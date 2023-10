Depuis quelques années, nous te prêchons sur redbull.com : il faut absolument apprendre des mouvements de compétences sur le terrain virtuel ! Dans EA FC 24 , nous répétons ce sermon. Pour jouer avec succès, les mouvements spéciaux sont devenus incontournables. Tu penses que les mouvements de compétences sont trop difficiles à réaliser ? Nous allons te prouver le contraire ! Il existe de nombreux mouvements de base qui sont faciles à apprendre. Mais même les mouvements spéciaux les plus difficiles peuvent être maîtrisés avec un peu de pratique.

De nouveaux mouvements de compétences ont été ajoutés dans EA FC 24. Dans la vidéo suivante, l'expert Till Musshoff de bPartGaming te présente le top 3 des nouveaux mouvements spéciaux et t'explique également dans quelles situations tu peux les utiliser au mieux. Après la vidéo, nous t'expliquons trois mouvements de base qui ont fait leurs preuves et qui sont recommandés pour débuter dans le monde des mouvements de compétences, car ils sont faciles à apprendre et toujours efficaces. Enfin, tu trouveras un aperçu de tous les mouvements spéciaux intégrés dans FC 24.

01 Top 3 des nouveaux mouvements de compétences

Il y a de nouveaux mouvements de compétences dans FC 24, mais tu n'es pas obligé de les intégrer tous dans ton jeu. Voici trois nouveaux mouvements spéciaux qui amélioreront définitivement ton jeu - le Ball Roll Drag, le Drag Back Turn et le Flair Nutmeg (fake shot).

02 3 mouvements de compétences de base

Plus c'est difficile, mieux c'est ? Ce n'est pas forcément le cas pour les mouvements de compétences dans FC 24. Ces trois mouvements spéciaux simples peuvent déjà faire la différence, mais de manière très subtile. Nous te recommandons de les avoir dans ton répertoire !

Drag Back - mouvement de compétence deux étoiles

Depuis des années, le Drag Back fait partie des mouvements de compétences les plus populaires de FIFA. Et ce pour deux bonnes raisons : L'exécution est simple et tu peux écraser ton adversaire dans certaines situations de jeu.

Exécution

Pour effectuer le drag back, appuie d'abord sur R1/RB tout en tirant le stick gauche vers l'arrière, dans le sens de la marche de ton joueur. Ainsi, si tu cours tout droit vers le but de droite, appuie sur le stick gauche vers la gauche, si tu cours vers le but de gauche, appuie sur le stick droit.

Ainsi, tu tires d'abord le ballon vers l'arrière. C'est maintenant qu'intervient le mouvement décisif qui rend le Drag Back si imprévisible et efficace. Tu peux effectuer le mouvement de sortie du Drag Back dans toutes les directions possibles. En d'autres termes, soit tu laisses le stick gauche appuyé vers l'arrière, soit tu le pousses finalement vers la droite, la gauche ou l'avant.

Utilisation

Ce qui est bien avec le Drag Back, c'est que son utilisation est utile dans de nombreuses situations de jeu. Les différentes directions possibles du mouvement de sortie font qu'il est difficile pour ton adversaire de deviner ce que tu veux faire avec le Drag Back. Pour ne citer que deux exemples d'applications possibles :

Tu es rattrapé par un défenseur lors d'un sprint. En utilisant le drag back avec succès, tu fais courir l'adversaire dans le vide et tu gagnes de l'espace.

Tu fais une passe à ton attaquant dans la surface de réparation. Avec le Drag Back, tu peux éliminer ton adversaire et te mettre en position de tir.

Fake Shot - mouvement de compétence une étoile.

Souvent, il suffit d'un faux tir pour faire passer ton adversaire au second plan. La plupart d'entre vous connaissent la feinte de tir classique, mais ce qui compte, ce sont les différentes exécutions.

Exécution

Pour exécuter la feinte de tir, tu dois d'abord appuyer sur la touche de tir/flanc, puis sur la touche de repérage. En même temps, tu détermines avec le stick gauche dans quelle direction tu te déplaces après la feinte de tir. Tu peux aussi décider de garder le rythme ou de le perdre en changeant complètement de direction, par exemple. Il est également possible de ne pas toucher le stick gauche du tout. Tu effectues alors une feinte de tir à l'arrêt. Il existe aussi une feinte de tir suivie d'un boost de vitesse.

Comment cela fonctionne-t-il ? C'est simple : tu appuies sur L1/LB en plus de la feinte de tir normale. Si tu veux effectuer une feinte de tir, par exemple en oblique vers la droite ou la gauche, et gagner en vitesse, utilise définitivement la touche L1/LB. Si tu dépasses ton adversaire, il sera très difficile pour lui de te rattraper.

Utilisation

Le faux tir t'aide dans de nombreuses situations. Par exemple, tu peux te mettre dans des positions prometteuses dans la surface de réparation et autour des seize mètres avec la feinte de tir. Le fake shot en position debout permet d'interrompre les duels de course avec tes adversaires. Si l'adversaire continue à courir, tu as de nouveau de la place pour un court moment et tu as la possibilité de créer de nouvelles situations de jeu. La feinte de tir avec accélération est particulièrement utile sur les côtés, lorsque tu as besoin de vitesse supplémentaire pour sprinter avec tes ailiers.

Le Ball Roll Drag - un mouvement de compétence à deux étoiles.

Le roulé de ballon est également un mouvement spécial très utile et très simple à réaliser.

Exécution

Tout ce dont tu as besoin pour effectuer le roulé de ballon est le stick droit. Appuie sur le stick dans la direction dans laquelle tu souhaites effectuer le roulé de balle. Exemple : si tu cours tout droit vers le but de droite et que tu veux effectuer un roulé de balle vers la droite, appuie sur le stick droit vers la droite. Important : pour que le roulement de balle fonctionne, tu dois maintenir le stick enfoncé dans la direction correspondante pendant un court moment. Plus tu maintiendras le stick dans cette direction, plus ton joueur effectuera de roulements de balle.

Utilisation

Pour une utilisation optimale du roulement de balle, il est important de choisir le bon moment. Un exemple : Tu cours avec ton joueur vers l'avant et un adversaire court vers toi. Tu pressens que ton adversaire va tacler pour te prendre le ballon. Juste avant le tacle, le roulement de balle entre en jeu.

Avec le roulement de balle, tu évites le duel et tu laisses l'adversaire tacler dans le vide. Sans grand effort, tu dépasses ton adversaire et te rapproches du but adverse. Mais comme je l'ai dit, tout dépend du timing. Si tu utilises le roulement de balle trop tôt ou trop tard, tu n'obtiendras pas la valeur ajoutée espérée et, dans le pire des cas, ton adversaire te prendra le ballon.

Si tu n'as jamais utilisé ces trois mouvements de compétences et que tu viens de les intégrer dans ton jeu, tu constateras rapidement que tu obtiens de meilleurs résultats dans FIFA 23. Si tu utilises les mouvements correctement et régulièrement, ton jeu sera plus créatif et imprévisible avec le drag back, le fake shot et le roulé de balle. Tes adversaires seront ravis...

03 Aperçu de tous les mouvements de compétences dans FC 24

Mouvements de compétences 1 étoile

Ces mouvements de compétences peuvent être exécutés par tous les joueurs dans EA FC 24.

Mouvement de compétence Version PlayStation Version Xbox Bridge (Pont) Appuyez deux fois rapidement sur R1 Appuyer deux fois sur RB rapidement Petit pont directionnel Maintenez L1 et R1, puis inclinez le stick droit dans la direction souhaitée. Maintenez LB et RB, puis inclinez le stick droit dans la direction souhaitée. Jonglage debout Maintenez L2, puis appuyez sur R1. Maintenez LB, puis appuyez sur RB. feinter un tir à gauche/droite Maintenez L1, appuyez sur Carré, puis appuyez sur X et inclinez le stick gauche vers la gauche/droite en haut. Maintenez LB, appuyez sur X, puis appuyez sur A et inclinez le stick gauche vers la gauche/droite en haut. Flick Up Maintenez L1, puis appuyez sur R3 (stick droit). Maintenez LB, puis appuyez sur R3 (stick droit). Feinter changement de direction (au premier contact) Maintenez L1 et R1, puis poussez le stick gauche vers le bas. Maintenez LB et RB, puis poussez le stick gauche vers le bas.

Mouvements de compétences 2 étoiles

Ces mouvements de compétences peuvent être exécutés par presque tous les joueurs de FC 24, à l'exception des gardiens de but les plus faibles, par exemple.

Mouvement de compétence PlayStation Xbox Feinte vers l'avant et tour Appuyez deux fois rapidement vers le bas sur le stick droit. Appuyez deux fois rapidement vers le bas sur le stick droit. Feinte du corp à droite/gauche Déplacez brièvement le stick droit vers la droite/gauche. Déplacez brièvement le stick droit vers la droite/gauche. Changement de pied vers la droite/gauche Tournez le stick droit dans le sens des aiguilles d'une montre vers la droite/la gauche. Tournez le stick droit dans le sens des aiguilles d'une montre vers la droite/la gauche. Changement de pied inversé vers la droite/gauche Tournez le stick droit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers la droite/la gauche. Tournez le stick droit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers la droite/la gauche. Roulement de balle à droite/gauche Déplacez le stick droit vers la droite/gauche et maintenez-le dans cette position. Déplacez le stick droit vers la droite/gauche et maintenez-le dans cette position. Drag Back (Retourner la balle) Appuyez sur L1 + R1 et abaissez le stick gauche vers le bas. Appuyez sur L1 + R1 et abaissez le stick gauche vers le bas.

Mouvements de compétences 3 étoiles

Ces mouvements de compétences ne peuvent pas être réalisés par tous les joueurs de FC 24. Pour savoir si un joueur possède des mouvements 3 étoiles, tu dois vérifier les valeurs individuelles et regarder le chiffre à côté de "Mouvements de compétences".

Mouvement de compétence PlayStation Xbox Talonade Appuyez rapidement vers le haut puis vers le bas sur le stick droit. Appuyez rapidement vers le haut puis vers le bas sur le stick droit. Roulette gauche/droite Tournez le stick droit de bas en haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez le stick droit de bas en haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Feinte à gauche et aller à droite Tournez le stick droit vers le bas de gauche à droite. Tournez le stick droit vers le bas de gauche à droite. Feinte à droite et aller à gauche Tournez le stick droit vers le bas de droite à gauche. Tournez le stick droit vers le bas de droite à gauche. Chop du talon à droite/gauche Maintenez L2, appuyez sur Carré, puis appuyez sur X et maintenez le stick gauche vers la droite/gauche. Maintenez L2, appuyez sur Carré, puis appuyez sur X et maintenez le stick gauche vers la droite/gauche. Feinte saccadée Maintenez L2, appuyez sur R3 (stick droit) vers la gauche, puis vers la droite (ou vers la droite, puis vers la gauche). Maintenez L2, appuyez sur R3 (stick droit) vers la gauche, puis vers la droite (ou vers la droite, puis vers la gauche).

Mouvements de compétences 4 étoiles

Ces mouvements de compétences ne peuvent pas être exécutés par tous les joueurs de FC 24. Pour savoir si un joueur possède des mouvements 4 étoiles, tu dois vérifier les valeurs individuelles et regarder le chiffre à côté de "Mouvements de compétences".

Mouvement de compétence PlayStation Xbox Nouveau dans EA FC 24: Ball Roll Drag Maintenez L1 et déplacez rapidement le stick droit vers l'avant puis à gauche/droite. Maintenez LB et déplacez rapidement le stick droit vers le haut puis à gauche/droite.n Nouveau dansEA FC 24: Drag Back Turn Maintenez L2 et maintenez le stick droit dans la direction opposée au mouvement. Maintenez LT et maintenez le stick droit dans la direction opposée au mouvement. Nouveau dans EA FC 24: Flair Nutmeg Maintenez L1 et R1, puis déplacez le stick droit dans la direction souhaitée. Maintenez LB et RB, puis déplacez le stick droit dans la direction souhaitée. Ball Hop (saut de balle debout) Maintenez L1 et appuyez sur R3 (stick droit). Maintenez LB et appuyez sur R3 (stick droit). Heel To Heel Flick (talon contre talon) Appuyez rapidement vers le haut puis vers le bas sur le stick droit. Appuyez rapidement vers le haut puis vers le bas sur le stick droit. Simple Rainbow Abaissez le stick droit, puis appuyez deux fois vers le haut. Abaissez le stick droit, puis appuyez deux fois vers le haut. Rotation à droite/gauche Maintenez R1 et tournez le stick droit de bas en haut dans le sens horaire/antihoraire. Maintenez RB et tournez le stick droit de bas en haut dans le sens horaire/antihoraire. Arrêt et tour à droite/gauche, en courant Poussez vers le haut puis vers la droite/gauche sur le stick droit. Poussez vers le haut puis vers la droite/gauche sur le stick droit. Roulement de balle et coupe à droite/gauche Maintenez le stick droit à gauche/droite et maintenez le stick gauche à droite/gauche. Maintenez le stick droit à gauche/droite et maintenez le stick gauche à droite/gauche. Passe fictive, debout Maintenez R2, appuyez sur Carré, puis maintenez X. Maintenez RT, appuyez sur X, puis maintenez A. Passe fictive et sortie à droite/gauche Maintenez R2, appuyez sur Carré, puis maintenez X et déplacez le stick gauche vers le haut à droite/gauche. Maintenez RT, appuyez sur X, puis maintenez A et déplacez le stick gauche vers le haut à droite/gauche. Roulades rapides Roulades rapides Roulades rapides Drag to heel Maintenez L1, appuyez vers le bas sur le stick droit, puis déplacez-le vers la droite/gauche. Maintenez LB, appuyez vers le bas sur le stick droit, puis déplacez-le vers la droite/gauche. Changement de voie à droite/gauche Maintenez L1 et maintenez le stick droit à droite/gauche. Maintenez LB et maintenez le stick droit à droite/gauche. Roulette à trois touches à droite/gauche Maintenez L2, appuyez vers le bas sur le stick droit, puis déplacez-le vers la droite/gauche. Maintenez LT, appuyez vers le bas sur le stick droit, puis déplacez-le vers la droite/gauche. Retour en tirant avec rotation à droite/gauche Poussez vers le bas sur le stick droit, puis déplacez-le vers la droite/gauche. Poussez vers le bas sur le stick droit, puis déplacez-le vers la droite/gauche. Roulement de balle du talon L1 halten + R3 nach oben und dann nach unten drücken (Richtung wird bestimmt durch den linken Stick) LB halten + R3 nach oben und dann nach unten drücken (Richtung wird bestimmt durch den linken Stick)

Mouvements de compétences 5 étoiles

Ces mouvements de compétences ne peuvent être exécutés que par quelques joueurs dans FC 24. Pour savoir si un joueur a des mouvements 5 étoiles, tu dois vérifier les valeurs individuelles et regarder le chiffre à côté de "Mouvements de compétences".

Mouvement de compétence PlayStation Xbox Nouveau dans EA FC 24: Flair Rainbow Maintenez L1 et tirez le stick droit vers l'arrière, puis vers l'avant Maintenez LB et tirez le stick droit vers l'arrière, puis vers l'avant. Elastique Tournez le stick droit dans le sens horaire de la droite vers la gauche. Tournez le stick droit dans le sens horaire de la droite vers la gauche. Elastique inversé Tournez le stick droit dans le sens antihoraire de la gauche vers la droite. Tournez le stick droit dans le sens antihoraire de la gauche vers la droite. Rainbow avancé Poussez vers le bas sur le stick droit, puis maintenez vers le haut et poussez vers le haut. Poussez vers le bas sur le stick droit, puis maintenez vers le haut et poussez vers le haut. Tour de magie Tournez le stick droit de bas en bas à gauche, puis de retour à droite. Tournez le stick droit de bas en bas à gauche, puis de retour à droite. Triple élastique Tournez le stick droit de bas en bas à droite, puis de retour à gauche. Tournez le stick droit de bas en bas à droite, puis de retour à gauche. Roulement de balle et flick à droite/gauche, en courant Maintenez le stick droit à droite/gauche, puis poussez vers le haut. Maintenez le stick droit à droite/gauche, puis poussez vers le haut. Talonade et retourné Maintenez R1, tirez le stick droit vers le haut, puis vers le bas. Maintenez RB, tirez le stick droit vers le haut, puis vers le bas. Coup du Sombrero (debout) Appuyez deux fois vers le haut puis une fois vers le bas sur le stick droit. Appuyez deux fois vers le haut puis une fois vers le bas sur le stick droit. Tourner et faire une pirouette à droite/gauche Poussez vers le haut puis vers la droite/gauche sur le stick droit. Poussez vers le haut puis vers la droite/gauche sur le stick droit. Roulement de balle et feinte à droite/gauche, debout Maintenez le stick droit à droite/gauche, puis poussez vers la gauche/droite. Maintenez le stick droit à droite/gauche, puis poussez vers la gauche/droite. Roulement de balle et feinte de retourné Maintenez L2, tirez le stick droit vers le haut, puis vers la gauche/droite. Maintenez LT, tirez le stick droit vers le haut, puis vers la gauche/droite. Élastique à droite Maintenez R1 et tournez le stick droit de bas en bas de gauche à droite. Maintenez RB et tournez le stick droit de bas en bas de gauche à droite. Élastique à gauche Maintenez R1 et tournez le stick droit de bas en bas de droite à gauche. Maintenez RB et tournez le stick droit de bas en bas de droite à gauche. Pirouette et pichenette à droite/gauche Maintenez R1, tirez le stick droit vers le haut, puis poussez vers la droite/gauche. Maintenez RB, tirez le stick droit vers le haut, puis poussez vers la droite/gauche. Pichenette par dessus Maintenez L1 et maintenez le stick droit vers le haut. Maintenez LB et maintenez le stick droit vers le haut.n Tornado tourner à droite/gauche Maintenez L1, tirez le stick droit vers le haut, puis poussez vers la droite/gauche. Maintenez LB, tirez le stick droit vers le haut, puis poussez vers la droite/gauche. Rabona Fake (while jogging) Maintenez L2, appuyez sur Carré, puis maintenez X et abaissez le stick gauche. Maintenez LT, appuyez sur X, puis maintenez A et abaissez le stick gauche. Fausse talonade Maintenez L2, appuyez sur R3 (stick droit) vers la gauche, puis vers la droite (ou vers la droite, puis vers la gauche). Maintenez L2, appuyez sur R3 (stick droit) vers la gauche, puis vers la droite (ou vers la droite, puis vers la gauche). Pichenette avec les lacets Appuyez sur L2 et maintenez R1 enfoncé. Appuyez sur LT et maintenez RB enfoncé.

Tours de jonglage 5 étoiles

Trick PlayStation Xbox Sombrero en arrière/à droite/à gauche Maintenez le stick gauche vers le bas/à droite/à gauche. Maintenez le stick gauche vers le bas/à droite/à gauche. Tour du monde Tournez le stick droit de 360 degrés dans le sens horaire ou antihoraire. Tournez le stick droit de 360 degrés dans le sens horaire ou antihoraire. Elastico en l'air Poussez le stick droit vers la droite, puis vers la gauche. Poussez le stick droit vers la droite, puis vers la gauche. Elastico en l'air inversé Poussez le stick droit vers la gauche, puis vers la droite. Poussez le stick droit vers la gauche, puis vers la droite. Pichenette vers le haut pour une volée Maintenez le stick gauche vers le haut. Maintenez le stick gauche vers le haut. Pichenette de la poitrine Maintenez L2, appuyez deux fois sur R3 (stick droit). Maintenez LT, appuyez deux fois sur R3 (stick droit). Tour du monde à la T Tournez le stick droit de 360 degrés dans le sens horaire, puis poussez le stick droit vers le haut. Tournez le stick droit de 360 degrés dans le sens horaire, puis poussez le stick droit vers le haut.

A propos de l'auteur

Chris est un ancien professionnel de l'eFootball. Il a été international allemand, a été champion d'Europe et a affronté les meilleurs joueurs du monde lors de championnats nationaux et internationaux. Entre-temps, Chris est coach depuis de nombreuses années et il a également entraîné des esportlers dans la Virtual Bundesliga - le championnat allemand officiel dans EA FC 24 . Sur redbull.com , Chris t'accompagne sur ton chemin pour devenir un meilleur joueur et donne régulièrement des conseils sur EA FC 24 .