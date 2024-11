Les principales nouveautés du gameplay d’EA Sports FC 25

Les gardiens de but ne peuvent plus être déplacés manuellement que d'un ou deux pas dans EA Sports FC 25. Après un court délai, le gardien revient à sa position de départ. Cette mesure vise à éviter que le déplacement manuel du gardien ne soit trop souvent utilisé, par exemple dans les duels 1 contre 1 avec les attaquants. Fini de rager parce que votre adversaire avait anticipé la frappe croisée. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux coups de pied de coin et aux coups francs. Le déplacement manuel du gardien sur les coups de pied arrêtés fonctionne comme auparavant. On vous invite d’ailleurs à déplacer votre gardien sur corner si vous voulez éviter les missiles téléguidés sur la tête de Van Dijk.

Les gardiens de but ne peuvent plus être déplacés manuellement que d'un ou deux pas dans EA Sports FC 25. Après un court délai, le gardien revient à sa position de départ. Cette mesure vise à éviter que le déplacement manuel du gardien ne soit trop souvent utilisé, par exemple dans les duels 1 contre 1 avec les attaquants. Fini de rager parce que votre adversaire avait anticipé la frappe croisée. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux coups de pied de coin et aux coups francs. Le déplacement manuel du gardien sur les coups de pied arrêtés fonctionne comme auparavant. On vous invite d’ailleurs à déplacer votre gardien sur corner si vous voulez éviter les missiles téléguidés sur la tête de Van Dijk.

Les gardiens de but ne peuvent plus être déplacés manuellement que d'un ou deux pas dans EA Sports FC 25. Après un court délai, le gardien revient à sa position de départ. Cette mesure vise à éviter que le déplacement manuel du gardien ne soit trop souvent utilisé, par exemple dans les duels 1 contre 1 avec les attaquants. Fini de rager parce que votre adversaire avait anticipé la frappe croisée. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux coups de pied de coin et aux coups francs. Le déplacement manuel du gardien sur les coups de pied arrêtés fonctionne comme auparavant. On vous invite d’ailleurs à déplacer votre gardien sur corner si vous voulez éviter les missiles téléguidés sur la tête de Van Dijk.

La défense devrait être plus réaliste que jamais. EA Sports justifie cela par des changements de joueurs plus rapides, des mouvements de gardien améliorés et des mécanismes de base révisés.

La défense devrait être plus réaliste que jamais. EA Sports justifie cela par des changements de joueurs plus rapides, des mouvements de gardien améliorés et des mécanismes de base révisés.

La défense devrait être plus réaliste que jamais. EA Sports justifie cela par des changements de joueurs plus rapides, des mouvements de gardien améliorés et des mécanismes de base révisés.