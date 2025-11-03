Tout au long de la saison, nous vous présenterons plusieurs formations sur EA FC 26 en expliquant les points clés à maîtriser pour les exploiter au mieux. Le bon positionnement tactique et la capacité à en connaître les forces et les faiblesses sont essentiels pour réussir sur la durée dans EA FC 26 et s’en sortir, notamment dans les matchs serrés.

Aujourd’hui, nous vous présentons le 4-1-2-1-2 (2) avec les bons conseils pour l’utiliser de manière optimale. Des tactiques individuelles aux rôles des joueurs : vous trouverez ici tout ce qu’il faut pour configurer parfaitement votre 4-1-2-1-2 (2) dans FC 26.

Le RB Leipzig sur EA FC 26 © EA Sports

01 Pourquoi le 4-1-2-1-2 (2) est l’une des meilleures formations dans FC 26

Le jeu dans l’axe fonctionne particulièrement bien sur EA FC 26. La raison ? Un gameplay compétitif rythmé qui favorise les passes rapides et directes. C’est pourquoi le losange resserré du 4-1-2-1-2 (2) est extrêmement efficace. Vous aimez envoyer du Tiki-Taka façon Ajax d’Amsterdam des années 70 ? Comme en 4-4-1-1, cette stratégie s’y prête parfaitement.

Et au passage : vous n’êtes pas obligé de vous en tenir à une seule formation. Bien au contraire – testez-en plusieurs ! Savoir jouer avec différents schémas de jeu et comprendre les avantages que chacun offre par rapport aux autres est une qualité précieuse qu’il ne faut pas sous-estimer, notamment pour s’adapter en cours de match. Si vous préférez un jeu au large, vous pouvez par exemple partir sur un 4-2-3-1 au large .

02 Le point sur la tactique :

Dispositif : 4-1-2-1-2 compact

Style de construction : Passes courtes

Approche défensive : Équilibrée

Hauteur de ligne : 50

03 Les rôles et objectifs à privilégier :

Le PSG a (presque) tout gagné en 2025 © Electronic Arts

Attaquants : Attaquant Avancé et Faux 9 - Attaquer et Construire

Milieu offensif : Meneur de jeu - Équilibré

Milieux centraux : Meneur de jeu - Attaquer

Milieu défensif : Défendre

Défenseurs latéraux : Équilibré

Défenseurs centraux : Défendre et Équilibré

Gardien : Défendre

04 Les points forts du 4-1-2-1-2

Vous êtes un habitué du 4-3-3 ou du 4-4-2 et vous avez du mal à vous résigner à changer votre fusil d’épaule ? On a quelques arguments à vous présenter :

Défendre sur EA FC 26, surtout face à des adversaires qui maîtrisent les gestes techniques , ça peut être très compliqué. Tout le monde est capable d’enchaîner les passes en une touche, pour la défense, c’est beaucoup moins le cas. Comme l’Espagne de 2010, on vous propose une solution excessivement simple : contrôler le milieu de terrain (jusqu’à preuve du contraire, marquer sans la balle est compliqué). Avec ce 4-1-2-1-2 et son milieu en losange bien dense (composé en plus de joueurs avec le rôle meneur de jeu), vous n’aurez aucun problème à mettre à mal le pressing de votre adversaire et à l’obliger à jouer plus bas. À partir de là, il ne vous restera plus qu’à vous montrer patient et à choisir le bon moment et trouver l’opportunité pour frapper.

Malgré cet état de fait, cela ne veut pas dire qu’en transition, vous ne pourrez pas être dangereux, bien au contraire. Ce plan de jeu offre une certaine polyvalence entre jeu long et court, rapide ou posé.

De plus, cette formation fait la part belle au collectif, pour un sport comme le foot, c’est plutôt chouette. On peut jouer en triangle n’importe où sur le terrain, et surtout, cela permet de ne pas se ruiner en cherchant absolument LE joueur du moment. Votre milieu défensif sera très important, mais vous pouvez tout à fait choisir les joueurs que vous voulez.

05 Les défauts

Forcément, s’il y a des points forts, il y a également des défauts (sinon, on s'ennuierait rapidement sur le jeu). Globalement toutes les équipes qui aiment utiliser toute la largeur du terrain auront de bons arguments pour vous poser des problèmes, et si leurs ailiers sont particulièrement rapides, il va falloir redoubler d’attention. Dans tous les cas, on vous déconseille de faire monter vos latéraux lors des phases de possession.

Prêt à vous essayer au football (presque) total ? Vous avez toutes les informations à disposition pour devenir le prochain Pep Guardiola, au moins en ligne. Et si vous avez du mal à construire votre effectif, on a aussi de quoi vous aider .