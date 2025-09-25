Au lancement de la saison dans FC 26 Ultimate Team, il n’est pas toujours simple de créer une équipe compétitive. C’est encore plus vrai si tu ne dépenses pas d’argent réel et que tu relies ta progression uniquement aux pièces gagnées grâce aux performances de tes joueurs.

Nous te présentons ici une équipe de départ de Super League et de Bundesliga pour moins de 50 000 pièces . Quelques stars du RB Leipzig en font partie. Si tu n'as pas encore 50 000 pièces sur ton compte virtuel, tu peux aussi construire cette équipe étape par étape.

01 Explication rapide : le système de collectif dans EA FC 26

Avant de te présenter l’équipe, faisons un rapide point sur le système de chimie dans FC 26.

Contrairement aux anciens FIFA où tu pouvais atteindre 100 points, la chimie d’équipe se limite désormais à 33. Celle-ci est la somme de la chimie individuelle de chaque joueur, qui varie de 0 à 3. Si tous tes titulaires atteignent 3, tu obtiens la chimie d’équipe maximale de 33.

La chimie d’un joueur dépend principalement de ses coéquipiers, selon trois critères :

Nationalité

Ligue

Club

Par exemple, si tu alignes deux joueurs du même club et de la même ligue, leur chimie sera fortement renforcée. En revanche, si le reste de ton équipe vient de clubs, ligues ou pays totalement différents, la synergie globale restera limitée.

L’objectif est donc de créer des connexions logiques entre plusieurs joueurs à travers ces critères.

Dernier point important : dans FC 26, il n’y a plus besoin d’aligner deux joueurs côte à côte pour qu’ils partagent leur chimie. Tant qu’ils sont sur le terrain ensemble, la connexion fonctionne. Ainsi, un ailier gauche et un arrière droit issus du même club contribuent tout autant à améliorer ton collectif.

02 FC 26 Starter Team Super League & Bundesliga pour 50 000 pièces

FC 26 Ultimate Team Starter Team © FUTBIN

Élements clés de l'équipe de départ FC 26 Ultimate Team Ligue & nations Squad Super League & Bundesliga avec des joueurs de 2 ligues, 6 clubs et 6 nations. Joueurs & clubs 3 joueurs du FC Bâle, 2 de Leipzig, du Bayern et du BVB, plus 1 du Servette et 1 des YB.

03 Gardien de but et défense

Dans les cages, Péter Gulácsi du RB Leipzig. L’international hongrois reste l’un des gardiens les plus fiables de Bundesliga dans FC 26, avec des stats solides comme 87 en placement et 83 en réflexes, faisant de lui un dernier rempart de confiance.

Le gardien du RB Leipzig Péter Gulácsi en fête avec ses coéquipiers © RB Leipzig

Devant Gulácsi dans la ligne de quatre, l'ancien joueur de Leipzig Dayot Upamecano du Bayern Munich et Nico Schlotterbeck du Borussia Dortmund jouent au centre. Upamecano convainc avec des ratings comme 84 en défense et 84 en physique. L'international de la DFB Schlotterbeck aussi - 85 en défense et 82 en physique sont des scores élevés. A gauche de la défense se trouve Dominik Schmid du FC Bâle, qui convainc particulièrement par son vitesse (77) et son physique (73) - et qui fait d'ailleurs partie des meilleurs joueurs du FC 26 de la Super League . La défense est complétée par Ridle Baku , un autre professionnel du RB Leipzig. Des valeurs comme 81 de vitesse et 81 de dribble font de lui, dans FC 26 Ultimate Team, un défenseur droit de premier plan pour le début de la saison.

Ridle Baku donne de la puissance et de la vitesse à l'extérieur. © RB Leipzig

04 Milieu de terrain

Le milieu de terrain est mené par Xherdan Shaqiri. La légende de la Nati s'est nettement améliorée par rapport à FC 25 après le doublé avec le FC Bâle - 81 tirs et 81 dribbles sont ses meilleurs scores. A côté de lui au centre, Timothé Cognat est un autre joueur de Super League. Le Français du Servette FC, vice-champion, convainc surtout dans FC 26 avec 78 de vitesse et 76 de passes. A droite, au milieu de terrain, joue le compatriote de Cognat, Michael Olise. La star du FC Bayern a des valeurs exceptionnelles en dribbles (87) et en passes (84). Sur le côté gauche du milieu de terrain, nous avons aligné Bénie Traoré, un coéquipier de Shaqiri au FC Bâle. La raison en est surtout sa vitesse (86), mais Traoré est aussi un bon dribbleur (80).

Connu aussi pour ses dangereux standards : Xherdan Shaqiri dans FC 26 © EA Sports

05 Attaque

En attaque, Serhou Guirassy du Borussia Dortmund et Alvyn Sanchez des Young Boys de Berne devraient être à l'origine des buts. Guirassy n'est pas seulement le joueur de l'équipe de départ du FC 26 qui a le meilleur classement général. 88 tirs et 83 physique sont des valeurs exceptionnelles. Sanchez est rapide (84 d'allure) et bon dribbleur (77).

Les Young Boys Bern célèbrent un but dans FC 26 © EA Sports