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EA FC 27 Ultimate Team : toutes les nouveautés
De la nouvelle FUT Gallery aux cartes holographiques, en passant par des SBC (Squad Building Challenge) simplifiés : voici les nouveautés qui changent la donne dans EA FC 27 Ultimate Team.
Depuis le trailer officiel dévoilé par EA Sports fin juillet, une chose est sûre : EA FC 27 va intégrer un mode entièrement inédit avec « The Grounds ». Malgré cela, Football Ultimate Team (FUT) n'est pas en reste : selon EA Sports, le chouchou de la commu s'offre des changements majeurs par rapport aux années précédentes. Début août, l'éditeur a sorti son habituel FUT Deep Dive avec tous les détails. On vous présente les nouveautés les plus importantes !
Pour tout savoir sur EA FC 27 avant sa sortie le 25 septembre 2026, c'est par ici.
01
FUT Gallery : votre club a enfin une mémoire
La plus grosse nouveauté de FUT 27 semble être être la FUT Gallery. EA Sports promet qu'elle permettra de construire une sorte d'archive de club où les items pros restent enregistrés de façon permanente, même une fois vendus ou échangés dans des SBC depuis longtemps. La galerie sera organisée autour de sets basés sur les nations, les championnats, les clubs et les campagnes. Le niveau de galerie permettra de débloquer des récompenses, dont des kits, des badges et des items historiques issus du nouveau Hall of FUT. Sur PS5, Xbox Series X/S, PC et Nintendo Switch 2, le Gallery Hub devrait en plus représenter les cartes et les sets sous la forme d'un environnement en trois dimensions.
Notre avis sur la FUT Gallery : c'est la fonctionnalité avec le plus de potentiel sur la durée. Celles et ceux qui investissent beaucoup dans FUT obtiennent enfin un résultat visible qui dépasse le simple effectif du moment. Le risque : que le système vous pousse à acheter plus de packs, uniquement pour faire grimper votre niveau de galerie.
Pour progresser dès maintenant sur EA FC 26, direction nos guides : meilleur setup et réglages et 10 conseils d'un coach pro.
02
Nouveautés dans les Évolutions FUT : Parcours et aperçu des chaînes
Les Évolutions héritent de deux nouveautés importantes dans EA FC 27. D'abord, les Parcours offrent un choix sur certaines Evos sélectionnées, par exemple entre un upgrade orienté dribble et un autre plus défensif. Ensuite, un aperçu des chaînes d'Évolutions montrera quelles autres Evos peuvent suivre une fois l'upgrade terminé, avant même de faire un choix.
Notre avis sur les nouveautés Évolutions : les Parcours sont la fonctionnalité qui pourrait enfin rendre les Evos plus intéressantes. Jusqu'ici, elles donnaient souvent l'impression de suivre un chemin imposé. L'aperçu des chaînes d'Evo, c'est exactement ce que la communauté demande depuis des années, et qu'elle ne pouvait obtenir que via des plateformes tierces. Reste à voir, une fois le jeu lancé, si tout cela fonctionne aussi bien en pratique.
Pour un rappel du fonctionnement des Évolutions, direction notre guide Ultimate Team FC 26.
03
Les Rôles et la Perception spatiale en attaque : plus de liberté tactique ?
Toutes les cartes spéciales d'EA FC 27 recevront automatiquement le Rôle++ sur toutes les positions de leur rôle principal et secondaire, ce qui promet beaucoup plus de liberté tactique. S'ajoute à cela la Perception spatiale en attaque, un nouveau système censé vous aider à mieux repérer les espaces et à lancer des courses sans être figé sur une position.
Notre avis sur les Rôles et la Perception spatiale en attaque : c'est une intervention directe sur le gameplay, et l'un des points les plus intéressants de tout le FUT 27 Deep Dive. Le Rôle++ sur toutes les cartes spéciales règle l'un des motifs de frustration de ces dernières années, à savoir ces cartes qu'on ne pouvait pas aligner sur le poste voulu. La Perception spatiale en attaque promet plus de créativité, mais le risque, c'est que le jeu devienne plus imprévisible et plus dur à défendre. Par le passé, ce genre d’ajout a déjà été rapidement revu à la baisse.
04
Équilibrage des items : moins d'inflation sur la saison
EA Sports indique vouloir nettement réduire l'écart entre les cartes de base et les plus fortes par rapport à EA FC 26. Le nombre maximal de PlayStyle+ par carte va passer de cinq à trois, et le nombre de semaines avec sortie de nouveaux effectifs de campagne devrait également être réduit.
Notre avis sur l'équilibrage des items : l'inflation des cartes était l'un des grands problèmes d'EA FC 26. Ceux qui avaient fait une pause en décembre n'avaient déjà presque plus aucune chance face à des joueurs équipés de cartes de février. Moins de semaines de campagne et un écart réduit entre cartes de base et cartes du haut du panier, ça sonne comme un pas dans la bonne direction.
Retrouvez notre sélection des meilleurs styles de jeu par poste pour composer votre effectif.
05
Des SBC simplifiés aux Jetons d'évènements : les autres nouveautés de FUT 27
EA Sports annonce par ailleurs d'autres changements. Voici un récapitulatif express :
Fonctionnalité FUT 27
Explication
SBC/DCE simplifiés
Un accès facilité aux Squad Building Challenges
Cartes holographiques
Un nouveau niveau de rareté sans impact sur les statistiques
Évènements live solo
Pour la première fois, des défis hors ligne thématiques viennent enrichir le mode
Récompenses de fin de match
Les récompenses sont distribuées directement après chaque match
Jetons d'évènements
De retour comme système de récompenses commun à tous les modes
06