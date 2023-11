Il n'est pas facile de constituer une équipe solide, surtout au début de la saison dans EA FC 24 Ultimate Team. Surtout si tu n'investis pas d'argent réel et que tu construis ton équipe uniquement avec les pièces générées par le succès des joueurs. C'est pourquoi nous te présentons à nouveau cette saison deux équipes pour lesquelles tu n'as pas besoin de mettre la main au porte-monnaie virtuel - mais qui peuvent tout de même te mener à de nombreuses victoires !

01 Brève explication : le système d'alchimie dans EA FC 24

Avant de te présenter les deux équipes, nous allons t'expliquer brièvement le système d'alchimie qui a déjà changé dans FIFA 23 Ultimate Team . Contrairement à ce qui se passait auparavant, tu ne peux obtenir qu'une alchimie d'équipe de 33 au lieu de 100 points de alchimie. L' alchimie de l'équipe se compose de l'alchimie de chaque joueur, qui va de 0 à 3. Si chaque joueur a une alchimie de 3, tu commences la partie avec une alchimie d'équipe optimale de 33. L'alchimie d'un joueur dépend de ses coéquipiers. Il existe trois critères à cet égard : Nationalité, ligue et club. Par exemple, si tu alignes deux joueurs de la même ligue et du même club, cela affectera très positivement l'alchimie des deux acteurs. Mais si les neuf autres joueurs viennent d'autres clubs et d'autres ligues, et qu'ils ont aussi une autre nationalité, il se peut que l'alchimie individuelle des deux joueurs de même nationalité et de même club soit faible.

Tu ne dois donc veiller à ce qu'il y ait dans toute l'équipe des liens entre différents joueurs en fonction de leur origine, de leur ligue ou de leur club. Pour finir, une autre information importante : il n'y a plus de liens entre les joueurs pour une meilleure alchimie. Il n'est donc plus important que les joueurs du même club ou de la même ligue jouent côte à côte pour optimiser l'alchimie. Il suffit qu'ils soient alignés tous les deux. Un ailier gauche et un arrière droit du même club peuvent donc aussi améliorer votre alchimie.

02 C'est pourquoi les équipes hybrides sont les meilleures au départ.

Une dernière chose avant d'en venir aux équipes : Les deux équipes sont des équipes hybrides, c'est-à-dire des équipes composées de joueurs/joueuses de différentes ligues. Opter pour une équipe hybride au début de la saison présente un avantage décisif : tu as un plus grand choix de joueurs à la fois bon marché et forts. Il est toutefois possible d'avoir une équipe forte en veillant à aligner des joueurs de la même nation et du même club.

03 Équipe de départ Allemagne & Angleterre

Les faits les plus importants sur cette équipe :

Squad hybride avec des joueurs de 3 ligues, 5 nations et 4 clubs.

5 joueurs de la Bundesliga, 2 joueurs de la Bundesliga féminine + 4 joueurs de la Premier League.

Coût : 61 000 pièces (au 5 octobre 2023 - les prix varient fortement chaque jour).

Alchimie de l'équipe : 33/33

Classement général : 84

Formation : 4-4-2

FC 24 UT Starterteam © Red Bull/EA Sports

Gardien de but et défense

Entre les deux poteaux se trouve le gardien du RB Leipzig , Péter Gulácsi. L'international hongrois fait à nouveau partie des meilleurs gardiens de la 1ère Bundesliga dans FC 24. Ses stats font du gardien des Red Bulls, longtemps blessé dernièrement par une rupture des ligaments croisés, qui a fait son retour en Coupe d'Allemagne sur le terrain du SV Wehen Wiesbaden (victoire 3-2), un soutien sûr.

Devant Gulácsi dans la ligne des quatre, un autre joueur de Leipzig joue en défense centrale - le prodige de la course Lukas Klostermann. L'international allemand convainc une fois de plus avec des scores de haut niveau, entre autres 81 en défense, 81 en vitesse et 77 en physique. A côté de lui, en défense centrale, se trouve une vieille connaissance de Gulácsi et Klostermann : Dayot Upamecano. L'ex-Leipziger joue désormais pour le FC Bayern Munich. Avec 83 de vitesse, 83 de physique et 81 de défense, il est un solide défenseur central pour le début de la saison.

A droite de la ligne de quatre, nous avons opté pour Trent Alexander-Arnold du FC Liverpool. L'athlète de Red Bull est polyvalent - entre autres avec 90 passes, 80 défensives et 79 dribbles. Avec ces notes, il peut aussi s'impliquer de manière offensive. A l'arrière gauche, Giulia Gwinn est la première femme de notre équipe de départ. L'internationale allemande du FC Bayern Munich a de fortes valeurs de dribble (84), de vitesse (80) et de défense (80) et ne te décevra pas !

Remarque : dans FC 24, les femmes sont intégrées pour la première fois dans Ultimate Team - avec le même système de notation que les hommes. Nous vous recommandons vivement d'utiliser des femmes dans vos équipes ! De nombreuses cartes sont très fortes et il est possible que les prix des joueuses évoluent différemment de ceux des joueurs, car la communauté ne s'y est pas encore habituée. Regarde donc de temps en temps les prix des cartes des femmes - tu pourras peut-être y faire une ou deux bonnes affaires.

Milieu de terrain

Au milieu de terrain, nous misons à gauche sur Arnaut Danjuma. L'international néerlandais, actuellement prêté par le FC Villarreal au FC Everton, brille particulièrement par sa vitesse (86 de vitesse) et ses dribbles (83). Danjuma court devant la plupart des défenseurs et peut aussi être utilisé alternativement dans l'axe de l'attaque. Ryan Gravenberch du FC Liverpool et le joueur du FC Bayern Joshua Kimmich - tous deux polyvalents avec des notes au moins solides partout - forment la charnière centrale. Sur le côté droit, nous recommandons Leroy Sané du FC Bayern. Il ne peut en être autrement : la vitesse (91) et le dribble (85) se distinguent positivement.

Attaque

L'attaque se compose d'un joueur et d'une joueuse. D'une part, Cody Gakpo doit être à l'origine des buts. Le buteur néerlandais du FC Liverpool est rapide (85 de vitesse), bon dribbleur (84) et bon tireur (82). D'autre part, nous alignons Lea Schüller. L'attaquante du FC Bayern convainc avec 86 de vitesse, 83 de tir et 81 de dribble. Avec Gakpo et Schüller, tu as donc deux armes polyvalentes, rapides comme des flèches, qui non seulement tirent bien, mais sont aussi capables d'éliminer les adversaires dans des situations en un contre un.

04 Équipe de départ Espagne & Italie

FC 24 UT Starterteam © Red Bull/EA Sports

Les faits les plus importants concernant cette équipe :

Squad hybride avec des joueurs de 3 ligues, 8 nations et 6 clubs.

5 joueurs de LaLiga, une joueuse de Liga F, 5 joueurs de Serie A

5 joueurs de LaLiga, une joueuse de Ligue F, 5 joueurs de Serie A

Coût : 80 350 pièces (au 5 octobre 2023 - les prix varient fortement chaque jour).

Alchimie de l'équipe : 33/33

Classement général : 84

Formation : 4-3-2-1

Gardien de but et défense

L'équipe avec des joueurs d'Espagne et d'Italie est un peu plus chère que l'équipe avec des joueurs d'Allemagne et d'Angleterre. En revanche, tu as des joueurs de qualité dans ton équipe ! Dans les buts se trouve Jan Oblak de l'Atletico Madrid - qui peut être considéré comme l'un des meilleurs gardiens de FC 24. Sa maniabilité (90), ses réflexes (87) et son jeu de position (86), entre autres, font de lui un gardien de premier plan qui te fera vibrer.

La défense centrale est composée de Bremer de la Juventus Turin et de Pierre Kalulu du Milan AC. C'est surtout le Brésilien Bremer qui nous a séduits. Pour environ 5 000 pièces, tu obtiens un joueur défensif incroyablement fort. 85 en défense, 83 en physique et 80 en vitesse - wouah ! Kalulu n'est pas tout à fait à la hauteur, mais il reste un défenseur central plus que solide pour le début de la saison.

A gauche, dans la ligne des quatre, nous jouons avec Leonardo Spinazzola de l'AS Roma. Avec 91 de vitesse et 79 de dribbles, il est prédestiné à participer aussi à l'offensive. La défense est complétée par Marcos Llorente. La star de l'Atletico Madrid est connue de la plupart d'entre vous comme milieu de terrain central. Mais il peut aussi jouer à l'arrière droit de la chaîne. Et avec ses notes de vitesse (89), de physique (81), de dribble (80) et de défense (78), c'est aussi notre recommandation !

Milieu de terrain

Les trois milieux de terrain de notre système 4-3-2-1 sont constitués de deux joueurs de LaLiga et d'un joueur de Serie A. Pedri du FC Barcelone est un roi du dribble (88) et est tout à fait rapide (78). Rodrigo De Paul de l'Atletico Madrid, quant à lui, est connu pour être un combattant. Son physique (83) et sa forte valeur défensive (75) le prouvent. Mais il a aussi des qualités offensives - 83 passes et 82 dribbles peuvent être appréciés. Le troisième milieu de terrain est Ismael Bennacer du Milan AC. Comme Pedri, il excelle dans le dribble (86), mais sa vitesse (80) et son physique (78) sont également solides.

Attaque

Lautaro Martinez de l'Inter Milan est en tête de l'attaque. L'Argentin, qui a récemment fait sensation en Serie A avec un quadruplé sur le terrain de l'US Salernitana (4-0), est fort en dribble (85), très fort en finition (86 tirs) et possède un physique énorme (85). Les défenseurs adverses se casseront les dents sur lui ! A droite de Martinez, nous avons opté pour Ludmila Da Silva de l'Atletico Madrid. L'attaquante brésilienne est rapide comme une flèche (87), forte en dribble (84) et peut facilement s'imposer avec un physique de 79.

Cette équipe hybride est complétée par Memphis Depay, qui joue également pour l'Atletico Madrid. Dans FIFA 23, nous l'avions déjà placé dans l'une de nos équipes de départ. Sa présence est due à plusieurs raisons : 85 dribbles, 82 tirs, 82 vitesse, 81 passes et 80 physique font de lui une arme polyvalente en attaque !

Et pour quelle équipe de départ optez-vous ? Les deux équipes ont en tout cas suffisamment de potentiel pour être compétitives dès les premières semaines. Tu peux aussi t'inspirer et intégrer quelques-uns de nos joueurs dans ton équipe. Quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons un bon début de saison dans FC 24 avec vos équipes de départ.

A propos de l'auteur

Chris est un ancien professionnel de l'eFootball. Il a été international allemand, a été champion d'Europe et a affronté les meilleurs joueurs du monde lors de championnats nationaux et internationaux. Entre-temps, Chris est coach depuis de nombreuses années et il a également entraîné des esportlers dans la Virtual Bundesliga - le championnat allemand officiel dans EA FC 24. Sur redbull.com , Chris t'accompagne dans ton parcours pour devenir un meilleur joueur et donne régulièrement des conseils sur EA FC 24 .