FC 26 : Le guide des gestes techniques

Dans FC 26, les gestes techniques reprennent une place importante par rapport à FC 25. Ils sont plus efficaces — et te mèneront vers plus de victoires. La raison : un gameplay plus rapide, où la vivacité et les mouvements précis sont essentiels pour battre ton adversaire. En résumé : sans utiliser de gestes techniques, tu n’auras pas de succès durable dans FC 26.

Surtout lors des matchs de haut niveau, tu seras désavantagé si tu ne sais pas quels mouvements spéciaux utiliser — ni dans quelles situations ils fonctionnent le mieux.e compétences, tu n'auras pas de succès à long terme dans FC 26. Surtout dans les matchs de haut niveau, tu es désavantagé si tu ne sais pas quels mouvements spéciaux utiliser. Et dans quelles situations de jeu ils fonctionnent le mieux.

Tu penses que les gestes techniques sont trop difficiles à exécuter ? Faux ! Il existe de nombreux mouvements simples à apprendre. Mais même les gestes les plus complexes de FC 26 peuvent être maîtrisés avec un peu d’entraînement.

Dans notre guide des gestes techniques de FC 26, nous te présentons d’abord les nouveaux mouvements du jeu. Ensuite, nous t’expliquons les gestes simples que tout joueur peut apprendre rapidement. Enfin, tu trouveras un aperçu complet de tous les gestes techniques disponibles dans FC 26.

01 Nouveaux gestes techniques dans FC 26

Il y a en tout cinq nouveaux gestes techniques dans FC 26 :

Nouveau arc-en-ciel (1 étoile)

Passement de jambes explosif (3 étoiles)

Drag To Chop (crochet avec glissée) (4 étoiles)

Rebond du talon avancé (4 étoiles)

Variante d’elastico (5 étoiles)

Tu trouveras l'exécution de ces cinq nouveaux gestes techniques plus bas dans l'aperçu de tous les gestes techniques FC 26.

02 Gestes simples dans FC 26

Plus c’est difficile, mieux c’est ? Pas forcément ! Ces trois gestes techniques sont faciles à apprendre et peuvent déjà faire toute la différence.

Ball roll – Geste technique deux étoiles Comment exécuter le roulé de balle Pour la ball roll (roulade de balle), tu n’as besoin que du stick droit. Il suffit de pousser le stick dans la direction où tu veux effectuer le mouvement. Exemple : si tu avances droit vers le but et veux faire une ball roll vers la droite, pousse le stick droit vers la droite. Important : pour que le geste fonctionne, il faut maintenir le stick dans la direction voulue pendant un court instant. Plus tu le gardes appuyé, plus ton joueur enchaîne les ball rolls. Conseils pour l'utilisation Le timing est essentiel. Exemple : tu cours vers l’avant et un défenseur arrive face à toi. Tu sens qu’il va tenter un tacle pour te prendre le ballon. Juste avant qu’il déclenche son tacle, c’est le moment d’utiliser la ball roll. Le geste te permet d’éviter le duel et de le laisser tacler dans le vide. Tu passes sans effort et te rapproches du but adverse. Mais comme mentionné, tout dépend du bon moment : trop tôt ou trop tard, le geste ne sert à rien, et tu risques de perdre le ballon.

Feinte de tir – Geste technique une étoile Comment réaliser une feinte de tir ? La feinte de tir classique, tout le monde la connaît – mais la différence se joue dans la manière de l’exécuter. Appuie sur le bouton de tir / centre. Appuie immédiatement ensuite sur le bouton de passe pour effectuer la feinte. En même temps, oriente ton joueur avec le stick gauche pour décider de la direction de la sortie de la feinte. Cela te permet de conserver la vitesse ou, au contraire, de casser complètement le rythme. Tu peux aussi ne pas toucher au stick gauche : ton joueur fera alors une feinte de tir à l’arrêt. Il existe aussi une version avec accélération : appuie sur L1 / LB en plus pendant la feinte. Si tu veux feinter légèrement en diagonale (à droite ou à gauche) tout en prenant de la vitesse, utilise absolument cette combinaison avec L1/LB. Si tu passes ton adversaire avec ce geste, il aura du mal à te rattraper. La feinte de tir est utile dans de nombreuses situations. Par exemple : dans ou autour de la surface, pour te créer une bonne position de frappe ; pour interrompre un duel en course – si ton adversaire continue à courir, tu récupères de l’espace pour construire une nouvelle action ; la version avec boost est particulièrement efficace sur les ailes, quand tu veux prendre un supplément de vitesse avec tes ailiers.

Drag Back – Geste technique à deux étoiles Voici comment effectuer le drag back Appuie sur R1/RB et tire en même temps le stick gauche vers l’arrière, en partant de la direction de course de ton joueur. Si tu cours tout droit vers le but droit, pousse le stick vers la gauche ; si tu cours vers le but gauche, pousse-le vers la droite. Cela te permet d’abord de ramener le ballon en arrière. Vient ensuite le mouvement décisif qui rend le Drag Back si imprévisible et efficace : tu peux exécuter le mouvement de sortie (Exit Move) dans n’importe quelle direction. Soit tu laisses le stick gauche tiré vers l’arrière, soit tu le pousses finalement vers la droite, la gauche ou vers l’avant. Conseils d'utilisation Le Drag Back peut être utile dans de nombreuses situations de jeu. Les différentes directions possibles de sortie rendent tes intentions très difficiles à lire pour ton adversaire. Voici deux exemples concrets d’utilisation : En plein sprint : un défenseur est sur le point de te rattraper. En réussissant un Drag Back, tu le laisses passer dans le vide et tu te crées de l’espace. Aux abords de la surface : tu reçois le ballon avec ton attaquant. Avec un Drag Back, tu peux éliminer ton adversaire direct et te mettre en position de tir.

03 Tous les gestes techniques FC 26

Gestes techniques 1 étoile

Ces geste techniques peuvent être exécutés par tous les joueurs de FC 25.

Gestes techniques FC 26 Réalisation PlayStation/Xbox Arc-en-ciel (Nouveau dans FC 26) Stick droit : appuyer rapidement vers le bas puis vers le haut Double contact avant Appuyer deux fois rapidement sur R1 / RB Petit pont directionnel Maintenir L1 / LB + R1 / RB, puis pousser le stick droit dans la direction souhaitée Jongler sur place Maintenir L2 / LT, puis appuyer sur R1 / RB Feinte de tir ouverte (gauche/droite) Maintenir L1 / LB, appuyer sur Carré / X, puis sur X / A tout en déplaçant le stick gauche vers le haut à gauche ou à droite Flick Up / Lever de balle Maintenir L1 / LB, puis appuyer sur R3 (enfoncer le stick droit) Feinte à la première touche Maintenir L1 / LB + R1 / RB, puis appuyer sur L3 (enfoncer le stick gauche vers le bas)

Gestes techniques 2 étoiles

Ces gestes techniques peuvent être réalisés par presque tous les joueurs de FC 25, à l'exception des gardiens de but les plus faibles, par exemple.

Gestes techniques FC 26 Réalisation PlayStation/Xbox Feinte de corps marquée Maintenir L2 / LT, puis bouger le stick droit à gauche ou à droite (+ bouger le stick gauche dans la direction de sortie souhaitée) Stop And Go Maintenir L2 / LT, puis bouger le stick droit vers l’arrière, puis vers l’avant Feinte avant et demi-tour Appuyer deux fois rapidement vers le bas sur le stick droit Feinte de corps (droite/gauche) Bouger rapidement le stick droit vers la droite ou vers la gauche Passement de jambes (droite/gauche) Faire tourner le stick droit de haut en bas vers la droite ou la gauche Passement de jambes inversé (droite/gauche) Faire tourner le stick droit de bas en haut vers la droite ou la gauche Glissement de balle (droite/gauche) Déplacer le stick droit vers la droite ou vers la gauche et le maintenir Tirer-reculer (ou) Retour de balle Appuyer sur L1 / LB + R1 / RB, puis tirer le stick gauche vers le bas

Gestes techniques 3 étoiles

Ces gestes techniques ne peuvent pas être réalisés par tous les joueurs de FC 26. Pour savoir si un joueur a des gestes techniques 3 étoiles, tu dois vérifier les valeurs individuelles et regarder le chiffre à côté de "gestes techniques".

Gestes techniques FC 26 Réalisation PlayStation/Xbox Passement explosif (nouveau dans FC 26) Maintiens L1/LB, puis pousse le stick droit dans la direction du mouvement et ensuite vers la gauche ou la droite. Coup du talon (Heel Flick) Pousse rapidement le stick droit vers le haut, puis vers le bas. Roulette droite/gauche Fais tourner le stick droit de bas en haut dans le sens horaire/antihoraire. Feinte gauche et départ à droite Fais glisser le stick droit le long du bas de gauche à droite. Feinte droite et départ à gauche Fais glisser le stick droit le long du bas de droite à gauche. Coup du talon coupé (droite/gauche) Maintiens L2/LT + Carré/X, puis appuie sur X/A et maintiens le stick gauche vers la droite ou la gauche. Feinte hésitante (Stutter Feint) Maintiens L2/LT, puis pousse le stick droit à gauche, puis à droite (ou inversement).

Mouvements de compétences 4 étoiles

Ces mouvements de compétences ne peuvent pas être exécutés par tous les joueurs de la FC 26. Pour savoir si un joueur possède des gestes techniques 4 étoiles, tu dois vérifier les valeurs individuelles et regarder le chiffre à côté de "gestes techniques".

Gestes techniques FC 26 Réalisation PlayStation/Xbox Drag to Chop (nouveau dans FC 26) Appuie sur L2/LT, puis fais tourner le stick droit de gauche → bas → droite ou de droite → bas → gauche. Coup du talon avancé (nouveau dans FC 26) Pousse le stick droit brièvement vers l’avant, puis vers l’arrière, et oriente le stick gauche en diagonale vers la gauche, la droite ou l’avant. Passement au-dessus du ballon Maintiens L1/LB, puis pousse le stick droit vers l’avant et à gauche/droite. Glissement de balle tiré Maintiens L1/LB, puis pousse le stick droit vers l’avant et à gauche/droite. Retour tournant (Drag Back Turn) Maintiens L2/LT, puis tire le stick droit à l’opposé de la course. Petit pont stylé (Flair Nutmeg) Maintiens L1/LT + R1/RB, puis pousse le stick droit dans la direction souhaitée. Rebond de balle (Ball Hop) (à l’arrêt) Maintiens L1/LB, puis appuie sur R3 (stick droit). Coup du talon à talon (Heel to Heel Flick) Pousse rapidement le stick droit vers le haut, puis vers le bas. Arc-en-ciel simple (Simple Rainbow) Pousse le stick droit vers le bas, puis deux fois vers le haut. Rotation droite/gauche (Spin Right/Left) Maintiens R1/RB, puis fais tourner le stick droit de bas en haut dans le sens horaire ou antihoraire. Arrêt et demi-tour (Stop and Turn) (en course) Pousse le stick droit vers le haut, puis vers la droite ou la gauche. Glissement et coupe (Ball Roll Cut) (droite/gauche) Maintiens le stick droit vers la gauche/droite et le stick gauche vers la droite/gauche. Feinte de passe (à l’arrêt) Maintiens R2/RT + Carré, puis maintiens X/A. Feinte de passe avec sortie (droite/gauche) (à l’arrêt) Maintiens R2/RT + Carré/X, puis maintiens X/A et déplace le stick gauche vers le haut droite/gauche. Glissements rapides (Quick Ball Rolls) Maintiens le stick droit vers le bas. Tiré talon (Drag to Heel) Maintiens L1/LB, pousse le stick droit vers le bas, puis vers la droite/gauche. Changement de couloir (Lane Change) (droite/gauche) Maintiens L1/LB, puis maintiens le stick droit vers la droite ou la gauche. Roulette trois touches (Three Touch Roulette) (droite/gauche) Maintiens L2/LT, pousse le stick droit vers le bas, puis vers la droite/gauche. Retour pivoté (Drag Back Spin) (droite/gauche) Pousse le stick droit vers le bas, puis vers la droite/gauche. Talon – glissement de balle (Heel to Ball Roll) Maintiens L1/LB, pousse R3 vers le haut, puis vers le bas (la direction dépend du stick gauche).

Gestes techniques 5 étoiles

Ces gestes techniques ne peuvent être exécutés que par quelques joueurs de FC 26. Pour savoir si un joueur est capable de faire des gestes 5 étoiles, tu dois vérifier les valeurs individuelles et regarder le chiffre à côté de "gestes techniques".

Gestes techniques FC 26 Réalisation PlayStation/Xbox Variation d’Élastico (nouveau dans FC 26) Appuie sur L2/LT, puis fais tourner le stick droit de droite → bas → gauche ou de gauche → bas → droite. Passement de jambes traîné (Toe Drag Stepover) Maintiens L1/LB, puis fais tourner le stick droit de droite → bas → gauche ou de gauche → bas → droite. Arc-en-ciel stylé (Flair Rainbow) Maintiens L1/LB, tire le stick droit vers l’arrière, puis pousse-le vers l’avant. Elastico Fais tourner le stick droit par le bas de droite à gauche. Élastico inversé Fais tourner le stick droit par le bas de gauche à droite. Arc-en-ciel avancé (Advanced Rainbow) Pousse le stick droit vers le bas, puis vers le haut et de nouveau vers le haut. Hocus Pocus Fais tourner le stick droit de bas → gauche → droite. Triple Élastico Fais tourner le stick droit de bas → droite → gauche. Glissement et levée de balle (Ball Roll & Flick) (droite/gauche, en course) Maintiens le stick droit vers la droite/gauche, puis pousse-le vers le haut. Tour du talon (Heel Flick Turn) Maintiens R1/RB, puis pousse le stick droit vers le haut, puis vers le bas. Petit pont sombrero (Sombrero Flick) (à l’arrêt) Pousse deux fois le stick droit vers le haut, puis une fois vers le bas. Demi-tour et rotation (Turn and Spin) (droite/gauche) Pousse le stick droit vers le haut, puis vers la droite ou la gauche. Feinte de roulade (Ball Roll Fake) (droite/gauche, à l’arrêt) Maintiens le stick droit vers la droite/gauche, puis pousse-le vers la gauche/droite. Feinte de roulade tournante (Ball Roll Fake Turn) Maintiens L2/LT, pousse le stick droit vers le haut, puis vers la gauche ou la droite. Élastico coupé à droite (Elastico Chop Right) Maintiens R1/RB, puis fais tourner le stick droit par le bas de gauche à droite. Élastico coupé gauche (Elastico Chop Left) Maintiens R1/RB, puis fais tourner le stick droit par le bas de droite à gauche. Lancer rotatif (Spin Flick) (droite/gauche) Maintiens R1/RB, puis pousse le stick droit vers le haut, puis vers la droite ou la gauche. Lob du bout du pied (Flick Over) Maintiens L1/LB, puis pousse le stick droit vers le haut. Rotation Tornado (Tornado Spin) (droite/gauche) Maintiens L1/LB, puis pousse le stick droit vers le haut, puis vers la droite ou la gauche. Rabona feinte (Rabona Fake) (en trottinant) Maintiens L2/LT + Carré/X, puis appuie sur X/A et maintiens le stick gauche vers le bas. Feinte du talon (Heel Fake) Maintiens L2/LT, puis appuie sur R3 (stick droit) vers la gauche, puis vers la droite (ou inversement). Relevé du cou-de-pied (Laces Flick Up) Appuie sur L2/LT et maintiens R1/RB.

Techniques de jonglage 5 étoiles

Techniques FC 26 Réalisation PlayStation/Xbox Petit pont arrière/droite/gauche (Sombrero Flick) Maintiens le stick gauche vers le bas / la droite / la gauche. Tour du monde (Around the World) Fais tourner le stick droit sur 360°, dans le sens horaire ou antihoraire. Élastico aérien (In Air Elastico) Pousse le stick droit vers la droite, puis vers la gauche. Élastico aérien inversé (Reverse In Air Elastico) Pousse le stick droit vers la gauche, puis vers la droite. Levé pour reprise (Flick Up For Volley) Maintiens le stick gauche vers le haut. Relevé de poitrine (Chest Flick) Maintiens L2/LT, puis appuie deux fois sur R3 (stick droit). Tour du monde Tornado (T. Around the World) Fais tourner le stick droit en 360° horaire, puis pousse-le vers le haut.

A propos de l'auteur

Chris est un ancien professionnel de l'eFootball. Il a été international allemand, a été champion d'Europe et a affronté les meilleurs joueurs du monde lors de championnats nationaux et internationaux. Entre-temps, Chris est coach depuis de nombreuses années et il a également entraîné des esportlers en Virtual Bundesliga - le championnat allemand officiel en FC 25. Sur redbull.com , Chris t'accompagne sur ton chemin pour devenir un meilleur joueur et donne régulièrement des conseils FC 26 .