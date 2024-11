EA Sports FC 25 : nos équipes pas chères pour débuter sur Ultimate Team

Beaucoup considèrent cette période comme la meilleure du jeu. Vous savez, cette époque de l’année où il faut se battre pour engranger le moindre crédit, et être le plus compétitif possible avec les moyens du bord. Si certains vont faire chauffer la carte bleue pour prendre une longueur d’avance, d’autres vont devoir se débrouiller, et partir d’une équipe plutôt modeste. Mesdames, messieurs, pas de panique. On est là pour vous fournir les meilleures équipes low cost qui vous permettront de rivaliser avec les millionnaires. Si tu souhaites enchainer les buts avec (entre autre) Loïs Openda du RB Leipzig, cet article est fait pour toi.

Budget : 20 000 crédits

Alors oui, les noms présents dans cette équipe ne sont pas des plus clinquants. La plupart ne sont d’ailleurs connus que des vrais mordus de foot. Mais il faut bien commencer quelque part, et vous pourriez vite apprendre à les connaître. On pense humblement que vous pourrez difficilement faire mieux rapport qualité/prix. La raison ? Leur championnat ! En effet, ces joueurs sont assez difficiles à placer. Leur prix est donc souvent très accessible, ce qui ne les empêche pas d’être très intéressants in game.

Les championnats “mineurs” réservent de belles surprises © futbin.com

On vous propose une hybride Liga Portugal Betclic/Spor Toto Süper Lig (D1 Turque). Dans cette équipe, vous aurez un grand nombre de joueurs particulièrement cheaté, à commencer par la défense. En charnière centrale vous retrouverez Gonçalo Inacio et Antonio Silva. Deux pépites portugaises âgées de 23 et 20 ans qui pourraient vite devenir des incontournables de la Seleçao. Leur profil est radicalement similaire, ça tombe bien, c’est exactement celui qu’on attend de nos défenseurs centraux : grands, costauds, rapides et physiques. Vous pourrez avoir les deux pour moins 1 500 crédits cumulés. Honnête, non ?Pour les latéraux, l’objectif est clair : il faut que ça galope. Pour ce faire, on a ce qu’il vous faut. Alexander Bah et sa stat de 91 en vitesse est très intéressant. Il possède aussi 5 étoiles de mauvais pied, de quoi régaler les attaquants par des centres précis. Une évolution est même disponible pour lui, de quoi l’emmener à 82 de général. Une option qui pourrait d’ailleurs s’avérer très judicieuse.

La très belle carte évoluée du latéral droit d'Alexander Bah © futbin.com

Au milieu, on vous conseille, en règle générale, de composer avec deux joueurs physiques et forts défensivement. Ici, on est parti sur Lucas Torreira et son très beau 83 de général, mais surtout sur Gedson Fernandes. Le portugais n’est noté qu’à 77, mais ne vous méprenez pas, il n’en demeure pas moins intéressant. Très complet, il possède 4 étoiles de gestes techniques et est totalement capable de se projeter avec son 80 de vitesse. Lui aussi peut déjà évoluer à 80 : un véritable monstre au milieu de terrain.Pour accompagner ces deux milieux défensifs, on vous conseille un profil un peu plus créatif pour distiller des caviars aux attaquants. Si sur le visuel ci-dessus il s’agit de Rafa, ce n’est ici que la composition de départ. Vous pourrez modifier les postes des joueurs in game dans l’onglet tactique présent dans les menus. On donnera plutôt les clés du jeu à Pedro Gonçalves. C’est franchement l’un des hommes forts de cette équipe. Très complet, avec une bonne qualité de dribble et de passe, il possède également le playstyle + Tiki Taka. Un détail qui a son importance quand on voit à quel point cette spécificité était forte sur EA FC 24.

Pour les ailiers, deux mots d’ordre : vitesse et percussion. Comme chaque année, Rafa fera des miracles en début de jeu avec son 93 de rapidité. Son pendant à droite n’est autre que Barış Alper Yilmaz. Là aussi, on est sur une fusée. Par ailleurs, il est également très polyvalent puisqu’il peut jouer ailier droit, gauche et même défenseur latéral. S’il parvient à avoir une ou deux cartes “Team Of The Week”, il deviendra très vite inarrêtable.Enfin un tonnerre d'applaudissements pour la star de votre équipe, j’ai nommé Monsieur Victor Oshimen. C’est probablement le transfert le plus improbable de ce mercato, mais pour votre première équipe UT, croyez-moi, c’est une aubaine ! Jouant désormais pour Galatasaray, son prix est vraiment accessible (10k) et restera stable grâce à son 87 de général. Très physique, rapide, sans être maladroit avec ses pieds, il a tout du buteur providentiel. Par ailleurs, vous pouvez également décider de le remplacer par son homonyme Viktor Gyökeres, le buteur suédois qui affole les compteurs depuis le début de saison. Il est légèrement plus cher, mais devrait être intenable sur le front de l’attaque et rentre parfaitement dans l’équipe au niveau du collectif.

Budget : 100 000

Une fois que vous aurez récupéré quelques récompenses grâce à cette première équipe, vous pourrez rapidement prétendre à renouveler votre onze avec des joueurs d’un niveau supérieur. Voici donc une proposition d’équipe que vous pourrez constituer avant que les différentes promos ne se remettent à tomber dans tous les sens.

Cette équipe aux couleurs Red Bull fait forte impression © futbin.com

Pour la défense, c’est toujours pareil : on veut une charnière centrale puissante et mobile. Ici, on a opté pour deux grands classiques au sein de la communauté FIFA : Klostermann , le joueur du RB Leipzig , au tarif très abordable mais intéressant avec son 82 de vitesse. Et Tomori, le roc milanais qui s’impose chaque année comme l’une des meilleures options à son poste. Cette année il possède le PlayStyle + contreur, ce qui lui rajoute un atout supplémentaire. Les latéraux sont peut-être le léger point faible de cette équipe. Ils feront l’affaire, mais n’apporteront pas vraiment de plus-value sur le terrain. On vous encourage donc à économiser un peu et à investir sur Alphonso Davies et Jeremie Frimpong, qui font partie des meilleurs latéraux du jeu.

Si le dispositif de base comporte deux milieux offensifs, on vous conseille plutôt de jouer avec Loftus-Cheek et Reijnders un cran plus bas. Les deux milanais au tarif attractif sont aussi complémentaires qu’intéressants individuellement. Avec le premier dans le rôle de tour de contrôle et le seconde plus à l’aise techniquement, vous pourrez vite régner en maître dans l’entrejeu. D’autant que ces deux cartes sont éligibles à des évolutions. On vous conseille grandement d’en profiter. Voici la carte monstrueuse de l’Anglais une fois l’évolution achevée.

La carte monstrueuse de Loftus-Cheef après évolution © futbin.com

Pour accompagner les deux "rossoneris", il nous fallait une petite touche de finesse, ce petit grain de folie qui peut déstabiliser le bloc adverse. Qui de mieux pour répondre à cette demande que la pépite de RB Leipzig : Xavi Simons . Avec ses 4 étoiles de geste technique et son 86 de dribble, le crack néerlandais rentrera parfaitement dans cette équipe et fera le lien entre la défense et l’attaque avec brio.

Si le milieu et la défense sont de qualité, le point fort de cette formation reste sans aucun doute l’attaque. Sur les ailes, ça risque de briser les reins adverses. Kingsley Coman est une valeur sûre dans ce registre. Le bavarois possède 89 de vitesse, 87 de dribble et surtout 5 étoiles de Gestes Techniques qui sont devenues presque incontournables au fil des années. Attention, pour qu’il ait tout le collectif, il vous faudra mettre un entraîneur français ! À gauche, on est parti sur Christian Pulisic. Le Milanais bénéficie d’un très beau +3 après sa saison réussie en Lombardie, et risque désormais de poser de gros problèmes. L’aspect le plus intéressant de cette carte est clairement ses étoiles. 4 en gestes techniques et surtout 5 en mauvais pied ! Vous pourrez allumer de n’importe où avec l’américain virevoltant. Pour finir, on a encore décidé d’investir massivement sur le numéro 9. S’il y a bien un poste sur lequel il faut mettre le paquet, c’est celui-ci. Vous l’aurez deviné au vu des autres joueurs présents dans cette équipe, c’est Loïs Openda qui occupera la pointe de l’attaque. Sortant d’une saison à 28 buts en 44 matchs sous le maillot de Leipzig , il dispose désormais d’une carte exceptionnelle. 87 de finition, 85 d’équilibre mais surtout 93 de vitesse. Avec Openda , vous tenez votre serial buteur pour un bon bout de temps.

Avec ces deux équipes, vous n'avez plus d'excuse pour enchainer les bons résultats sur Rivals, Clash d'équipes ou encore Fut Champions ! Si vous souhaitez amasser rapidement des crédits pour améliorer votre onze, n'hésitez pas à lire nos conseils pour bien débuter l'achat-revente sur Ultimate Team, juste ici .

