendre encore d’un étage. Là, vous avez accès à un nouveau boîtier électrique.

Une fois le premier câble branché, faites demi-tour et dirigez-vous vers l'autre côté de l'étage pour récupérer le deuxième. Comme pour les sauts précédents, passez par la fenêtre pour atteindre l'étage inférieur, puis encore une fois pour descendre à nouveau d'un étage. Branchez le câble, et attrapez le suivant de l'autre côté de la pièce. Cette fois, vous devez utiliser le grappin pour vous balancer jusqu'au balcon inférieur, puis vous retourner et vous balancer jusqu'au balcon suivant. Après être tombé sur le deuxième balcon, tournez pour brancher le dernier câble, et voir les portes du bâtiment s'ouvrirent.

Quelques instants avant le drame © Techland

Après avoir franchi la porte, continuez le long du chemin pour atteindre une petite pièce à côté du pub qui contient un lit et quelques ours en peluche. Asseyez-vous sur le lit, et des éclairs commenceront à faire apparaître d'autres ours en peluche. Finalement, le plan du Doigt Dauche de GloVa apparaît et vous pouvez le fabriquer pour 369 pièces. Félicitations, vous êtes le roi du monde.

04 Réduire les dégâts de chute

Les dégâts de chute sont une véritable plaie dans Dying Light 2. Un mouvement mal maîtrisé et vous pouvez dire adieu à la vie. Pour éviter ça, il y a évidemment le parapente, obtenir quelques skills assez pratiques pour amortir un peu vos atterrissages, viser des voitures ou… équiper des chaussures qui réduisent considérablement les dégâts de chute ! Et oui, un tel item existe.

Le problème, c’est que personne ne sait vraiment quand ces supers chaussures deviennent disponibles. Le plus simple étant de vérifier régulièrement leur présence : elles devraient se trouver au Fish-Eye, à côté de votre lit, dans un paquet posé sur une chaise. Elles se nomment “Claquettes de Kacper” et, comme dit plus haut, vous permettent réduire drastiquement les dégâts reçus lors d’une chute. Mais attention : vous ne pouvez pas non plus survivre à toutes les acrobaties ratées en équipant ces précieux souliers. Il est quand même possible d’y passer si vous êtes trop gourmand.

Économiser vos crochets

Le “mini-jeu” de crochetage de serrures de Dying Light 2 est tout droit sorti des Skyrim et autres Fallout , ce qui signifie que les mêmes astuces s'y appliquent. Si votre crochet est sur le point de se briser, vous pouvez faire marche arrière, sortir de la phase de crochetage et réessayer de débloquer la serrure pour que votre crochet retrouve sa pleine santé sans modifier le point sensible de la serrure. Gardez donc cette précieuse ferraille pour fabriquer d'autres matériaux - vous n'avez pas besoin de gaspiller les crochets de serrure, même pour les plus tenaces d’entre elles.

Quelques astuces qui devraient vous permettre de complètement raser la carte, mais aussi de venir à bout de cet excellent Dying Light 2 les doigts dans le pif !

