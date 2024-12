FC 25 : comment dribbler comme un champion

. Par rapport à FC 24, les mouvements semblent plus lents. Il semble également plus difficile de maintenir l'adversaire à distance du ballon pendant le dribble.

Dans la vidéo suivante, nous penchons sur le dribble dans FC 25 et te montrons comment gérer au mieux les changements de direction. Grâce à ces conseils, tu maîtriseras aussi cette fonctionnalité et tu dribbleras bientôt comme un champion !

Tes premiers dribbles dans FC 25 se soldent-ils toujours par des pertes de balle ? Crois-nous, tu n'es pas le seul joueur à avoir ce problème. Reste littéralement sur le ballon et n'abandonne pas ! Il est tout à fait normal que le dribble ne fonctionne pas parfaitement dès le début et que tu aies du mal à le maîtriser.

