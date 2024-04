EA Sports FC 24 - FUT : comment obtenir plus de crédits ?

Pour construire rapidement une équipe de haut niveau dans EA Sports FC 24 Ultimate Team , tu as deux possibilités : soit tu as beaucoup de chance en ouvrant des packs, soit tu investis un peu de temps pour faire du trading sur le marché des transferts et tu prends ainsi ta chance en main. C'est cette dernière solution que nous te recommandons, et que nous t'expliquons ci-dessous.

Si tu réussis ton achat-revente, tu n'as pas besoin d'espérer des joueurs de haut niveau dans les packs. De plus, tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent réel pour ces derniers. Cela n'a de toute façon que peu de sens. La probabilité d'avoir des joueurs comme Messi, Mbappé, Haaland & Co. dans les packs est très faible. Il est donc bien plus intéressant de se plonger dans le monde du trading. Ces trois conseils t'aideront à construire ton équipe de rêve dans EA Sports FC 24 Ultimate Team . C'est parti !

01 L'astuce des cartes or

Simple mais efficace : acheter à bas prix des cartes or populaires - comme l'athlète Red Bull Neymar Jr , Marcus Rashford ou Raphael Varane - équipées de styles optimisés (Chasseur, Ancre) et les vendre ensuite plus cher.

Mais cela ne fonctionne que si tu attends patiemment sur le marché des transferts d'obtenir un de ces joueurs or moins cher que d'habitude. Pour cela, tu dois d'abord te renseigner sur le prix normal actuel, par exemple sur un site comme futbin.com . Souvent, tu peux gagner environ 2000 à 3000 crédits par carte. Supposons que tu fasses cela pour dix joueurs. Tu as alors déjà gagné jusqu'à 30 000 crédits. Essaye donc de le faire !

Neymar Jr. dans EA Sports FC 24 © EA Sports/FUTBIN

02 Se concentrer sur les DCE et les tâches

De temps en temps, il vaut la peine de garder des joueurs dans ton équipe et de ne pas les vendre directement. Il est en effet possible que la valeur de certaines cartes augmente à un moment donné en raison de défis de construction d'équipe (DCE) ou de tâches spéciales. La raison en est que la demande de ces cartes grimpe en flèche, car elles sont nécessaires pour les réaliser.

Tu dois donc toujours garder un œil sur les DCE et les tâches en cours afin de choisir le bon moment pour vendre tes cartes. Avoir une vue d'ensemble peut te permettre de gagner beaucoup d'argent et d'accéder plus rapidement à ton équipe de rêve.

03 La méthode du pack bronze

Pour finir, nous voulons te présenter la méthode des packs bronze. Mais disons tout de suite que cette méthode est particulièrement adaptée à la période de sortie du jeu pour générer ses premiers crédits. Au cours de la saison EA FC, elle devient de moins en moins efficace car le gain de crédits est plutôt faible. Voici comment elle fonctionne :

Tu achètes un pack bronze premium dans la boutique FUT pour 750 crédits. Ensuite, tu vends tous les éléments qu'il contient. Pourquoi fais-tu cela ? Parce que dans la plupart des cas, le contenu vaut plus que le pack. Mais comme dit précédemment, la différence n'est pas très grande. Ce n'est donc pas une méthode pour faire de grands bonds en termes de crédits, mais plutôt pour faire de petits pas en avant au début de la saison.

Cela ne te suffit pas et tu veux plus d'astuces pour d'achat-revente pour EA Sports FC 24 Ultimate Team ? Sur YouTube, il y a quelques créateurs qui vont très loin dans le sujet et qui t'accompagnent sur le chemin de la richesse. Voici un exemple avec Sayrox, mais vous pouvez très facilement trouver d'autres experts sur la plateforme :

