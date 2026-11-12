Le guide complet des icônes dans FC 27

Les Icônes comptent parmi les cartes les plus convoités d’ EA FC 27 . Elles célèbrent quelques-uns des plus grands joueurs et joueuses à avoir foulé les pelouses : notes toujours excellentes, profils taillés pour muscler n'importe quelle équipe (oui, même la vôtre, celle qui plafonne en Division 6). Voici la liste complète de toutes les Icônes de FC 27, en comptant les dix petites nouvelles de cette année, les Héros promus au rang d'Icônes, et celles de retour depuis FC 26.

01 Toutes les nouvelles Icônes de FC 27

Hege Riise helped lead Norway to victory at the 1995 World Cup © EA Sports

Dix nouvelles Icônes ont rejoint le jeu cette année. Les voici :

Christine Sinclair - BU - 91

Meilleure buteuse de l'histoire du football international féminin, Christine Sinclair compte plus de 300 sélections avec le Canada, couronnées par l'or olympique en 2020, pour un total de 190 buts sous le maillot national. En club, elle a remporté les championnats NWSL 2013, 2017 et 2022 avec les Portland Thorns.

Ellen White - BU - 89

Légende de la scène européenne, White est la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe d'Angleterre féminine, avec 52 réalisations. Elle a aussi remporté deux fois la Women's Super League avec Arsenal, et une FA Cup avec Arsenal puis avec Manchester City.

Formiga - MDC - 90

Pilier de la sélection brésilienne, Formiga a décroché l'argent olympique en 2004 et 2008, tout en atteignant la finale de la Coupe du monde 2007. Avec 234 sélections, elle figure parmi les joueuses les plus capées de l'histoire.

Hege Riise - MC - 90

La milieu de terrain norvégienne a été une pièce maîtresse du sacre de sa sélection à l'Euro 1993, puis à la Coupe du monde 1995. Avant de raccrocher les crampons, elle a également décroché l'or olympique en 2000.

Karl-Heinz Rummenigge - BU - 90

Avant de présider le conseil d'administration du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge en était l'un des grands joueurs. Il a remporté deux Coupes d'Europe des clubs champions, deux titres de Bundesliga et deux Ballons d'Or. Un buteur létal sous le maillot allemand aussi, avec un titre à l'Euro 1980 à la clé.

Agüero, Pepe, Rummenigge and Varane are among the Icons in FC 27 © EA Sports

Pepe - DC - 89

Légende du Real Madrid, il faisait partie de la charnière qui a décroché trois Ligues des champions pour le club madrilène. Toujours partant pour une petite embrouille sur le terrain, il restait un défenseur redoutable, sacré champion d'Europe avec le Portugal en 2016.

Raphael Varane - DC - 90

Autre légende du Real, le défenseur central français a remporté pas moins de quatre Ligues des champions. Plus posé que son compère portugais, il a fini par rejoindre Manchester United pour apporter de l'expérience à la défense des Red Devils. Avec les Bleus, il a aussi été de l'aventure victorieuse en Coupe du monde 2018, disputant chaque minute de la compétition.

Sergio Aguero - BU - 90

Connu pour son but à la 94e minute contre QPR qui a offert le titre de Premier League à Manchester City, l'Argentin est une Icône du football anglais. Il a raflé de nombreux trophées avec le club mancunien, en plus de la Copa America avec sa sélection en 2021. Sans parler de ses exploits préalables avec L'Atlético Madrid.

Tobin Heath - AD - 90

Si elle a remporté deux trophées NWSL avec les Portland Timbers, Heath reste avant tout associée à son parcours en sélection. Pilier de l'équipe des États-Unis, elle a soulevé les Coupes du monde 2015 et 2019.

Yuki Nagasato - MOC - 89

Nagasato a joué un rôle clé dans la victoire du Japon face aux États-Unis en finale de la Coupe du monde 2011. Contrairement à beaucoup d'autres Icônes féminines, elle a fait sa carrière aux quatre coins du globe : Allemagne, Angleterre, États-Unis, et même Australie.

02 Des Héros passés Icônes

Maicon is one of four players making the leap from Hero to Icon © EA Sports

En plus des dix Icônes totalement inédites, quatre joueurs qui étaient Héros dans FC 26 sont promus au rang d'Icônes pour FC 27. Les voici :

Lucio - 89 - DC

Yaya Toure - 88 - MC

Maicon - 88 - DD

Papin - 89 – BU

Autrement dit, notre Papin national n'est plus le seul Ballon d'Or du jeu à ne pas être une Icône (il était temps).

03 Toutes les autres Icônes de FC 27

Samuel Eto'o is an 89 rated Icon © EA Sports

Voici, ci-dessous, la liste complète de toutes les autres Icônes de FC 27. Beaucoup de profils ont été retravaillés pour les rendre plus jouables : de quoi construire un onze qui ferait pâlir n'importe quel money team.

Le Red Bull Original Red Bull Energy Drink En savoir plus

Note de 95

Pelé - MOC / BU

Diego Maradona - MOC / BU

Note de 94

Ronaldo - BU

Zinedine Zidane - MOC / MC

Note de 93

Johan Cruyff - MOC / BU

Mia Hamm - BU / MOC / AD

Paolo Maldini - DC / DG

Garrincha - AD / MD

Franz Beckenbauer - DC / MDC / MC

Note de 92

Ferenc Puskás - BU

Birgit Prinz - BU

Andrés Iniesta - MC / MOC / AG

Bobby Charlton - MOC

Nadine Angerer - G

Gerd Müller - BU

Zlatan Ibrahimović - BU

Gianluigi Buffon - G

Note de 91

Thierry Henry - BU / AG

Alex Morgan - BU

Zico - MOC / MC

Xavi - MC / MDC / MOC

Roberto Baggio - MOC

Eusébio - BU

Carlos Alberto - DD / DC

Franco Baresi - DC

Cafu - DD

Marco van Basten - BU

Homare Sawa - MC / MOC

Oliver Kahn - G

Zlatan Ibrahimović - BU

Ruud Gullit - MOC / MC / BU

Note de 90

Roberto Carlos - DG

Dennis Bergkamp - BU / MOC

Rivaldo - AG / MG / MOC

George Best - AD / MOC / AG

Raúl - BU

Camille Abily - MC / MOC

Caroline Seger - MC / MDC

Andrea Pirlo - MC / MDC

Iker Casillas - G

Aya Miyama - MG / MC / AG

Lothar Matthäus - MC / DC / MDC

Bobby Moore - DC

Julie Foudy - MC / MDC

Lotta Schelin - BU / MG / AG

Alessandro Del Piero - MOC / BU

Toni Kroos - MC / MDC / MOC

Luís Figo - AD / MD / MOC

Rivellino - MOC

Kenny Dalglish - BU

Kaká - MOC

Wayne Rooney - BU

Note de 89

Francesco Totti - BU / MOC

Steven Gerrard - MC / MDC

Marcelo - DG

Philipp Lahm - DD / DG / MDC

Javier Zanetti - DD / DG / MC

Alessandro Nesta - DC

Hugo Sánchez - BU

Hristo Stoichkov - BU / AD / AG

Jairzinho - AD / MD / BU

Alan Shearer - BU

Peter Schmeichel - GB

Gary Lineker - BU

Emilio Butragueño - BU

Samuel Eto'o - BU

Fabio Cannavaro - DC

Sócrates - MOC

Carles Puyol - DC / DD

Didier Drogba - BU

Eric Cantona - BU

Kelly Smith - BU

Jones - DC

Ruud van Nistelrooy - BU

Lilian Thuram - DD / DC

Rio Ferdinand - DC

Paul Scholes - MC / MOC

Gabriel Batistuta - BU

Roy Keane - MC / MDC

Marcel Desailly - DC / MDC

Pavel Nedvěd - MG / MOC / AG

Frank Lampard - MC / MOC

Andriy Shevchenko - BU / AD

Note de 88

Cha Bum-kun - BU / AD

Sissi - MOC

Michael Owen - BU

Petr Čech - GB

Ronald Koeman - DC

David Beckham - MD / MC / AD

Bastian Schweinsteiger - MC / MG

Franck Ribéry - MG / AG

Elise Pichon - BU

Miroslav Klose - BU

Gheorghe Hagi - MOC / MC / MG

Patrick Vieira - MC / MDC

Edwin van der Sar - GB

Laurent Blanc - DC / MOC

Fernando Hierro - DC

Michael Laudrup - MOC / AG

Juan Román Riquelme - MOC

Robin van Persie - BU

Gareth Bale - AD / BU / AG

Fernando Torres - BU

Robert Pirès - MG / MOC

Patrick Kluivert - BU

Ian Wright - BU

John Barnes - AG / MG / MOC

Dunga - MDC

Michael Essien - MDC / MC

Giorgio Chiellini - DC

Mario Kempes - BU

Gianluca Zambrotta - DD / DG

Claude Makélélé - MDC / MC / MD

Fernando Torres - BU

Geoff Hurst - BU

Hernán Crespo - BU

Frank Rijkaard - MDC / DC / MC

Nemanja Vidić - DC

Gennaro Gattuso - MDC / MC

Ashley Cole - DG

Emmanuel Petit - MDC / DG / MC

Sol Campbell - DC

Ian Rush - BU

D'autres Icônes pourraient encore rejoindre le jeu au fil de la saison. On mettra cette page à jour le cas échéant.

À propos de l'auteur Qui est Tom Hopkins ? Tom est journaliste et rédacteur, avec plus d'une décennie d'expérience dans le gaming et le sport. Il a occupé le poste de rédacteur en chef sur plusieurs sites, à la tête des équipes de Gfinity et Twinfinite. Spécialiste de la Formule 1, du football, d'EA Sports FC et de bien d'autres sujets.