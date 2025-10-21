FC 26 : Le guide des gestes techniques

Nouveaux gestes techniques dans FC 26
- Nouveau arc-en-ciel (1 étoile)
- Passement de jambes explosif (3 étoiles)
- Drag To Chop (crochet avec glissée) (4 étoiles)
- Rebond du talon avancé (4 étoiles)
- Variante d’elastico (5 étoiles)
Gestes simples dans FC 26
Ball roll – Geste technique deux étoiles
Feinte de tir – Geste technique une étoile
Drag Back – Geste technique à deux étoiles
Tous les gestes techniques FC 26
Gestes techniques 1 étoile
Gestes techniques FC 26
Réalisation PlayStation/Xbox
Arc-en-ciel (Nouveau dans FC 26)
Stick droit : appuyer rapidement vers le bas puis vers le haut
Double contact avant
Appuyer deux fois rapidement sur R1 / RB
Petit pont directionnel
Maintenir L1 / LB + R1 / RB, puis pousser le stick droit dans la direction souhaitée
Jongler sur place
Maintenir L2 / LT, puis appuyer sur R1 / RB
Feinte de tir ouverte (gauche/droite)
Maintenir L1 / LB, appuyer sur Carré / X, puis sur X / A tout en déplaçant le stick gauche vers le haut à gauche ou à droite
Flick Up / Lever de balle
Maintenir L1 / LB, puis appuyer sur R3 (enfoncer le stick droit)
Feinte à la première touche
Maintenir L1 / LB + R1 / RB, puis appuyer sur L3 (enfoncer le stick gauche vers le bas)
Gestes techniques 2 étoiles
Gestes techniques FC 26
Réalisation PlayStation/Xbox
Feinte de corps marquée
Maintenir L2 / LT, puis bouger le stick droit à gauche ou à droite (+ bouger le stick gauche dans la direction de sortie souhaitée)
Stop And Go
Maintenir L2 / LT, puis bouger le stick droit vers l’arrière, puis vers l’avant
Feinte avant et demi-tour
Appuyer deux fois rapidement vers le bas sur le stick droit
Feinte de corps (droite/gauche)
Bouger rapidement le stick droit vers la droite ou vers la gauche
Passement de jambes (droite/gauche)
Faire tourner le stick droit de haut en bas vers la droite ou la gauche
Passement de jambes inversé (droite/gauche)
Faire tourner le stick droit de bas en haut vers la droite ou la gauche
Glissement de balle (droite/gauche)
Déplacer le stick droit vers la droite ou vers la gauche et le maintenir
Tirer-reculer (ou) Retour de balle
Appuyer sur L1 / LB + R1 / RB, puis tirer le stick gauche vers le bas
Gestes techniques 3 étoiles
Gestes techniques FC 26
Réalisation PlayStation/Xbox
Passement explosif (nouveau dans FC 26)
Maintiens L1/LB, puis pousse le stick droit dans la direction du mouvement et ensuite vers la gauche ou la droite.
Coup du talon (Heel Flick)
Pousse rapidement le stick droit vers le haut, puis vers le bas.
Roulette droite/gauche
Fais tourner le stick droit de bas en haut dans le sens horaire/antihoraire.
Feinte gauche et départ à droite
Fais glisser le stick droit le long du bas de gauche à droite.
Feinte droite et départ à gauche
Fais glisser le stick droit le long du bas de droite à gauche.
Coup du talon coupé (droite/gauche)
Maintiens L2/LT + Carré/X, puis appuie sur X/A et maintiens le stick gauche vers la droite ou la gauche.
Feinte hésitante (Stutter Feint)
Maintiens L2/LT, puis pousse le stick droit à gauche, puis à droite (ou inversement).
Mouvements de compétences 4 étoiles
Gestes techniques FC 26
Réalisation PlayStation/Xbox
Drag to Chop (nouveau dans FC 26)
Appuie sur L2/LT, puis fais tourner le stick droit de gauche → bas → droite ou de droite → bas → gauche.
Coup du talon avancé (nouveau dans FC 26)
Pousse le stick droit brièvement vers l’avant, puis vers l’arrière, et oriente le stick gauche en diagonale vers la gauche, la droite ou l’avant.
Passement au-dessus du ballon
Maintiens L1/LB, puis pousse le stick droit vers l’avant et à gauche/droite.
Glissement de balle tiré
Maintiens L1/LB, puis pousse le stick droit vers l’avant et à gauche/droite.
Retour tournant (Drag Back Turn)
Maintiens L2/LT, puis tire le stick droit à l’opposé de la course.
Petit pont stylé (Flair Nutmeg)
Maintiens L1/LT + R1/RB, puis pousse le stick droit dans la direction souhaitée.
Rebond de balle (Ball Hop) (à l’arrêt)
Maintiens L1/LB, puis appuie sur R3 (stick droit).
Coup du talon à talon (Heel to Heel Flick)
Pousse rapidement le stick droit vers le haut, puis vers le bas.
Arc-en-ciel simple (Simple Rainbow)
Pousse le stick droit vers le bas, puis deux fois vers le haut.
Rotation droite/gauche (Spin Right/Left)
Maintiens R1/RB, puis fais tourner le stick droit de bas en haut dans le sens horaire ou antihoraire.
Arrêt et demi-tour (Stop and Turn) (en course)
Pousse le stick droit vers le haut, puis vers la droite ou la gauche.
Glissement et coupe (Ball Roll Cut) (droite/gauche)
Maintiens le stick droit vers la gauche/droite et le stick gauche vers la droite/gauche.
Feinte de passe (à l’arrêt)
Maintiens R2/RT + Carré, puis maintiens X/A.
Feinte de passe avec sortie (droite/gauche) (à l’arrêt)
Maintiens R2/RT + Carré/X, puis maintiens X/A et déplace le stick gauche vers le haut droite/gauche.
Glissements rapides (Quick Ball Rolls)
Maintiens le stick droit vers le bas.
Tiré talon (Drag to Heel)
Maintiens L1/LB, pousse le stick droit vers le bas, puis vers la droite/gauche.
Changement de couloir (Lane Change) (droite/gauche)
Maintiens L1/LB, puis maintiens le stick droit vers la droite ou la gauche.
Roulette trois touches (Three Touch Roulette) (droite/gauche)
Maintiens L2/LT, pousse le stick droit vers le bas, puis vers la droite/gauche.
Retour pivoté (Drag Back Spin) (droite/gauche)
Pousse le stick droit vers le bas, puis vers la droite/gauche.
Talon – glissement de balle (Heel to Ball Roll)
Maintiens L1/LB, pousse R3 vers le haut, puis vers le bas (la direction dépend du stick gauche).
Gestes techniques 5 étoiles
Gestes techniques FC 26
Réalisation PlayStation/Xbox
Variation d’Élastico (nouveau dans FC 26)
Appuie sur L2/LT, puis fais tourner le stick droit de droite → bas → gauche ou de gauche → bas → droite.
Passement de jambes traîné (Toe Drag Stepover)
Maintiens L1/LB, puis fais tourner le stick droit de droite → bas → gauche ou de gauche → bas → droite.
Arc-en-ciel stylé (Flair Rainbow)
Maintiens L1/LB, tire le stick droit vers l’arrière, puis pousse-le vers l’avant.
Elastico
Fais tourner le stick droit par le bas de droite à gauche.
Élastico inversé
Fais tourner le stick droit par le bas de gauche à droite.
Arc-en-ciel avancé (Advanced Rainbow)
Pousse le stick droit vers le bas, puis vers le haut et de nouveau vers le haut.
Hocus Pocus
Fais tourner le stick droit de bas → gauche → droite.
Triple Élastico
Fais tourner le stick droit de bas → droite → gauche.
Glissement et levée de balle (Ball Roll & Flick) (droite/gauche, en course)
Maintiens le stick droit vers la droite/gauche, puis pousse-le vers le haut.
Tour du talon (Heel Flick Turn)
Maintiens R1/RB, puis pousse le stick droit vers le haut, puis vers le bas.
Petit pont sombrero (Sombrero Flick) (à l’arrêt)
Pousse deux fois le stick droit vers le haut, puis une fois vers le bas.
Demi-tour et rotation (Turn and Spin) (droite/gauche)
Pousse le stick droit vers le haut, puis vers la droite ou la gauche.
Feinte de roulade (Ball Roll Fake) (droite/gauche, à l’arrêt)
Maintiens le stick droit vers la droite/gauche, puis pousse-le vers la gauche/droite.
Feinte de roulade tournante (Ball Roll Fake Turn)
Maintiens L2/LT, pousse le stick droit vers le haut, puis vers la gauche ou la droite.
Élastico coupé à droite (Elastico Chop Right)
Maintiens R1/RB, puis fais tourner le stick droit par le bas de gauche à droite.
Élastico coupé gauche (Elastico Chop Left)
Maintiens R1/RB, puis fais tourner le stick droit par le bas de droite à gauche.
Lancer rotatif (Spin Flick) (droite/gauche)
Maintiens R1/RB, puis pousse le stick droit vers le haut, puis vers la droite ou la gauche.
Lob du bout du pied (Flick Over)
Maintiens L1/LB, puis pousse le stick droit vers le haut.
Rotation Tornado (Tornado Spin) (droite/gauche)
Maintiens L1/LB, puis pousse le stick droit vers le haut, puis vers la droite ou la gauche.
Rabona feinte (Rabona Fake) (en trottinant)
Maintiens L2/LT + Carré/X, puis appuie sur X/A et maintiens le stick gauche vers le bas.
Feinte du talon (Heel Fake)
Maintiens L2/LT, puis appuie sur R3 (stick droit) vers la gauche, puis vers la droite (ou inversement).
Relevé du cou-de-pied (Laces Flick Up)
Appuie sur L2/LT et maintiens R1/RB.
Techniques de jonglage 5 étoiles
Techniques FC 26
Réalisation PlayStation/Xbox
Petit pont arrière/droite/gauche (Sombrero Flick)
Maintiens le stick gauche vers le bas / la droite / la gauche.
Tour du monde (Around the World)
Fais tourner le stick droit sur 360°, dans le sens horaire ou antihoraire.
Élastico aérien (In Air Elastico)
Pousse le stick droit vers la droite, puis vers la gauche.
Élastico aérien inversé (Reverse In Air Elastico)
Pousse le stick droit vers la gauche, puis vers la droite.
Levé pour reprise (Flick Up For Volley)
Maintiens le stick gauche vers le haut.
Relevé de poitrine (Chest Flick)
Maintiens L2/LT, puis appuie deux fois sur R3 (stick droit).
Tour du monde Tornado (T. Around the World)
Fais tourner le stick droit en 360° horaire, puis pousse-le vers le haut.