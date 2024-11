EA Sports FC 25 : les meilleurs styles de jeu par poste

Un playstyle, c’est quoi ? Il s’agit d'une caractéristique spéciale dont disposent certains joueurs. Attribués en fonction de la vie réelle et des données OPTA recueillies sur le terrain, ils permettent plus de réalisme vis-à-vis des qualités réelles du joueur, et de vous avantager sur le jeu si vous parvenez à adapter vos choix en fonction. Si vous êtes un habitué d’EA Sports FC, vous n’êtes pas sans savoir que certains playstyles étaient déjà totalement cheatés l’année dernière. Il suffisait de lancer un match pour prendre des enroulés de Salah aux 25m. Spoiler : cette année encore, certains playstyles sont très forts, pour ne pas dire essentiels. Vous pourrez très largement vous appuyer sur le style de jeu “Tir en finesse” de Xavi Simons ou Loïs Openda, mais également sur le fameux “Anticipation” dont dispose Castello Lukeba.

01 Les meilleurs playstyles pour les gardiens

Contrairement à l’année dernière, les styles de jeu affiliés aux gardiens s’avèrent très utiles. Si le style “Sortie sur les centres” ne rassure pas toujours, le PS (playstyle) Déflecteur peut clairement faire la différence au cours d’un match. Sur ce EA FC 25, il n’est pas rare de voir votre gardien repousser une première frappe sur un autre attaquant. Ce dernier n’a plus qu’à pousser le ballon pour marquer. Un phénomène très frustrant qui peut être évité par ce fameux style de jeu. Avec Déflecteur, votre gardien repoussera plus fréquemment les frappes en corners, voire fort vers le milieu du terrain. “Classe de loin” est également une option intéressante. Ici, votre gardien se placera mieux et sera plus à même de se détendre pour sortir les fameuses frappes enroulées depuis l’extérieur de la surface. Une caractéristique bienvenue quand on sait à quel point ces tirs sont efficaces.

02 Les meilleurs playstyles pour les défenseurs

Pour l’arrière-garde aussi, certains styles de jeu permettent clairement de meilleures performances. Comme l’année dernière, c’est bien “Anticipation” qu’on va prioriser avant tous les autres. Très clairement, avec ce playstyle, vous bénéficierez de contres favorables qui vous feront le plus grand bien dans des matchs tendus. Votre joueur sera en mesure de mettre le pied au bon moment, au bon endroit, et remportera un grand nombre de duels. C’est clairement l’un des playstyles à retenir en ce début de saison. Le style “Lutte” possède, lui aussi, ses avantages indéniables. Avec cette caractéristique, en phase défensive, votre joueur se déplacera en pas chassé le rendant particulièrement mobile et réactif. Pour ce faire, maintenez L2/LT tout en déplaçant votre joueur. Vous le verrez ainsi s’adapter très rapidement aux changements de direction de votre adversaire.

Castello Lukeda version Trailblazers © futbin.com

Pour les défenseurs latéraux, on aurait tendance à vous conseiller le style de jeu “Passe travaillée”. Les joueurs qui le possèdent seront capables d’adresser des centres millimétrés sur la tête de votre attaquant. Il vous sera cependant essentiel de comprendre la notion de bon timing pour adresser vos centres, mais si vous y parvenez, vous pourrez distribuer galettes sur galettes dans la surface. N’hésitez pas à en abuser si votre attaquant possède les playstyles “Tête puissante” ou “Duel aérien”.

Les meilleurs playstyles pour les milieux de terrain

On le sait, il existe différents profils au milieu. Forcément, on ne demandera pas les mêmes choses à Xavi Simons, qui doit créer le jeu et faire des différences offensives, et à Xaver Schlager, qui est là pour grappiller des ballons et éviter les situations adverses dangereuses. Dans tous les cas, sur EA FC 25, vos milieux, défensifs comme offensifs, doivent être en mesure d’assurer leurs passes au maximum.

Sur cette nouvelle itération, c’est une problématique de taille : il y a beaucoup de déchets dans les transmissions. Pour essayer de minimiser ceux-ci, priorisez les playstyles de passe. Ils sont, pour la plupart, vraiment intéressants. Le “Passe incisive” vous aide à adresser des passes en profondeur millimétrée. Les joueurs le possédant sont susceptibles de lancer parfaitement vos ailiers qui pourront ensuite créer le décalage sur le côté.

La pépite qui vous fera profiter de tirs en finesse redoutables © futbin.com

Le “Tiki-taka” est toujours aussi utile que l’année dernière. Ce PS vous permet de mieux réussir les passes en première intention. Par exemple, Rodri est très intéressant en partie pour cette raison : il est capable de réaliser des passes précises et dosées, même quand il les réalise en une touche de balle. Enfin, notre petit préféré sur EA Sports FC 25, c’est bien entendu le playstyle “Passe longue”. Si vous arrivez à adresser un L1 + triangle à un ailier qui possède le style “Rapide”, on ne va pas se mentir, ça sent mauvais pour l’adversaire. Depuis la sortie du jeu, ces passes sont totalement cheatées et sont adressées avec une précision hors norme. D’ailleurs, conseil d’ami, si vous n’avez toujours pas fait le SBC de Moussa Sissoko, ainsi que son évolution, foncez. Il s’agit tout simplement de l’un des meilleurs milieux du jeu, notamment grâce au playstyle en question.

Pour votre milieu défensif, le style “Anticipation”, mentionné précédemment est également pertinent pour remporter un maximum de duels, tout comme “Résiste au pressing”. Avec cette spécificité, vous verrez vous joueurs réussir la plupart de leurs transmissions, et ce même s’ils subissent une grosse pression adverse. Pour les milieux offensifs, certains playstyles de frappe pourraient débloquer beaucoup de situations, notamment les tirs en finesse et en puissance, que nous évoquerons un peu plus bas dans l’article.

Les meilleurs playstyles pour les attaquants

C’est dans la zone de vérité que les styles de jeu feront les plus grandes différences. En tout cas, ce sont bien pour les attaquants que leur plus-value est la plus visible. Au niveau des playstyles de frappe, le “Tir lobé” est plus performant que l’année dernière. Cette fois, le joueur le possédant sera en mesure d'enchaîner plus rapidement et de cadrer fréquemment ses tentatives de lob. La “Tête puissante” peut également être un atout, même si c’est surtout le playstyle “Duel aérien” qui permet de s’imposer dans les airs.

Tout ceci n’est rien comparé au playstyle “Tir en finesse”. Comme l’année dernière, il s’impose comme un incontournable. C’est d’ailleurs presque problématique quand on voit à quelle point les enroulées de Heung-Min Son trouvent la faille presque systématiquement. Malheureusement, si vous souhaitez obtenir des résultats, il faut s’adapter à la “meta” et abuser de ce qui fonctionne. Si vous êtes à l’entrée de la surface avec un joueur bénéficiant du playstyle Tir en finesse, n’hésitez pas, vous avez de grandes chances de marquer. Les “Tirs puissants” sont également une arme redoutable. En maintenant L1 + R1 avant de déclencher le tir, votre joueur adressera une lourde frappe à la Taye Taiwo, pour les plus anciens. Si vous maîtrisez cette mécanique et que vous possédez des joueurs dont c’est la spécialité, vous risquez de souvent trouer les filets.

Le Belge a des stats monstrueuses dans cette itération © futbin.com

Pour les ailiers, c’est un peu comme d’habitude : on veut des joueurs virevoltants et rapides pour faire danser les défenses adverses. Pour ce faire, on vous invite à capitaliser sur trois playstyles.

Le PS “Technique” appelé communément le “R1” en référence à la touche qu’il faut maintenir pour utiliser pleinement cette fonctionnalité reste toujours assez efficace. Alors qu’il était complètement abusé sur EA Sports FC 24, ce playstyle a été nerfé (rendu moins fort) sur cette itération. Il est donc un peu moins utile que l’année dernière mais reste tout de même très intéressant. Il vous permet de rendre votre joueur particulièrement maniable, et de donner la migraine à votre adversaire grâce à des changements de direction ultra rapides.

C’est bien beau la qualité de dribble, mais pour les ailiers, elle doit nécessairement s’accompagner d’une grosse pointe de vitesse, notamment avec le ballon. Pour répondre à ce besoin, on vous conseille vivement de vous porter sur des joueurs qui ont le PS “Conduite de balle”. Avec ce dernier, votre joueur sera presque irrattrapable une fois lancé sur le côté. Enfin, on vous invite également à utiliser des joueurs possédant la caractéristique “Foulée rapide”. Ce playstyle est particulièrement intéressant pour laisser votre adversaire sur place au démarrage. Il était même devenu essentiel il y a quelques semaines, lorsque tous les joueurs compétitifs abusaient des “speed boosts” : un geste technique qui permettait au joueur de faire une énorme différence sur une touche de balle, tout en vitesse. Si ce système a heureusement été nerfé, il est toujours utilisable avec ce playstyle.

Désormais, vous connaissez tout de ces playstyles qui vous feront drastiquement progresser une fois maîtrisés. Si vous combinez ceux-ci avec des conseils de pro qu’on a rédigé pour vous, vous deviendrez vite imbattable en UT Champions et en Division Rivals. Rendez-vous ici pour recevoir ces fameux tips qui changeront du tout au tout votre manière de jouer.