Les pépites d'EA Sports FC 25 à recruter au milieu de terrain

Plusieurs nouveautés vous attendent sur la nouvelle itération d’EA Sports. De l’intégration des icônes au mode Rush, le mode carrière s’est refait une beauté pour débuter cette nouvelle saison. Cependant, comme chaque année, il vous faudra avoir le nez fin pour dénicher les meilleurs jeunes joueurs et les faire progresser jusqu’à les faire devenir des références du football mondial. Après notre liste des défenseurs prometteurs à recruter absolument , on vous montre sur qui se pencher pour remporter la fameuse bataille du milieu de terrain ! Les joueurs présents sont uniquement les milieux de terrain axiaux. Pour ce qui concerne les ailiers, vous les retrouverez prochainement dans une liste sur les pépites offensives. Spoiler : vous devriez grandement apprécier les deux petits cracks du RB Leipzig présents dans cette liste.

01 Warren Zaïre-Emery - MC (18 ans, France, Paris Saint-Germain)

Note générale : 80

Potentiel : 90

Pour les suiveurs de foot, voir WZE dans cette liste n’a rien de bien surprenant. Après avoir fait ses débuts en pro en 2022, il devient le plus jeune joueur de l’histoire à porter le maillot de la capitale. Très rapidement appelé par Didier Deschamps, il est également le plus jeune international tricolore depuis 1914. Des records de précocité qui en disent long sur son potentiel. Il pourrait vite devenir ultra intéressant dans le jeu. Pouvant évoluer devant la défense comme en milieu relayeur, c’est le milieu complet par excellence, et son potentiel est sans limite.

02 Arda Güler - MOC (19 ans, Turquie, Real Madrid)

Arda Guler sous les couleurs du Real Madrid © Electronic Arts

Note générale : 78

Potentiel : 90

Là aussi, on est clairement sur un crack qui devrait vite devenir un joueur de classe mondiale. Gêné par les blessures lors de son arrivée au Real la saison dernière, il est enfin en mesure d’étaler toute sa classe sur le terrain. Très intéressant lors de l’Euro, il entre peu à peu dans les plans de Carlo Ancelotti au Real, même s’il est très difficile de se faire une place de titulaire au milieu de ces monstres. Si ce n’est pas encore le cas, il ne s’agit là que d’une question de temps. Déjà 83 de dribble en début de jeu, pouvant également jouer sur l’aile, le tout avec 4 étoiles de gestes techniques, n’hésitez pas à vous pencher sur son cas tant qu’il n’est pas titulaire indiscutable chez les Merengues.

03 Joao Neves- MC (19 ans, Portugal, Paris Saint-Germain)

Note générale : 79

Potentiel : 88

L’entrejeu du PSG a de beaux jours devant lui ! Arrivé tout droit du Benfica Lisbonne cet été, Joao Neves a lui aussi de magnifiques perspectives d’avenir. Un milieu de terrain de poche, très à l’aise techniquement, qui a tout pour distribuer des galettes aux attaquants. Comme son coéquipier français, c’est un véritable couteau-suisse pouvant évoluer en 6 comme en 8. Vous êtes engagé sur plusieurs compétitions et l'enchaînement des matchs vous fait défaut ? Alors vous pourrez largement vous appuyer sur sa magnifique stat d’endurance qui est à 90 dès le début du jeu. Infatigable ce jeune portugais.

04 Claudio Echeverri - MOC (18 ans, Argentine, River Plate)

Claudio Echeverri a tout pour réussir © AFP

Note générale : 71

Potentiel : 87

On est ici sur une pépite au prix plus abordable, mais pas forcément moins prometteuse. Claudio Echeverri est un milieu offensif central évoluant encore dans son pays natal, même s’il ne s’y éternisera pas. En effet, Manchester City a flairé le potentiel du joueur et lui a fait signer un contrat courant jusqu’en 2028. Un très bon coup pour le club anglais qui l’a laissé terminer sa saison à River Plate, son club formateur. S’il n’est pas encore connu du grand public, ça ne saurait tarder ! Le meneur de jeu a pour principale caractéristique la vitesse. Déjà 87 alors qu’il n’a que 71 de général en début de jeu. Autant vous dire qu’il risque de galoper comme personne une fois qu’il aura un peu progressé au sein de votre club. En début de jeu sa valeur n’est que de 4.8m d’euros, alors n’hésitez pas !

05 Fermin Lopez - MC (21 ans, Espagne, FC Barcelone)

Note générale : 76

Potentiel : 87

Qui dit liste de joueurs prometteurs, dit FC Barcelone. Déjà représenté dans la liste des meilleures pépites à recruter en défense , le club catalan confirme sa réputation de centre de formation hors pair. Quelques années après Pedri et Gavi, c’est Fermin Lopez qui a explosé dans le milieu de son équipe de cœur. Il y a d’ailleurs réalisé une très belle saison l’année dernière : 8 buts en 31 matchs de championnat. Il a également disputé 8 matchs de Ligue des Champions malgré son jeune âge, et a joué un rôle très important dans le titre olympique de Paris 2024 avec la Roja. S’il peut évoluer en tant que milieu central, on vous déconseille de le mettre dans un milieu à 2 au vu de ses lacunes défensives. Il serait plus à son aise dans un 4-3-3 en tant que milieu relayeur, dans un 4-2-3-1 positionné en numéro 10 voire même sur l’aile gauche !

06 Archie Gray - MDC (18 ans, Angleterre, Tottenham Hotspur)

Archie Gray a déjà une grosse valeur marchande © RMC Sports

Note générale : 73

Potentiel : 87

Pour garder un certain équilibre, il vous faudra forcément une pure sentinelle dans votre onze de départ. Même si on aurait aimé vous proposer uniquement des joueurs fins techniquement qui nous font nous lever du canapé, on ne néglige pas l’importance d’un ratisseur de ballon. Qui de mieux que Archie Gray pour jouer ce rôle ? Il s’agit du joueur parfait si vous n’avez pas un budget qatari mais que vous souhaitez sécuriser l’avenir de votre club. Ce n’est pas pour rien si Tottenham a dépensé la bagatelle de 40 millions d’euros sur l’international espoir anglais. Pendant 47 matchs de championship, Archie Gray a allié qualité de dribble et capacité de récupération faisant de lui un indiscutable dans son club, le tout avant même d’atteindre ses 18 ans. Un futur très grand.

07 Arthur Vermeeren - MDC (19 ans, Belgique, RB Leipzig)

Note générale : 76

Potentiel : 87

Décidément, ça bosse bien au Red Bull Leipzig ! Recruter des jeunes à fort potentiel, c’est tout l’ADN de ce club, et cette année encore, ça n’y manque pas. Il y a un peu plus d’un an, après avoir éclaboussé la Jupiler Pro League (D1 Belge) de son talent, Arthur Vermeeren signait à l’Atletico de Madrid en provenance du Royal Antwerp. La marche était sûrement légèrement trop haute pour l’international belge, qui a donc décidé de rejoindre le RB Leipzig (très bon choix) pour la saison 2024-2025. Du haut de ses 19 ans, le milieu de terrain ultra complet impressionne déjà par sa lecture du jeu et ses qualités défensives. Dans EA Sports FC, vous pourrez récupérer un maximum de ballons tout en profitant d’une bonne qualité technique. Seul hic : sa stat en tir (55). Il vaut donc mieux l’utiliser en sentinelle et le cantonner à un rôle défensif.

08 Kobie Mainoo - MDC (19 ans, Angleterre, Manchester United)

Le nouveau visage des Red Devils ? © Joe Prior via Getty Images

Note générale : 77

Potentiel : 87

C’est clairement l’une des révélations de la saison dernière. Kobie Mainoo a décidé de griller les étapes, et ce n’est pas pour nous déplaire. Le jeune joueur formé à Manchester United aura profité de sa première saison en professionnel pour s’imposer comme titulaire, non seulement dans son club mais également avec l’Angleterre. Un changement de dimension des plus radicaux illustré par son énorme évolution sur EA Sports FC 25. Passant de 62 à 77, il bénéficie d’un +15 totalement mérité après sa magnifique saison et son Euro convaincant. Son volume de jeu mais surtout sa faculté à se projeter balle au pied sont des qualités très appréciées par ses différents entraîneurs et il pourrait vite devenir une référence mondiale à son poste. Sur EA FC aussi il deviendra rapidement monstrueux. C’est le box-to-box par excellence. Si vous avez les moyens de le faire signer, ne vous en privez surtout pas.

09 Assan Ouédraogo (18 ans, MOC, RB Leipzig)

Note générale : 69

Potentiel : 87

C’est notre option low cost, made by Leipzig encore une fois ! Le club allemand continue sur sa voie royale du développement de jeunes talents, et Ouédraogo en est l’illustration. Arrivé cet été de Schalkes 04, le jeune milieu offensif (capable de jouer relayeur) a impressionné lors de ses 17 apparitions en D2 Allemande, au point que de nombreux clubs européens s’intéressent à son profil. Comme souvent dans ce genre de situation, c’est le RB Leipzig qui a raflé la mise pour 10 millions d’euros. Son mètre 91 pourra vous permettre de vous imposer physiquement et de remporter les duels aériens. Mais ne pas se méprendre : malgré son gabarit, Ouédraogo possède des qualités techniques hors du commun. En effet, sa faible note générale (69) ne lui empêche pas de disposer d’un magnifique 84 d’agilité. Avec quelques saisons supplémentaires dans les jambes, il pourrait vite devenir incontournable dans votre club.

Cette liste non-exhaustive de joueurs hyper prometteurs vous permettra forcément de faire grandir votre club au fil des années. À l’image des équipes Red Bull, investissez sur les jeunes joueurs, et faites les progresser, soit pour réaliser une plus-value financière, soit pour en faire les futurs cadres de votre club. Pour avoir l’équipe la plus complète possible, n’hésitez pas à faire un tour sur notre liste des pépites à recruter en défense. Et surtout ne vous inquiétez pas, on ne vous laissera pas bien longtemps sans nos conseils pour les pépites à recruter sur le front de l’attaque !