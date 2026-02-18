EA Sports FC 26 Ultimate Team : voici les meilleures Icônes

Dans EA FC 26 Ultimate Team, tout le monde veut des Icônes dans son équipe. Pas seulement parce que les cartes ont un look stylé, mais aussi parce que beaucoup d’Icônes sont incroyables manette en main. Elles peuvent devenir le centre de votre onze, et avec leur niveau stratosphérique, elles décident parfois à elles seules de l’issue d’un match.
Comme il y a désormais énormément d’Icônes dans FC 26 Ultimate Team, il n’est pas si simple de trouver les cartes les plus fortes. Certaines Icônes sont chères, mais ne sont pas si funs ou efficaces une fois en jeu. Pour ces sept Icônes, en revanche, l’achat vaut clairement le coup, et on vous les conseille dès que vous pouvez vous les offrir.
Info : Les prix sur le marché des transferts de FC 26 Ultimate Team changent chaque jour. Les prix mentionnés ici datent du 17 février 2026.
01
Icône EA FC 26 Ultimate Team : Ruud Gullit
- Position : MOC (MC, BU)
- Meilleures notes : 95 en finition et 95 en puissance de tir
- Styles de jeu : Tir en finesse, Tiki-taka, Tir puissant, Tir rasant appuyé, Passe fusante, Forteresse aérienne, Rapide, Résiste au pressing, Passage en force
- Price: 14 millions
Que la carte Icône du Néerlandais fasse partie des joueurs les plus chers de FC 26 Ultimate Team n’a rien de surprenant. Avec neuf styles de jeu, une multitude de stats monstrueuses et la possibilité de le faire jouer aussi bien au cœur du milieu de terrain qu’en pointe de l’attaque, Ruud Gullit est une carte tout simplement folle. Si vous l’avez dans votre équipe, il donne l’impression d’être un cheatcode quasiment impossible à défendre.
02
Icône EA FC 26 Ultimate Team : Maradona Future Stars
- Position : MOC (BU)
- Meilleures notes : 97 en vista et 97 en contrôle de balle
- Styles de jeu : Tir en finesse, Rapide, Coup de pied arrêté, Passe incisive, Tiki-taka, Fantaisiste, Technique, Contrôle
- Price: 9 millions
L’Icône Future Stars de Maradona fait elle aussi partie des meilleures cartes du jeu. Les raisons sont presque les mêmes que pour Ruud Gullit : de nombreux styles de jeu de haut niveau, des notes exceptionnelles avec 97 en vista comme point culminant, et sa polyvalence au milieu comme en attaque. Si vous avez mis de côté près de huit millions de crédits (sinon, consultez notre guide sur l’économie sur EA FC 26), laissez Maradona créer pour vous. Il vous remerciera en passes, dribbles et buts de rêve.
03
Icône EA FC 26 Ultimate Team : Ronaldo Nazario de Lima
- Position : BU
- Meilleures notes : 97 en finition et 96 en dribble
- Styles de jeu : Foulée rapide, Tir en finesse, Tir rasant appuyé, Technique, Technicien
- Price: 7 millions
Bien sûr, R9 fait lui aussi partie des meilleures Icônes de FC 26 Ultimate Team. C’était déjà le cas ces dernières années, et c’est toujours vrai aujourd’hui ! Ronaldo est un pur attaquant qui va vous régaler. Honnêtement : quel défenseur se réjouit à l’idée d’aller au duel contre R9 quand il voit des stats comme 97 en finition et 96 en dribble ? Probablement aucun.
FC 26 Icône bon plan – Il y a aussi des options abordables !
04
Icône EA FC 26 Ultimate Team : Paolo Maldini TOTY
- Position : DC (DG)
- Meilleures notes : 98 en tacle debout et 97 en interceptions
- Styles de jeu : Interception, Anticipation, Tête précise, Passe puissante, Lutte, Tacle glissé, Forteresse aérienne, Foulée rapide, Agressif
- Price: 7 millions
S’il y a bien un défenseur dans FC 26 Ultimate Team qui a envie d’en découdre avec des joueurs comme R9 et Maradona, c’est Paolo Maldini. Des notes comme 98 en tacle debout et 97 en interceptions, ainsi que ses styles de jeu parfaitement adaptés, font de la légende de l’AC Milan l’un des meilleurs défenseurs du jeu.
05
Icône EA FC 26 Ultimate Team : Zlatan Ibrahimović
- Position : BU
- Meilleures notes : 99 en volées et 97 en puissance de tir
- Styles de jeu : Tir rasant appuyé, Passage en force, Tir en finesse, Tir puissant, Acrobatique, Tiki-taka, Technique, Contrôle, Agressif
- Price: 8 millions
Qu’Ibrahimović fasse partie des top Icônes de FC 26 Ultimate Team, c’était quand même prévisible, non ? La légende suédoise est un véritable coup de boost pour votre attaque. Si vous le laissez se mettre en position de frappe, il faut s’attendre au pire.
06
Icône EA FC 26 Ultimate Team : Eusébio
- Position: BU
- Meilleures notes : 96 en dribble et 95 en tirs de loin
- Styles de jeu : Tir rasant appuyé, Foulée rapide, Tir en finesse, Ballon piqué, Tiki-taka, Technique, Rapide, Contrôle
- Prize: 2,5 millions
L’Icône Eusébio fait également partie des meilleures cartes du jeu. Le Portugais est un monstre en dribbles et est capable de planter de loin. Qu’il s’agisse d’un tir rasant, d’une frappe enroulée ou d’un ballon piqué : Eusébio sait tout faire et devient totalement imprévisible pour la défense adverse.
07
Icône EA FC 26 Ultimate Team : Lilian Thuram
- Position : DD (DC)
- Meilleures notes : 97 en tacle glissé et 95 en lucidité défensive
- Styles de jeu : Agressif, Lutte, Tiki-taka, Contre, Interception, Anticipation, Tacle glissé, Forteresse aérienne
- Price: 6 millions
La légende française est l’un des meilleurs défenseurs de FC 26 Ultimate Team. L’Icône de Lilian Thuram, père de Marcus (Inter Milan) et Khéphren (Juventus Turin), est un régal à prendre en main. Cela tient à ses nombreux styles de jeu, mais aussi à des notes élites comme 97 en tacle glissé.
