Notre avis sur les Rôles et la Perception spatiale en attaque : c'est une intervention directe sur le gameplay, et l'un des points les plus intéressants de tout le FUT 27 Deep Dive. Le Rôle++ sur toutes les cartes spéciales règle l'un des motifs de frustration de ces dernières années, à savoir ces cartes qu'on ne pouvait pas aligner sur le poste voulu. La Perception spatiale en attaque promet plus de créativité, mais le risque, c'est que le jeu devienne plus imprévisible et plus dur à défendre. Par le passé, ce genre d’ajout a déjà été rapidement revu à la baisse.