Les joueurs du RB Leipzig célèbrent un but dans le FC 26.
FC 26 : Le guide des gestes techniques

Avec le grand nombre de gestes techniques dans FC 26, il est facile de s’y perdre. Nous te présentons ici tous les mouvements spéciaux du jeu et t’expliquons comment les exécuter.
Écrit par Christian Knoth
    Nouveaux gestes techniques dans FC 26
    Gestes simples dans FC 26
    Tous les gestes techniques FC 26
Dans FC 26, les gestes techniques reprennent une place importante par rapport à FC 25. Ils sont plus efficaces — et te mèneront vers plus de victoires. La raison : un gameplay plus rapide, où la vivacité et les mouvements précis sont essentiels pour battre ton adversaire. En résumé : sans utiliser de gestes techniques, tu n’auras pas de succès durable dans FC 26.
Surtout lors des matchs de haut niveau, tu seras désavantagé si tu ne sais pas quels mouvements spéciaux utiliser — ni dans quelles situations ils fonctionnent le mieux.
Tu penses que les gestes techniques sont trop difficiles à exécuter ? Faux ! Il existe de nombreux mouvements simples à apprendre. Mais même les gestes les plus complexes de FC 26 peuvent être maîtrisés avec un peu d’entraînement.
Dans notre guide des gestes techniques de FC 26, nous te présentons d’abord les nouveaux mouvements du jeu. Ensuite, nous t’expliquons les gestes simples que tout joueur peut apprendre rapidement. Enfin, tu trouveras un aperçu complet de tous les gestes techniques disponibles dans FC 26.
01

Nouveaux gestes techniques dans FC 26

Il y a en tout cinq nouveaux gestes techniques dans FC 26 :
  • Nouveau arc-en-ciel (1 étoile)
  • Passement de jambes explosif (3 étoiles)
  • Drag To Chop (crochet avec glissée) (4 étoiles)
  • Rebond du talon avancé (4 étoiles)
  • Variante d’elastico (5 étoiles)
Tu trouveras l'exécution de ces cinq nouveaux gestes techniques plus bas dans l'aperçu de tous les gestes techniques FC 26.
02

Gestes simples dans FC 26

Plus c’est difficile, mieux c’est ? Pas forcément ! Ces trois gestes techniques sont faciles à apprendre et peuvent déjà faire toute la différence.

Ball roll – Geste technique deux étoiles

Feinte de tir – Geste technique une étoile

Drag Back – Geste technique à deux étoiles

Le vestiaire du RB Leipzig dans le FC 26.

Le vestiaire du RB Leipzig au FC 26

03

Tous les gestes techniques FC 26

Gestes techniques 1 étoile

Ces geste techniques peuvent être exécutés par tous les joueurs de FC 25.

Gestes techniques FC 26

Réalisation PlayStation/Xbox

Arc-en-ciel (Nouveau dans FC 26)

Stick droit : appuyer rapidement vers le bas puis vers le haut

Double contact avant

Appuyer deux fois rapidement sur R1 / RB

Petit pont directionnel

Maintenir L1 / LB + R1 / RB, puis pousser le stick droit dans la direction souhaitée

Jongler sur place

Maintenir L2 / LT, puis appuyer sur R1 / RB

Feinte de tir ouverte (gauche/droite)

Maintenir L1 / LB, appuyer sur Carré / X, puis sur X / A tout en déplaçant le stick gauche vers le haut à gauche ou à droite

Flick Up / Lever de balle

Maintenir L1 / LB, puis appuyer sur R3 (enfoncer le stick droit)

Feinte à la première touche

Maintenir L1 / LB + R1 / RB, puis appuyer sur L3 (enfoncer le stick gauche vers le bas)

Gestes techniques 2 étoiles

Ces gestes techniques peuvent être réalisés par presque tous les joueurs de FC 25, à l'exception des gardiens de but les plus faibles, par exemple.

Gestes techniques FC 26

Réalisation PlayStation/Xbox

Feinte de corps marquée

Maintenir L2 / LT, puis bouger le stick droit à gauche ou à droite (+ bouger le stick gauche dans la direction de sortie souhaitée)

Stop And Go

Maintenir L2 / LT, puis bouger le stick droit vers l’arrière, puis vers l’avant

Feinte avant et demi-tour

Appuyer deux fois rapidement vers le bas sur le stick droit

Feinte de corps (droite/gauche)

Bouger rapidement le stick droit vers la droite ou vers la gauche

Passement de jambes (droite/gauche)

Faire tourner le stick droit de haut en bas vers la droite ou la gauche

Passement de jambes inversé (droite/gauche)

Faire tourner le stick droit de bas en haut vers la droite ou la gauche

Glissement de balle (droite/gauche)

Déplacer le stick droit vers la droite ou vers la gauche et le maintenir

Tirer-reculer (ou) Retour de balle

Appuyer sur L1 / LB + R1 / RB, puis tirer le stick gauche vers le bas

Gestes techniques 3 étoiles

Ces gestes techniques ne peuvent pas être réalisés par tous les joueurs de FC 26. Pour savoir si un joueur a des gestes techniques 3 étoiles, tu dois vérifier les valeurs individuelles et regarder le chiffre à côté de "gestes techniques".

Gestes techniques FC 26

Réalisation PlayStation/Xbox

Passement explosif (nouveau dans FC 26)

Maintiens L1/LB, puis pousse le stick droit dans la direction du mouvement et ensuite vers la gauche ou la droite.

Coup du talon (Heel Flick)

Pousse rapidement le stick droit vers le haut, puis vers le bas.

Roulette droite/gauche

Fais tourner le stick droit de bas en haut dans le sens horaire/antihoraire.

Feinte gauche et départ à droite

Fais glisser le stick droit le long du bas de gauche à droite.

Feinte droite et départ à gauche

Fais glisser le stick droit le long du bas de droite à gauche.

Coup du talon coupé (droite/gauche)

Maintiens L2/LT + Carré/X, puis appuie sur X/A et maintiens le stick gauche vers la droite ou la gauche.

Feinte hésitante (Stutter Feint)

Maintiens L2/LT, puis pousse le stick droit à gauche, puis à droite (ou inversement).

Mouvements de compétences 4 étoiles

Ces mouvements de compétences ne peuvent pas être exécutés par tous les joueurs de la FC 26. Pour savoir si un joueur possède des gestes techniques 4 étoiles, tu dois vérifier les valeurs individuelles et regarder le chiffre à côté de "gestes techniques".

Gestes techniques FC 26

Réalisation PlayStation/Xbox

Drag to Chop (nouveau dans FC 26)

Appuie sur L2/LT, puis fais tourner le stick droit de gauche → bas → droite ou de droite → bas → gauche.

Coup du talon avancé (nouveau dans FC 26)

Pousse le stick droit brièvement vers l’avant, puis vers l’arrière, et oriente le stick gauche en diagonale vers la gauche, la droite ou l’avant.

Passement au-dessus du ballon

Maintiens L1/LB, puis pousse le stick droit vers l’avant et à gauche/droite.

Glissement de balle tiré

Maintiens L1/LB, puis pousse le stick droit vers l’avant et à gauche/droite.

Retour tournant (Drag Back Turn)

Maintiens L2/LT, puis tire le stick droit à l’opposé de la course.

Petit pont stylé (Flair Nutmeg)

Maintiens L1/LT + R1/RB, puis pousse le stick droit dans la direction souhaitée.

Rebond de balle (Ball Hop) (à l’arrêt)

Maintiens L1/LB, puis appuie sur R3 (stick droit).

Coup du talon à talon (Heel to Heel Flick)

Pousse rapidement le stick droit vers le haut, puis vers le bas.

Arc-en-ciel simple (Simple Rainbow)

Pousse le stick droit vers le bas, puis deux fois vers le haut.

Rotation droite/gauche (Spin Right/Left)

Maintiens R1/RB, puis fais tourner le stick droit de bas en haut dans le sens horaire ou antihoraire.

Arrêt et demi-tour (Stop and Turn) (en course)

Pousse le stick droit vers le haut, puis vers la droite ou la gauche.

Glissement et coupe (Ball Roll Cut) (droite/gauche)

Maintiens le stick droit vers la gauche/droite et le stick gauche vers la droite/gauche.

Feinte de passe (à l’arrêt)

Maintiens R2/RT + Carré, puis maintiens X/A.

Feinte de passe avec sortie (droite/gauche) (à l’arrêt)

Maintiens R2/RT + Carré/X, puis maintiens X/A et déplace le stick gauche vers le haut droite/gauche.

Glissements rapides (Quick Ball Rolls)

Maintiens le stick droit vers le bas.

Tiré talon (Drag to Heel)

Maintiens L1/LB, pousse le stick droit vers le bas, puis vers la droite/gauche.

Changement de couloir (Lane Change) (droite/gauche)

Maintiens L1/LB, puis maintiens le stick droit vers la droite ou la gauche.

Roulette trois touches (Three Touch Roulette) (droite/gauche)

Maintiens L2/LT, pousse le stick droit vers le bas, puis vers la droite/gauche.

Retour pivoté (Drag Back Spin) (droite/gauche)

Pousse le stick droit vers le bas, puis vers la droite/gauche.

Talon – glissement de balle (Heel to Ball Roll)

Maintiens L1/LB, pousse R3 vers le haut, puis vers le bas (la direction dépend du stick gauche).

Gestes techniques 5 étoiles

Ces gestes techniques ne peuvent être exécutés que par quelques joueurs de FC 26. Pour savoir si un joueur est capable de faire des gestes 5 étoiles, tu dois vérifier les valeurs individuelles et regarder le chiffre à côté de "gestes techniques".

Gestes techniques FC 26

Réalisation PlayStation/Xbox

Variation d’Élastico (nouveau dans FC 26)

Appuie sur L2/LT, puis fais tourner le stick droit de droite → bas → gauche ou de gauche → bas → droite.

Passement de jambes traîné (Toe Drag Stepover)

Maintiens L1/LB, puis fais tourner le stick droit de droite → bas → gauche ou de gauche → bas → droite.

Arc-en-ciel stylé (Flair Rainbow)

Maintiens L1/LB, tire le stick droit vers l’arrière, puis pousse-le vers l’avant.

Elastico

Fais tourner le stick droit par le bas de droite à gauche.

Élastico inversé

Fais tourner le stick droit par le bas de gauche à droite.

Arc-en-ciel avancé (Advanced Rainbow)

Pousse le stick droit vers le bas, puis vers le haut et de nouveau vers le haut.

Hocus Pocus

Fais tourner le stick droit de bas → gauche → droite.

Triple Élastico

Fais tourner le stick droit de bas → droite → gauche.

Glissement et levée de balle (Ball Roll & Flick) (droite/gauche, en course)

Maintiens le stick droit vers la droite/gauche, puis pousse-le vers le haut.

Tour du talon (Heel Flick Turn)

Maintiens R1/RB, puis pousse le stick droit vers le haut, puis vers le bas.

Petit pont sombrero (Sombrero Flick) (à l’arrêt)

Pousse deux fois le stick droit vers le haut, puis une fois vers le bas.

Demi-tour et rotation (Turn and Spin) (droite/gauche)

Pousse le stick droit vers le haut, puis vers la droite ou la gauche.

Feinte de roulade (Ball Roll Fake) (droite/gauche, à l’arrêt)

Maintiens le stick droit vers la droite/gauche, puis pousse-le vers la gauche/droite.

Feinte de roulade tournante (Ball Roll Fake Turn)

Maintiens L2/LT, pousse le stick droit vers le haut, puis vers la gauche ou la droite.

Élastico coupé à droite (Elastico Chop Right)

Maintiens R1/RB, puis fais tourner le stick droit par le bas de gauche à droite.

Élastico coupé gauche (Elastico Chop Left)

Maintiens R1/RB, puis fais tourner le stick droit par le bas de droite à gauche.

Lancer rotatif (Spin Flick) (droite/gauche)

Maintiens R1/RB, puis pousse le stick droit vers le haut, puis vers la droite ou la gauche.

Lob du bout du pied (Flick Over)

Maintiens L1/LB, puis pousse le stick droit vers le haut.

Rotation Tornado (Tornado Spin) (droite/gauche)

Maintiens L1/LB, puis pousse le stick droit vers le haut, puis vers la droite ou la gauche.

Rabona feinte (Rabona Fake) (en trottinant)

Maintiens L2/LT + Carré/X, puis appuie sur X/A et maintiens le stick gauche vers le bas.

Feinte du talon (Heel Fake)

Maintiens L2/LT, puis appuie sur R3 (stick droit) vers la gauche, puis vers la droite (ou inversement).

Relevé du cou-de-pied (Laces Flick Up)

Appuie sur L2/LT et maintiens R1/RB.

Techniques de jonglage 5 étoiles

Techniques FC 26

Réalisation PlayStation/Xbox

Petit pont arrière/droite/gauche (Sombrero Flick)

Maintiens le stick gauche vers le bas / la droite / la gauche.

Tour du monde (Around the World)

Fais tourner le stick droit sur 360°, dans le sens horaire ou antihoraire.

Élastico aérien (In Air Elastico)

Pousse le stick droit vers la droite, puis vers la gauche.

Élastico aérien inversé (Reverse In Air Elastico)

Pousse le stick droit vers la gauche, puis vers la droite.

Levé pour reprise (Flick Up For Volley)

Maintiens le stick gauche vers le haut.

Relevé de poitrine (Chest Flick)

Maintiens L2/LT, puis appuie deux fois sur R3 (stick droit).

Tour du monde Tornado (T. Around the World)

Fais tourner le stick droit en 360° horaire, puis pousse-le vers le haut.

Chris est un ancien professionnel de l'eFootball. Il a été international allemand, a été champion d'Europe et a affronté les meilleurs joueurs du monde lors de championnats nationaux et internationaux. Entre-temps, Chris est coach depuis de nombreuses années et il a également entraîné des esportlers en Virtual Bundesliga - le championnat allemand officiel en FC 25. Sur redbull.com, Chris t'accompagne sur ton chemin pour devenir un meilleur joueur et donne régulièrement des conseils FC 26.
