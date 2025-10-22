FC 26 Ultimate Team : Le Dream XI suisse

La saison de FC 26 Ultimate Team a commencé. Tout au long de l'année, il s'agit d'améliorer continuellement ton équipe et d'être toujours à l'affût de nouvelles recrues. Tu souhaites renforcer ton équipe avec des joueurs de Suisse ? Nous te présentons ici une équipe FC 26 Ultimate Team Squad composée des meilleures cartes suisses du jeu.

Info : Toutes les dates mentionnées datent du 17 octobre 2025. Les prix sur le marché des transferts de FUT 26 varient chaque jour.

01 FC 26 Ultimate Team : C'est leDream XI de la Suisse.

La Dream XI suisse dans FC 26 Ultimate Team © FUTBIN

02 Gardien et défense : Yann Sommer et Manuel Akanji en ligne de mire

Entre les deux poteaux se trouve Yann Sommer. Le gardien de 36 ans, qui a atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière avec l'Inter Milan, est juste meilleur dans FC 26 que Gregor Kobel du Borussia Dortmund (classement général : 86). Ce sont surtout ses réflexes (89) et son positionnement (87) qui font de ce gardien de longue date de la Nati un soutien de choix pour ton équipe Ultimate.

La ligne de quatre est dirigée par le coéquipier de Sommer, Manuel Akanji. L'ancien défenseur central du Borussia Dortmund et de Manchester City a quelques valeurs fortes et est particulièrement convaincant en défense (82) et en physique (81). A côté de lui dans la défense centrale : Fabian Schär de Newcastle United. Le vétéran est excellent en défense (84) et a également une bonne condition physique (80). Mais à cause de sa faible vitesse (51), il n'est malheureusement pas jouable dans FC 26 Ultimate Team.

Viola Calligaris est une alternative à Schär. L'internationale suisse de la Juventus Turin n'a qu'une note globale de 79, mais elle est beaucoup plus rapide (79) et a de fortes valeurs en défense et en physique (80 chacune). A gauche et à droite de la chaîne, nous avons aligné Noelle Maritz et Eseosa Aigbogun, deux joueuses rapides (76 et 78 de vitesse) et très performantes en défense (78 et 75). Maritz est sous contrat en Angleterre avec Aston Villa, Aigbogun joue en France avec le Racing Strasbourg.

03 Milieu et attaque : Géraldine Reuteler éclipse tout le monde

Au centre du milieu défensif, le capitaine de la Nati Granit Xhaka de l'AFC Sunderland et Denis Zakaria de l'AS Monaco jouent dans la Dream XI suisse dans FC 26 Ultimate Team. Alors que Zakaria est à nouveau un joueur polyvalent dans FC 26 Ultimate Team et qu'il est surtout un renfort pour ton équipe grâce à son physique (85) et sa vitesse (80), l'allure de Xhaka (47) est nettement inférieure à toutes les autres valeurs. Sans le Chemistry Style approprié, qui augmente la vitesse de Xhaka, la carte est difficilement jouable.

Dans le milieu offensif, la légende de la Nati Xherdan Shaqiri du FC Bâle et Noah Okafor de Leeds United font partie de la Dream XI suisse. Shaqiri a encore obtenu un rating push par rapport à FC 25 grâce à ses performances de haut niveau lors de la double saison qui vient de s'achever. Okafor est surtout rapide (86 de vitesse) et bon dribbleur (80 de dribble).

L'attaque est menée par Géraldine Reuteler. L'attaquante de l'Eintracht Francfort est un excellent renfort pour ton équipe FC 26 Ultimate avec 90 de vitesse, 85 de dribble et 82 de tir. A côté d'elle, Breel Embolo du Stade rennais attaque. Sa carte est solide, mais Reuteler est définitivement le premier choix de l'attaque de notre Dream XI suisse avec ses meilleures valeurs.

Avec Leeds United, Noah Okafor joue en Premier League. © EA Sports

04 Dream XI Suisse : Voilà pourquoi l'équipe ne coûte que 20 000 pièces.

Au total, la FC 26 Ultimate Team Dream XI de Suisse ne coûte qu'un peu plus de 20 000 pièces. Cela s'explique par le fait que jusqu'à présent, il n'y a presque que des cartes standard des joueurs:-ses suisses. Lorsque des cartes spéciales sortiront dans les prochains mois (par exemple des cartes Inform dans l'équipe de la semaine), les meilleures cartes de Suisse seront plus fortes et donc plus chères.

Conseil : utilise la possibilité de faire monter en niveau les joueurs de la Dream XI suisse avec Evolutions. Ainsi, tu auras ensuite des cartes encore meilleures dans ton équipe - certes avec un peu d'investissement en temps, mais sans avoir à dépenser beaucoup de pièces.