Nos conseils pour bien prendre en main EA Sports FC 24

Que vous soyez un joueur occasionnel sur le mode “Coup d’envoi”, un adepte de la carrière ou un fanatique d’Ultimate Team, vous pouvez toujours progresser sur EA Sports FC 24 . Dans cet article, nous vous dévoilerons point par point les mécaniques à bien maîtriser dans chaque secteur de jeu pour être imbattable sur le rectangle vert et enfiler les buts comme les perles avec Timo Werner du RB Leipzig.

01 Quand défense rime avec patience

Le RB Leipzig sera aussi l'une des équipes frissons sur EA FC 24 © RB Leipzig

On vous rassure tout de suite : non, tout n’est pas à réapprendre dans EA FC 24. Si vous maîtrisez les bases de FIFA 23 alors, soyez rassuré, il existe de nombreuses similarités. Cependant, le titre d’EA possède quand même quelques petites subtilités qu’il faut connaître pour ne pas se faire manger à chaque match.

La passivité est la clé : dans EA FC 24, cela ne sert à rien de se jeter les deux pieds vers l’avant pour arrêter vos adversaires. En phase défensive, lorsque votre adversaire a le ballon, ne montez pas tout de suite sur lui. Privilégiez une approche plus “passive” en utilisant simplement le joystick gauche et la touche sprint (R1/RB) et contentez-vous de maintenir votre ligne de défense bien en place tout en suivant à bonne distance les joueurs en possession du ballon. Le but est simple : contenir vos adversaires et les forcer à passer par les extérieurs afin de réduire au maximum leur fenêtre de tir. Le risque, en vous jetant (avec carré/X) c’est de créer d’énormes brèches dans lesquelles des joueurs très rapides (et il y en a beaucoup cette année) n’hésiteront pas à s’engouffrer.

Les tacles glissés, c’est fini (ou presque) : on le disait plus haut, les tacles (glissés, notamment), ne doivent être utilisés qu’en cas d’extrême urgence. Si un joueur adverse part en profondeur, par exemple, privilégiez une défense “propre” dans laquelle vous rattrapez le joueur à la course grâce à la défense rapprochée (L2/LT) et lui subtilisez le ballon (d’où l’intérêt d’avoir une arrière garde rapide). Comme dans les anciens opus, les tacles (glissés comme debout) tiennent du suicide, notamment lorsque vous vous trouvez face à votre anniversaire qui vous effacera très facilement. Bon, tout ça ne veut pas dire qu’il ne faut absolument pas les utiliser la touche carré/X, hein. Au contraire, ils s’avèrent assez utiles pour bloquer des tirs au dernier moment dans la zone de vérité. Attention tout de même à ne pas vous louper car cela pourrait coûter très cher.

Ne prenez aucun risque : même si vous pensez maîtriser le jeu, il peut toujours être assez difficile de se sortir d’un pressing adverse. Ne prenez donc pas de risques inutiles et n’hésitez pas à écarter le ballon vers les côtés à l’aide d’une passe, ou carrément d’un dégagement. Perdre la balle au milieu du terrain peut être extrêmement dangereux et synonyme de contre-attaque bêtement concédée… Comme dans un vrai match, finalement, où les joueurs n’hésitent pas à se débarrasser du ballon quand ça commence à chauffer.

Utiliser les bons joueurs pour défendre : on l’a dit, conserver l’alignement de votre défense est primordial. C’est pour cela que nous ne pouvons que vous conseiller de défendre tout d’abord avec vos milieux. Munissez-vous de joueurs endurants et bons en défense, ils opéreront un premier travail et créeront un surnombre qui vous permettra de mieux gérer les attaques adverses.

Concernant les défenseurs, nous vous conseillons vivement de choisir des défenseurs rapides et grands. La paire du RB Leipzig Mohamed Simakan - Castello Lukeba entre parfaitement dans cette catégorie.

02 Tout pour l’attaque

Xavi Simons, le joueur frisson © motivio

Comme pour la défense, vous n’aurez pas à TOUT réapprendre en ce qui concerne l’attaque… Mais voici quelques points sur lesquels vous devriez sérieusement vous pencher.

Volez de vos propres ailes : vous n’êtes pas un robot. En match, ne soyez pas répétitif dans vos schémas d’attaque et n’hésitez pas à varier les séquences. Comme dans les précédents jeux d’EA Sports, passer par les ailes est une technique qui a fait ses preuves. Pour contourner un bloc compact, il n’y a rien de plus efficace qu’une petite transversale ou une passe vers l’extérieur. Cela aura pour effet d’étirer le bloc et donc de vous offrir pas mal d’espaces dans lesquels s’engouffrer.

Revenir pour mieux repartir : on ne le répétera jamais assez : la précipitation n’est vraiment pas votre amie dans EA FC 24. Les défenses sont mieux organisées et il vous faudra parfois un peu de patience. Soyons clairs : les “tout-droit” au milieu de la défense adverse, c’est fini. Pour créer des espaces, il vous faudra donc parfois jouer vers l’arrière. Cela vous permettra de mieux analyser la situation et aura aussi d’aspirer les premiers rideaux défensifs. Ensuite, vous n’avez plus qu’à lancer vos joueurs en profondeur via des transversales précises.

À toi, à moi : c’est l’une des techniques les plus pratiques pour gagner du terrain : les une-deux. Dans EA Sports FC 24, plus que jamais, utiliser L1/LB pour enclencher un dédoublement de passes peut s’avérer très précieux. Comme dans les éditions précédentes, appuyer sur la gâchette déclenche la course du joueur près de vous et crée donc une réelle opportunité de but. Particulièrement efficace lorsque vous évoluez en transition rapide.

Assistance : les plus grosses nouveautés en matière d’attaque sont à trouver du côté de la finition. Commençons par l’assistance aux tirs : comme dans FIFA 23, elle est décomposée en 3 catégories. Celle qui nous intéresse le plus est celle que les anglais appellent “precision shooting”. En VF, c’est tout simplement la finition dite “semi-assistée” (vous devez viser la cage pour cadrer vos tirs). Et dans EA FC 24, elle bénéficie d’un petit ajout : une petite flèche mauve qui apparaît très furtivement sur le sol juste avant que vous ne shootiez le ballon. Cela peut vous permettre de mieux cadrer… Et donc de marquer plus souvent.

Le roi de la surface : quand vous tirez dans la surface, le jeu vous aide automatiquement, notamment dans les situations de tir face au but vide (histoire de ne pas vous taper trop la honte).

Thierry serait fier : pour tirer en finesse comme la légende des Gunners, maintenez R1/RB et ne chargez pas la barre de tir au-dessus de 30% (contre 50% dans le jeu précédent). À 31%, votre ballon décollera automatiquement.

Renard rusé : le tir rapide fait son apparition dans le jeu. Pour le réaliser, il faut rassembler les conditions suivantes : appuyer sur O/B avant de recevoir le ballon, être dans la surface et ne pas charger la barre à plus de 30%. Tout cela vous permettra de reprendre un centre, par exemple, avec plus de spontanéité, dans n’importe quelle position.

Du sang dans les veines : pour être sûr de marquer à tous les coups en un contre un, mettez-vous le plus en face du gardien possible (tirer en étant à moitié dos à lui ne marchera que très rarement). Puis, optez pour un tir croisé à ras-de-terre, une technique très efficace pour mettre le ballon hors de portée du gardien sans trop de puissance. Concernant les tirs en finesse, ils seront cliniques si vous parvenez à les déclencher à un angle de 45°. Enfin, les tirs puissants fonctionnent de la même manière que l'année dernière et sont une arme redoutable à mi-distance.

03 Réveille le Neymar qui est en toi

Neymar Jr © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Ici, on ne va pas vous faire un catalogue de tous les gestes techniques les plus efficaces (ce sont les mêmes que l’année précédente). Non, ici, on va vous détailler quelques nouveautés que vous devez absolument maîtriser…

Les “Effort Touches” : c’est la première nouveauté made in EA. Concrètement, cela vous permet de contrôler la première touche de votre joueur et d’orienter le ballon pour mieux vous retourner. Typiquement, si vous recevez le ballon dos au jeu et que vous souhaitez éliminer le défenseur derrière vous, maintenez R1/RB et le stick droit dans la direction vers laquelle vous souhaitez pousser le ballon. Grâce à ça, votre joueur (encore plus s’il est rapide comme Xavi Simons du RB Leipzig, par exemple) se retournera très rapidement, mettra son vis-à-vis dans le vent et s’ouvrira l’espace opposé. Attention tout de même à ne pas appuyer trop longtemps sur la gâchette car vous risquez de pousser la balle beaucoup trop loin. C’est également possible de le faire à l’arrêt et, avec un bon timing, de faire un grand pont sur votre adversaire direct.

Le dribble orbital : cette nouvelle fonctionnalité permet tout simplement de bouger son joueur autour de la balle, sans la toucher. Pour cela, il faut maintenir L2/LT+L1/LB + le stick gauche. C’est idéal pour permettre à votre joueur de se mettre bien dans l’axe du ballon ou sur son bon pied.

La vitesse contrôlée : le duopole sprint / jogging , c’est fini ! ! Désormais, en maintenant tout simplement R1/RB, vous pouvez courir à 75% de vitesse et donc avoir le ballon qui colle aux pieds. Parfait pour vous faufiler dans les petits espaces comme le fantasque Brésilien.

04 Des passes toujours plus réalistes

Olmo is one of the best midfielders in world football © Christian Kaspar-Bartke via Getty Images

Les précédents jeux EA nous avaient introduits aux passes manuelles et millimétrées. Cet opus va encore plus loin. On vous en dit plus.

La passe précise : c’est LA nouveauté en matière de passe dans le jeu. En quoi cela consiste ? C’est très simple : la passe précise (au sol ou lobée) est tout simplement une passe manuelle qui déclenche un appel intelligent de la part de votre joueur.

Pour la passe précise au sol : maintenez R1/RB et triangle/Y et visez la zone souhaitée. Il y a trois utilisations principales :

sur l’aile, pour déclencher un appel en profondeur de votre ailier

avec effet brossé, pour contourner la défense

avec appel dirigé, pour contrôler à la fois l’appel ET la passe. Combiner passe précise et appel dirigé (mais si, vous savez, quand vous appuyez sur L1/LB pour faire partir votre joueur ou R1/RB pour le faire venir vers vous) vous permet de faire de superbes actions à base d’appels croisés et de passes cachées… Bref, la classe.

Pour la passe précise en l’air : maintenez R1/RB et carré/X et visez la zone souhaitée. Il y a aussi plusieurs utilisations possibles :

le changement d’aile (utile pour casser la dynamique d’une action et repartir à l’opposé)

la louche (parfait pour faire passer le ballon juste au-dessus des défenseurs tout en contrôlant la puissance)

la passe lobée en première intention (passez la balle à votre milieu qui pourra vous la remettre en l’air en une touche, ce qui était impossible à faire avec les passes lobées classiques et les centres dans les anciens opus)

l’appel dirigé (même principe que pour la passe précise au sol).

05 Klopp n’a qu’à bien se tenir

Bien utiliser ses joueurs au bon endroit, voilà la clé pour réussir sur EA Sports FC 24 . Au début du jeu, vous n’aurez pas les joueurs les plus forts. Il est donc important, dans vos schémas tactiques, de prendre des joueurs aux bons attributs. D’ailleurs, nous vous encourageons fortement à débuter avec un 4-2-3-1, un schéma bien équilibré. La clé de ce schéma, c’est le choix de vos deux MDC. Ils devront être endurants, bons en défense mais également capables de passer le ballon et de se projeter. Nous vous conseillons donc d’aligner une paire de MDC complémentaires : l’un plus défensif, l’autre plus “box-to-box”, par exemple. Pour la pointe, privilégiez un BU rapide qui saura prendre la profondeur et recevoir des bonnes passes de vos MOC (privilégiez des milieux offensifs plutôt rapides, comme Dani Olmo, du RB Leipzig, par exemple).

06 Style de malade

EA SPORTS FC 24 © EA Sports

De toutes les nouveautés, c’est peut-être la plus attendue par les fans du jeu. Concrètement, les playstyles remplacent les anciens “atouts”. Il n’y en a pas moins de 34 “normaux” dans le jeu, auxquels s’ajoutent certains dits “+” qui changent vraiment la donne.

Dans tous les cas, les playstyles augmentent un trait de votre joueur (comme le tir en finesse, par exemple, ou bien l’habilité sur coup-franc). La seule différence est que les Playstyles + le font de manière encore plus drastique.

Pour en profiter au maximum, vous pouvez notamment en combiner et les adapter à votre style de jeu. Si vous êtes un adepte des contre-attaques et des transitions rapides, équipez vos ailiers de Playstyles tels que “vitesse”, par exemple. Si vous êtes plus sur du tiki-taka, équipez vos milieux de styles portés sur la passe.

Les Playstyles peuvent aussi booster des caractéristiques déjà fortes chez certains joueurs. Si vous avez un milieu de terrain avec une grosse frappe de balle et que vous souhaitez qu’il soit encore plus fort dans cet exercice, appliquez-lui un Playstyle “tir puissant”, que vous pouvez aussi combiner à “Finesse” par exemple. Enfin, si vous avez un buteur de grande taille et que vous avez des latéraux avec de très bonnes stats de centre, appliquez-leur un style “centre millimétré” pour booster encore plus cette caractéristique.

C’est là tout l’intérêt de ces styles : ils viennent rendre vos joueurs encore plus forts. À vous, donc, de les utiliser intelligemment.

Voilà, grâce à nos conseils, vous êtes prêt pour briller sur le meilleur des jeux de foot. Mais bon, retenez que maîtriser le gameplay, ça ne fait pas tout. Garder la tête froide, c’est important aussi.