Les pépites d'EA Sports FC 25 à recruter en défense

Un joueur formé à Barcelone, ça en dit déjà long sur son potentiel. Dans la lignée d’un certain Jordi Alba sur son côté gauche, Alejandro Baldé s’impose déjà comme un titulaire dans le Barça de Flick. S’il a malheureusement manqué l’Euro 2024 avec l’Espagne, notamment à cause de ses blessures, il n’en demeure pas moins l’un des latéraux les plus prometteurs du monde. In game, c’est pas mal non plus. Son 91 de vitesse et son joli 81 d’agilité font de lui un joueur très explosif et virevoltant. Un latéral offensif qui pourra régulièrement apporter le surnombre dans le couloir gauche. Il faudra cependant lâcher un petit billet pour s’octroyer ses services.