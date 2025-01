Une fois que tu as réussi, il y a deux options : Soit les talents se développent en tant qu'athlètes et mènent ton club à des titres. Ou alors, tu peux vendre les joueurs plus tard à des prix beaucoup plus élevés pour donner à ton club un coup de pouce financier utile. Nous te présentons ici cinq talents du FC 25 qui te permettront de progresser dans le mode Carrière.