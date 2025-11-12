FC 26 Formations : tous les guides

On te présente plusieurs formations pour FC 26 et on t’explique comment les utiliser au max. Bien choisir ta compo et connaître ses forces et faiblesses, c’est essentiel pour briller sur la durée et gagner les matchs serrés dans FC 26.

Voici un aperçu de nos guides de formations FC 26. Du 4-4-2 maintien au 4-4-1-1, on te montre comment prendre l’avantage sur tes adversaires grâce à la bonne compo et au setup parfait.

Dans tous nos guides de formations FC 26, on te présente les compos et on te donne des conseils pour les jouer au mieux. Des tactiques individuelles aux rôles de chaque joueur — tout ce qu’il te faut pour régler ta formation à la perfection.

01 FC 26 Formations : 4-4-2 conservation

Le 4-4-2 conservation te donne à la fois des options offensives et une vraie stabilité défensive. Ce combo en fait un classique absolu. Dès que tu l’essaies, tu ressens cette compacité naturelle qui t’apporte confiance et contrôle sur le match.

2 min FC 26 Formations : comment jouer au top en 4-4-2 conversation Dans cette vidéo, on te montre les meilleurs réglages pour le 4-4-2 conversation dans FC 26. Avec ça, tu vas tirer le max de cette compo.

02 FC 26 Formations : 4-4-1-1

Avoir la possibilité de jouer des passes directes partout sur le terrain te donne un vrai avantage dans FC 26. Les formations serrées comme le 4-4-1-1 sont donc très populaires - et elles vont te plaire aussi, si tu suis nos conseils et ajustes bien ton setup.

2 min FC 26 Formations : comment jouer au top en 4-4-1-1 Dans cette vidéo, on te montre les meilleurs réglages pour le 4-4-1-1 dans FC 26. Avec ça, tu vas maîtriser la compo à fond et en tirer le max.

03 FC 26 Formations : 4-1-2-1-2 (2)

Le jeu rapide dans l’axe fonctionne super bien dans FC 26. La raison ? Un gameplay ultra dynamique qui favorise les passes rapides et directes. C’est pour ça que le losange serré du 4-1-2-1-2 (2) est vraiment puissant.

2 min FC 26 Formations : comment jouer au top en 4-1-2-1-2 Resserré Dans cette vidéo, on te montre les meilleurs réglages pour le 4-1-2-1-2 Resserré dans FC 26. Avec ça, tu vas maîtriser la compo à fond et en tirer le max.

04 Pourquoi tu devrais tester différentes formations

Beaucoup de joueurs passent toute la saison FC 26 avec une seule formation. Peu importe la raison - manque d’intérêt, méconnaissance du jeu ou simple entêtement en pensant que “ça finira bien par marcher” : ne jouer qu’une seule compo, c’est une erreur. Tester plusieurs formations, c’est la seule façon de découvrir celle qui colle vraiment à ton style.

Changer régulièrement de formation peut aussi avoir plusieurs effets positifs. Si tu traverses une mauvaise passe, une nouvelle compo peut te redonner de l’élan et raviver le plaisir de jouer. Et pendant un match, un changement bien pensé peut surprendre ton adversaire et renverser la dynamique. En clair : prends le temps d’expérimenter différentes formations - c’est le seul moyen d’élargir ta vision du jeu et de voir si ta compo actuelle est vraiment la meilleure pour toi.