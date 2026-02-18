EA Sports FC 26 Ultimate Team : voici les meilleures Icônes

Dans EA FC 26 Ultimate Team, tout le monde veut des Icônes dans son équipe. Pas seulement parce que les cartes ont un look stylé, mais aussi parce que beaucoup d’Icônes sont incroyables manette en main. Elles peuvent devenir le centre de votre onze, et avec leur niveau stratosphérique, elles décident parfois à elles seules de l’issue d’un match.

Comme il y a désormais énormément d’Icônes dans FC 26 Ultimate Team, il n’est pas si simple de trouver les cartes les plus fortes. Certaines Icônes sont chères, mais ne sont pas si funs ou efficaces une fois en jeu. Pour ces sept Icônes, en revanche, l’achat vaut clairement le coup, et on vous les conseille dès que vous pouvez vous les offrir.

Info : Les prix sur le marché des transferts de FC 26 Ultimate Team changent chaque jour. Les prix mentionnés ici datent du 17 février 2026.

01 Icône EA FC 26 Ultimate Team : Ruud Gullit

Dutch legend Ruud Gullit © EA Sports

Position : MOC (MC, BU)

Meilleures notes : 95 en finition et 95 en puissance de tir

Styles de jeu : Tir en finesse, Tiki-taka, Tir puissant, Tir rasant appuyé, Passe fusante, Forteresse aérienne, Rapide, Résiste au pressing, Passage en force

Price : 14 millions

Que la carte Icône du Néerlandais fasse partie des joueurs les plus chers de FC 26 Ultimate Team n’a rien de surprenant. Avec neuf styles de jeu, une multitude de stats monstrueuses et la possibilité de le faire jouer aussi bien au cœur du milieu de terrain qu’en pointe de l’attaque, Ruud Gullit est une carte tout simplement folle. Si vous l’avez dans votre équipe, il donne l’impression d’être un cheatcode quasiment impossible à défendre.

02 Icône EA FC 26 Ultimate Team : Maradona Future Stars

Maradona is considered one of the all-time greats © EA Sports

Position : MOC (BU)

Meilleures notes : 97 en vista et 97 en contrôle de balle

Styles de jeu : Tir en finesse, Rapide, Coup de pied arrêté, Passe incisive, Tiki-taka, Fantaisiste, Technique, Contrôle

Price : 9 millions

L’Icône Future Stars de Maradona fait elle aussi partie des meilleures cartes du jeu. Les raisons sont presque les mêmes que pour Ruud Gullit : de nombreux styles de jeu de haut niveau, des notes exceptionnelles avec 97 en vista comme point culminant, et sa polyvalence au milieu comme en attaque. Si vous avez mis de côté près de huit millions de crédits (sinon, consultez notre guide sur l’économie sur EA FC 26), laissez Maradona créer pour vous. Il vous remerciera en passes, dribbles et buts de rêve.

03 Icône EA FC 26 Ultimate Team : Ronaldo Nazario de Lima

Ronaldo Nazario de Lima aka R9 aka The Real Ronaldo © EA Sports

Position : BU

Meilleures notes : 97 en finition et 96 en dribble

Styles de jeu : Foulée rapide, Tir en finesse, Tir rasant appuyé, Technique, Technicien

Price : 7 millions

Bien sûr, R9 fait lui aussi partie des meilleures Icônes de FC 26 Ultimate Team. C’était déjà le cas ces dernières années, et c’est toujours vrai aujourd’hui ! Ronaldo est un pur attaquant qui va vous régaler. Honnêtement : quel défenseur se réjouit à l’idée d’aller au duel contre R9 quand il voit des stats comme 97 en finition et 96 en dribble ? Probablement aucun.

FC 26 Icône bon plan – Il y a aussi des options abordables ! Tip L’Icône Robert Pires Unbreakable à moins de 150 000 crédits a de sérieux arguments : excellente technique et finition ! Donovan "RBLZ_Tekkz" Hunt

04 Icône EA FC 26 Ultimate Team : Paolo Maldini TOTY

Paolo Maldini was part of a legendary backline for AC Milan © EA Sports

Position : DC (DG)

Meilleures notes : 98 en tacle debout et 97 en interceptions

Styles de jeu : Interception, Anticipation, Tête précise, Passe puissante, Lutte, Tacle glissé, Forteresse aérienne, Foulée rapide, Agressif

Price : 7 millions

S’il y a bien un défenseur dans FC 26 Ultimate Team qui a envie d’en découdre avec des joueurs comme R9 et Maradona, c’est Paolo Maldini. Des notes comme 98 en tacle debout et 97 en interceptions, ainsi que ses styles de jeu parfaitement adaptés, font de la légende de l’AC Milan l’un des meilleurs défenseurs du jeu.

05 Icône EA FC 26 Ultimate Team : Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović has true star quality © EA Sports

Position : BU

Meilleures notes : 99 en volées et 97 en puissance de tir

Styles de jeu : Tir rasant appuyé, Passage en force, Tir en finesse, Tir puissant, Acrobatique, Tiki-taka, Technique, Contrôle, Agressif

Price : 8 millions

Qu’Ibrahimović fasse partie des top Icônes de FC 26 Ultimate Team, c’était quand même prévisible, non ? La légende suédoise est un véritable coup de boost pour votre attaque. Si vous le laissez se mettre en position de frappe, il faut s’attendre au pire.

06 Icône EA FC 26 Ultimate Team : Eusébio

Eusébio was the first true great of Portuguese football © EA Sports

Position : BU

Meilleures notes : 96 en dribble et 95 en tirs de loin

Styles de jeu : Tir rasant appuyé, Foulée rapide, Tir en finesse, Ballon piqué, Tiki-taka, Technique, Rapide, Contrôle

Prize : 2,5 millions

L’Icône Eusébio fait également partie des meilleures cartes du jeu. Le Portugais est un monstre en dribbles et est capable de planter de loin. Qu’il s’agisse d’un tir rasant, d’une frappe enroulée ou d’un ballon piqué : Eusébio sait tout faire et devient totalement imprévisible pour la défense adverse.

07 Icône EA FC 26 Ultimate Team : Lilian Thuram

Lilian Thuram won the 1998 World Cup with France © EA Sports

Position : DD (DC)

Meilleures notes : 97 en tacle glissé et 95 en lucidité défensive

Styles de jeu : Agressif, Lutte, Tiki-taka, Contre, Interception, Anticipation, Tacle glissé, Forteresse aérienne

Price : 6 millions

La légende française est l’un des meilleurs défenseurs de FC 26 Ultimate Team. L’Icône de Lilian Thuram, père de Marcus (Inter Milan) et Khéphren (Juventus Turin), est un régal à prendre en main. Cela tient à ses nombreux styles de jeu, mais aussi à des notes élites comme 97 en tacle glissé.

À propos de l’auteur Qui est Christian Knoth ? Chris est un ancien joueur professionnel d’eFootball. Il a été international allemand, est devenu champion d’Europe et a affronté les meilleurs joueurs du monde lors de compétitions nationales et internationales. Aujourd’hui, Chris est coach et a déjà entraîné des joueurs esports en Virtual Bundesliga – le championnat d’Allemagne officiel sur EA FC 26. Sur redbull.com, Chris vous accompagne sur le chemin pour devenir un meilleur joueur et vous donne régulièrement des conseils sur EA FC 26.