Les pépites d'EA Sports FC 25 à recruter en attaque

Il est très compliqué d’imaginer lancer une carrière sans recruter ces attaquants spéciaux, capables de changer le cours d’un match sur un dribble ou une frappe. Faire trembler les filets : c’est un peu pour cette raison qu’on continue de lancer ce jeu après toutes ces années. Quelques jours après la sortie officielle d’EA Sports FC 25, vous pouvez désormais débuter vos meilleures carrières et donner une nouvelle dimension à votre club favori. Pour ce faire : n’hésitez pas à vous fier à cette liste de pépites qui sont prêtes à tout casser (si elles ne l’ont pas déjà fait). Pour vous, on a exploré la database d’EA Sports FC 25 et vous pourriez très vite apprécier ces petits cracks. Parmi eux : un joueur de Leipzig et un autre de Salzburg. Rien de plus normal, gros potentiel et Red Bull, ça va souvent de pair !

C’est assez contradictoire de cataloguer comme “pépite” un joueur qui a déjà marqué le football mondial de son empreinte. Et pourtant… Lamine Yamal n’a que 17 ans. Difficile à croire après son Euro absolument exceptionnel avec la Roja et sa saison pleine avec le FC Barcelone (48 matchs, 6 buts, 7 P.D). Il représente tout simplement le futur de ce sport, en atteste son record ahurissant du plus jeune joueur à disputer un match en professionnel à 15 ans, 9 mois et 16 jours. Déjà à l’époque on pouvait entrevoir tout son potentiel au travers de sa qualité de dribble et de son pied gauche incroyablement soyeux. Si vous réussissez à l’enrôler dans EA FC 25, il n’y a aucun doute : il deviendra l’un des meilleurs joueurs du jeu. 4 étoiles de gestes techniques, 87 d’agilité, avant même d’avoir atteint la majorité. On est clairement sur un extraterrestre.

Si le Barça soigne son futur, le rival de toujours n’est pas en reste. On pourrait d’ailleurs assister à une très belle rivalité entre Yamal et ce crack brésilien de 17 ans. À l’instant T, l’ailier catalan possède une longueur d’avance : plus de temps de jeu, plus de matchs références au haut niveau… Pour autant, le potentiel d’Endrick est tout aussi évident. Ce n’est pas pour rien que la Maison Blanche a dépensé un total de 70 millions d’euros pour les services de ce joueur qui n’avait alors connu que le championnat brésilien. Malgré la concurrence effrayante, il a déjà réussi à être décisif sous le maillot merengue. Déjà deux buts, dont un en Ligue des Champions pour “Bobby” (le plus nostalgique des adolescents, pour ceux qui auront la ref). Son centre de gravité très bas lui permet de très bien résister au duel. Il possède également une grosse pointe de vitesse (déjà 89 dans le jeu) et a montré sa qualité de frappe en inscrivant son premier but en Ligue des Champions. Sans aucun doute un des plus grands espoirs de sa génération au poste de numéro 9.

Il faudra surveiller avec attention cette génération dorée. Après Arda Güler et Kenan Yildiz, Semih Kiliçsoy pourrait être la nouvelle pépite de l’attaque turque. Le joueur du Besiktas s’impose comme un titulaire important sous les ordres de Van Bronckhorst. Il a inscrit 12 buts et adressé 4 passes décisives en seulement 21 titularisations. Issu du centre de formation turc qu’il a rejoint à ses 10 ans, il a su gravir les échelons au point de jouer un rôle très important dans la bonne saison du club d’Istanbul. Cet été, plusieurs grosses écuries se seraient montrées intéressées à son cas : Tottenham, Dortmund, l’Ajax entre autres. Mais l’ailier/avant-centre a préféré poursuivre l’aventure dans son club de toujours. Dans EA FC il partira d'assez bas, ce qui fait de lui un joueur vraiment accessible financièrement, mais ses 4 étoiles en mauvais pied et son profil d’attaquant complet pourraient vite faire de lui une arme redoutable dans votre ligne d’attaque.

Le premier frenchie de cette liste, et pas des moindres ! Mathys Tel est promis à une magnifique carrière et pourrait être le digne successeur d’Olivier Giroud à la pointe de l’attaque de l'Équipe de France. Recruté pour presque 30 millions d’euros depuis le Stade Rennais alors qu’il n’avait disputé que 10 petits bouts de matchs en pro, le dossier Mathys Tel suscitait bon nombre d’interrogations. Pourquoi quitter la Bretagne si tôt pour un club dans lequel la concurrence offensive fait rage ? L’avenir aura donné raison à l’attaquant français puisqu’il est parvenu à se distinguer lors de ses entrées en jeu. En 85 matchs, il n’a été titulaire qu’à 20 reprises, ce qui ne l’a pas empêché de marquer un total de 16 buts. Des débuts prometteurs pour l’international espoir (6 matchs, 2 buts) qui pourrait prochainement frapper à la porte des A. Sur EA FC 25, c’est clairement un joueur à avoir dans son club. En plus de sa marge de progression phénoménale, il possède un profil particulièrement cheaté. 4 étoiles en gestes techniques, 4 étoiles en mauvais pied, 86 de vitesse avec une puissance de frappe à 88. N’hésitez pas à le recruter tant qu’il est encore temps !

Si vous souhaitez un joueur technique et particulièrement créatif, vous pouvez vous jeter sur Matias Soulé les yeux fermés. Pouvant évoluer au poste de numéro 10, il a excellé la saison dernière sous les couleurs de Frosinone, club italien pour lequel il a marqué 11 buts en 36 matchs. Un ratio honorable pour ce joueur de 21 ans qui a suscité l’intérêt de plusieurs clubs, notamment en Premier League, mais qui a fait le choix de rester en Serie A en rejoignant l’AS Roma. Il a déjà pris part à 6 rencontres sous le maillot du club romain, sans pour autant parvenir à être décisif. Cela ne devrait plus tarder pour celui qui a connu sa première sélection avec l’Albiceleste de Lionel Scaloni. C’est un profil très intéressant pour vos carrières ! L’ailier dispose de 4 étoiles en gestes techniques ainsi que 4 étoiles en mauvais pied. Deux atouts majeurs pour briser les reins adverses et envoyer des pralines du mauvais pied.

Cette pépite s’adresse aux vaillants qui lanceront une carrière avec un club de “seconde zone”. Avec son 70 de général, sa valeur de 4 millions d’euros le rend très accessible. Il est d'ailleurs possible que le joueur ait quelques lacunes en tout début de carrière. Ne vous inquiétez pas, ça ne devrait pas durer. L’ailier du Sporting fait déjà grand bruit au pays, et ce malgré le peu de matchs disputés en professionnel. Son profil d’ailier virevoltant n’est pas sans rappeler un certain Cristiano Ronaldo… Une comparaison qui pourrait vite lui faire défaut, même si à l’heure actuelle, Quenda continue de bluffer les observateurs. 5 matchs en professionnel auront suffi pour lui ouvrir les portes de la sélection A. Il aurait même pu devenir le plus jeune joueur à porter le maillot de la Seleçao, mais Roberto Martinez ne l’a pas fait entrer en jeu. Ce n’est que partie remise pour le jeune crack portugais qui possède déjà un double 4 étoiles et un magnifique 84 de vitesse dans EA Sports FC 25. Foncez sur le futur CR7 (bon, on s’emballe peut-être un peu).

