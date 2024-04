Les pépites d’EA Sports FC 24 à recruter au milieu de terrain

Après notre guide des meilleurs jeunes défenseurs et celui des attaquants , il est grand temps de renforcer votre milieu de terrain, parce qu’une arrière garde qui tient le choc et des attaquants percutants, c’est bien, mais contrôler le rythme du match, c’est mieux. Et pour cela, on a décidé d’employer la technique RB Leipzig (et désormais du Real Madrid), à savoir recruter des jeunes pousses à fort potentiel.

01 Enzo Fernandez - MC (22 ans, Argentine, Chelsea)

Note générale : 82

Potentiel : 88

On commence très très fort avec un champion du monde en titre. Même s’il n’a que 22 ans, Enzo Fernandez fait déjà partie du gratin mondial au milieu de terrain grâce à son énorme activité. 86 de passes courtes comme longues, 84 de contrôle de balle, 84 d’endurance, 82 d’agressivité… Si Lionel Messi a soulevé une coupe en décembre, c’est en bonne partie dû au travail de son jeune coéquipier.

02 Aurélien Tchouaméni - MDC (24 ans, France, Real Madrid)

Note générale : 84

Potentiel : 89

On le disait plus haut, de nombreux clubs se sont inspirés du travail de l’Ajax, de Benfica ou du Rasenballsport Leipzig en recrutant des joueurs de plus en plus jeunes pour pouvoir faire des économies tout en ayant une base solide sur le long terme. Tchouaméni a débarqué du côté de Madrid à 21 ans, mais il n’a pas tardé à s’imposer au milieu de Kroos, Modric ou encore Valverde. Comme Enzo Fernandez, il a 89 de potentiel et fait déjà figure de valeur sûre au milieu de terrain.

03 Eduardo Camavinga - MDC (20 ans, France, Real Madrid)

Eduardo Camavinga dans EA FC 24 © Electronic Arts

Note générale : 82

Potentiel : 89

Honnêtement, ça nous aurait brisé le cœur de séparer le duo du Real Madrid (et de l'Équipe de France), mais de toute façon, ils méritent largement de figurer tous les deux dans cette liste. 82 de détente, 85 de passes courtes, 84 de passes longues, 83 de force, 82 d’endurance, il est extrêmement complet.

04 Orkun Kökçü - MC (22 ans, Turquie, Benfica)

Note générale : 82

Potentiel : 86

Même s’il est moins connu que la plupart des autres joueurs de cette liste, Orkun Kökçü mérite très largement qu’on s’attarde sur lui. Il faut dire que Benfica est une pépinière de talents on ne peut plus impressionnante. Avec 78 de puissance de tir, 88 d’endurance, 85 d’agressivité, 84 de vision de jeu et 85 de passe longue, il a tous les atouts nécessaires pour briller, orienter le jeu comme se montrer dangereux de loin.

05 Warren Zaïre Emery - MC (17 ans, France, Paris Saint-Germain)

Note générale : 79

Potentiel : 90

Si vous voulez profiter d’un joueur sur le long terme, on fait difficilement mieux que WZE . La pépite du PSG est déjà une pièce importante de l’effectif de Luis Enrique, et avec 90 de potentiel, il y a de quoi saliver. 81 en passes courtes, 83 en endurance, 84 en équilibre… il est déjà solide et ne fera que progresser (et à une vitesse folle).

06 Pedri - MC (20 ans, Espagne, FC Barcelone)

Le Barça a déjà deux milieux pour les années à venir © Electronic Arts

Note générale : 86

Potentiel : 92

Malgré certains ratés sur le marché des transferts, s’il y a bien une chose sur laquelle le Barça peut se reposer, c’est son centre de formation. À seulement 20 ans, Pedri est déjà à 86 de note générale avec un contrôle de balle monstrueux (88), la même agilité et vision de jeu. De quoi garder le pied sur le ballon et prendre les bonnes décisions dans le dernier tiers.

07 Gavi - MC (18 ans, Espagne, FC Barcelone)

Note générale : 83

Potentiel : 90

Comme avec Camavinga et Tchouaméni au Real, le Barça possède déjà son milieu de terrain pour de longues années. Gavi est un milieu beaucoup plus central, qui se projette moins, mais qui possède un coffre incroyable et une agressivité hors norme par rapport à son physique (85 pour 1m73). La pépite parfaite pour récupérer un maximum de ballons.

08 Arda Güler - MOC (18 ans, Turquie, Real Madrid)

Arda Güler grapille des minutes au Real © Electronic Arts

Note générale : 77

Potentiel : 88

Oui, si les jeunes ne se blessent pas et continuent de progresser, la Turquie pourra potentiellement retrouver son niveau de 2002 (où elle avait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde). Pour l’instant, Arda Güler est couvé par le Real même s’il commence à engranger des minutes sous la houlette de Carlo Ancelotti. 88 de potentiel, 83 de dribble, 84 en effets… Sur EA FC 24, après quelques années, il pourrait bien devenir votre meilleur tireur de coups francs.

09 Jamal Musiala - MOC (20 ans, Allemande, Bayern Munich)

Note générale : 86

Potentiel : 93

20 ans, titulaire au Bayern Munich et avec la Mannschaft. Voilà, le tableau est assez clair, Jamal Musiala a un avenir plutôt radieux. 94 de dribble, 89 de contrôle de balle, 93 d’agilité, 92 d’équilibre, 84 d’accélération, 93 de potentiel… On a beau parler de pépites, Musiala n’est absolument pas un pari sur l’avenir vu son niveau de jeu déjà dantesque.

10 Xavi Simons - MOC (20 ans, Pays-Bas, RB Leipzig)

Note générale : 82

Potentiel : 89

Les supporters parisiens peuvent se détendre, même si Xavi Simons joue actuellement à Leipzig, il est prêté et appartient au Paris Saint-Germain. À la manière d’un Pedri, d’un Musiala ou autre, il aime se projeter et avec 89 d’accélération, 85 de dribble et 85 de vitesse, dire qu’il crée des différences est un énorme euphémisme.

11 Romeo Lavia - MDC (19 ans, Belgique, Chelsea)

Note générale : 73

Potentiel : 86

Si votre budget est un peu serré, Romeo Lavia est une très bonne option. Comme il n’a que 19 ans et 73 de note générale, il n’est (pour le moment) pas très cher, surtout comparé aux autres. Il est toutefois déjà assez constant sur certains secteurs de jeu (dribble, contrôle, passe courte, équilibre). Pour faire monter un club de milieu de tableau, c’est le choix parfait.

12 Florian Wirtz - MOC (20 ans, Allemagne, Bayer Leverkusen)

Florian Wirtz, la pépite de Leverkusen © Electronic Arts

Note générale : 87

Potentiel : 92

Xabi Alonso et ses joueurs sont en train de le démontrer de la plus belle des manières : en Allemagne, il n’y a pas que le Bayern Munich. Leverkusen est sur deux saisons de très haut niveau, et Florian Wirtz n’y est pas pour rien. Noté à 87 à 20 ans et avec un potentiel de 92, le milieu offensif allemand est plus que prêt pour le (très) haut niveau.

Grâce à nos différents guides, si vous cherchez de la pépite, vous devriez maintenant crouler sous le potentiel (et les millions en jeu). Il ne vous reste plus qu’à compléter le tout avec un gardien de but comme le Géorgien Giorgi Mamardashvili et son 86 de potentiel.

