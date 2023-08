EA Sports FC 24 - Tout sur le successeur de FIFA

Nouveau nom, tout nouveau ? Non, nous ne parlons pas de Peter Fox. Mais qui sait si le leader de Seeed, après son retour en solo, ne trouvera pas d'une manière ou d'une autre sa place dans la playlist d' EA Sports FC 24 . Un titre de jeu qui semble encore bien inhabituel.

En plus du nom, l'éditeur Electronic Arts (EA) a dévoilé quelques caractéristiques clés du successeur de FIFA. Pour le reste, nos éditeurs sont à l'affût presque quotidiennement et rassemblent ici en continu toutes les nouvelles et mises à jour de l'EA Sports FC 24 :

01 Sortie

Le nouveau logo s'inspire du triangle qui apparaît au-dessus des joueurs. © RB Leipzig/EA Sports FC

La nouvelle saison de football virtuel débutera fin septembre. C'est le cas depuis de nombreuses années et aussi pour le début de l'ère EA Sports FC : la version standard sera lancée le 29 septembre . Pour les joueurs invétérés, EA ne se contente pas de l'habituel accès anticipé de trois jours pour le successeur de FIFA. Avec l' Ultimate Edition , tu feras chauffer ton gamepad dès le 22 septembre , soit une semaine entière avant le Release Day.

Standard vs Ultimate Edition

En plus de l'accès anticipé, l'édition Ultimate comporte quelques bonus supplémentaires, qui sont les suivants cette année :

Accès anticipé de 7 jours

4600 FC Points (anciennement points FIFA)

Pack de joueurs de l'équipe UT de la semaine

Item de joueur prêté par Nike Ultimate Team pour 24 matchs

Kit Nike Ultimate Team x EA Sports FC Ultimate Team

Campagne Nike pour Ultimate Team

Ceux qui précommandent avant le 22 août recevront en plus un objet héros UCL/UWCL dans Ultimate Team.

Rebranding

En plus du titre du jeu, de nombreux petits re-nommages nous attendent dans FC 24 à l'intérieur du jeu. "FUT" est de l'histoire ancienne, son (simple) successeur s'appelle Ultimate Team. Nous ne pouvons que supposer ce qu'il adviendra de "FUT-Champions" ou de "FUT-Draft", mais une adaptation aussi smooth semble probable.

Plateformes

Cette année, il y aura encore une fois le " double titre ", qui permet d'accéder à la version Old-Gen et Next-Gen du jeu, à condition de disposer d'une console correspondante. Sur la nouvelle génération de consoles, il sera donc toujours possible de lancer la version Old-Gen et de jouer avec des amis qui utilisent encore la PS4 ou la Xbox One.

En plus de la Playstation et de la Xbox, le jeu sera également disponible sur PC et sur Nintento Switch. Seuls les joueurs de Google Stadia se retrouvent dans le rouge après l'arrêt du service de jeu en nuage.

Prix

Quel est le mot magique parmi les joueurs ? Free to Play ? Contrairement aux alternatives de FIFA dans les starting-blocks, UFL (sortie Q3 2023) et GOALS , EA a toujours décidé de ne pas proposer de modèle gratuit. Dans le tableau, nous montrons combien coûtent les éditions Standard et Ultimate sur quel système :

Plattform Standard Edition Ultimate Edition PC 80 CHF 110 CHF PS5 90 CHF 120 CHF Xbox 90 CHF 120 CHF Switch 60 CHF /

Licences

700 clubs différents, 19 000 vrais footballeurs et footballeuses de plus de 30 ligues, dont à nouveau la Ligue des Champions de l'UEFA, nous attendent dans FC 24. Il n'y a aucune raison de craindre que nos joueurs préférés ne puissent pas être présents. Au contraire : cette année, nous pouvons également nous réjouir de la première ligue allemande féminine. Dans Ultimate Team aussi, nous pouvons pour la première fois élargir notre équipe de rêve avec des stars féminines comme l'athlète de couverture de l'année dernière, Sam Kerr, ou Alexandra Popp de l'équipe allemande de football.

Couverture

Après trois années consécutives où Kylian Mbappé nous a souri sur la couverture, il y a aussi un changement ici. La version standard est ornée du visage d' Erling Haaland , qui a été formé à l'académie Red Bull et qui devrait devenir une star mondiale en passant par le Borussia Dortmund et Manchester City.

Pendant ce temps, l'EA Sports FC 24 Ultimate Edition est tout à fait dans l'esprit du slogan "Rejoins le club" : une photo d'équipe avec un mélange coloré des meilleurs joueurs et joueuses d'aujourd'hui et d'hier montre. Ici, des icônes comme Rudi Völler et David Beckham posent bras dessus bras dessous avec Bellingham, Haaland, Popp et compagnie.

Nouvelles fonctionnalités

Avec Hypermotion V ainsi que la dernière variante du moteur Frostbite , EA nous promet une révolution cette année. Les animations, les mouvements et l'apparence des professionnels virtuels sont issus des données collectées auprès de 180 joueurs de haut niveau. La technologie derrière le nouveau gameplay reste cependant, comme pour son prédécesseur, réservée aux consoles next-gen et au PC.

PlayStyles

Une autre nouveauté est l'introduction de ce que l'on appelle les "PlayStyles", qui ressemblent beaucoup aux caractéristiques précédentes. Les joueurs avec certains PlayStyles ont plus de possibilités pour les dribbles, les tirs, les standards, etc. Un exemple ? Les spécialistes des coups francs peuvent mieux évaluer la trajectoire de la balle.

Nous connaissions déjà des capacités similaires dans les précédents opus de FIFA, où la caractéristique "coup franc de puissance" offrait des possibilités étendues. Il reste donc à voir dans quelle mesure ces PlayStyles influenceront le jeu.

Le football féminin dans Ultimate Team

Lorsque nous ouvrirons nos premiers paquets dans Ultimate Team fin septembre, nous verrons pour la première fois des stars féminines sur les cartes. Cela nous permettra non seulement de construire une équipe féminine puissante, mais aussi de l'envoyer directement sur le terrain avec ses collègues masculins.

Nous apprendrons certainement lors de la présentation officielle d'Ultimate Team comment l'interaction avec les différents modèles de corps fonctionnera. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, les femmes seront présentes comme les hommes dans toutes les promos, SBC et autres, et que les icônes et héros féminins seront donc intégrés à l'univers d'Ultimate Team.

Mode carrière

Tu veux écrire ta propre histoire sur le terrain ? Dans la carrière des joueurs de FC 24, il y aura un nouveau système de personnalité qui s'inspire des PlayStyles. Bien sûr, il y a aussi la carrière classique de manager, dans laquelle le staff d'entraîneurs sera probablement plus important. Mais nous attendons la présentation officielle du mode carrière pour en savoir plus !

La Red Bull Arena est fidèle à l'original dans le jeu. © EA Sports

02 Gameplay EA Sports FC

Accélération 2.0

"Lenghty" aurait rapidement sa place sur la liste des sujets les plus controversés de FIFA 23. Plus encore : il a considérablement changé le team building dans FIFA 23, il faisait partie de la méta pendant une grande partie de l'année. En plus de Lengthy, FIFA 23 proposait les types d'accélération "Controlled" et "Explosive". Dans FC 24, les types mixtes ont fait leur apparition. Il s'agit de "Controlled-Lenghty", "Mostly Lengthy" et "Controlled- Explosive" ainsi que "Most-Explosive". Est-ce que EA parviendra ainsi à mieux équilibrer la force de ces types ou est-ce qu'il y aura à nouveau des types OP ? Fingers crossed !

Offensive

Passage de précision, tir de précision & Swerve à la demande

Avec ça, il y aura la possibilité d'avoir encore plus de contrôle sur nos passes et nos tirs. Certes, il était déjà possible de régler les aides sur "Semi" ou même "Sans aide". Dans la pratique, l'effet était nul lorsque tu affrontais d'autres joueurs qui avaient activé ces aides. Cela pourrait changer avec l'EA Sports FC 24 : les tirs devraient être beaucoup plus précis et de nouvelles passes devraient être possibles, si nous visons suffisamment bien. De plus, nous pouvons ajouter de l'effet à ces passes.

Passe de précision (au sol) R1 + Triangle / RB + Y

Passe de précision (liftier) : R1 + carré / RB + X

Swerved Pass : L2 + passe souhaitée.

Pour le Precision Shot, il n'y a pas de combinaison de touches particulière. Tu peux l'activer directement dans le menu d'aide, de sorte que tous les tirs soient des tirs de précision.

Dribble d'effort et dribble orbital

Tu peux faire passer le ballon dans l'espace libre d'une simple touche pour éviter les défenseurs au dernier moment ? C'est possible grâce à la fonction Effort Dribbling. En particulier lors de la réception du ballon, de nouvelles possibilités s'ouvrent pour envoyer le ballon directement dans la direction souhaitée (Effort Touch).

L'Orbit Dribbling consiste à changer de position par rapport au ballon afin de créer de nouveaux angles pour les tirs, les passes ou les mouvements de compétences. Ou bien : tu déplaces le joueur autour du ballon sans le jouer.

Effort Dribbling/Touch : R1/RB + stick droit dans la direction souhaitée.

Dribble orbital : L1 + L2/ LB + RT + stick gauche

Sprint contrôlé

La plupart des gens connaissent cette situation : nous courons vers le but et sommes poursuivis. Le sprint est la seule option, mais chaque contact supplémentaire avec le ballon comporte le risque que le gardien se trouve devant nous ou qu'un autre défenseur s'interpose sur le côté. Le sprint contrôlé avec R1/RB - une sorte de troisième vitesse de course entre le sprint et la vitesse de déplacement normale - pourrait être la solution idéale. Mais ce qui est sûr, c'est que nous aurons beaucoup plus de contacts contrôlés avec le ballon que lors d'un sprint normal.

Nouveaux mouvements de compétences

Flair Rainbow (5 étoiles)

Ball Roll Drag (4 étoiles)

Drag Back Turn (4 étoiles)

Flair Nutmegs (4 étoiles)

Défensive

Défense avancée

En plus du tacle standard avec la touche cercle ou B, nous pouvons désormais utiliser un tacle à l'épaule (X ou A) pour nous glisser devant l'adversaire et le séparer du ballon. De plus, de nombreuses nouvelles animations nous attendent. Les tacles d'arrêt sont particulièrement prometteurs, car en cas de succès, la balle est immédiatement arrêtée. Les développeurs tentent ainsi de contrer l'effet frustrant des derniers opus de FIFA, où le ballon revient souvent à l'équipe adverse après un tacle.

Tactiques de pression

Les tactiques défensives "Pression après les erreurs", "Pression après la perte du ballon" et surtout "Pression constante" ont changé le jeu de FIFA 23 de façon instantanée et permanente. Il semblerait qu'ils aient été légèrement atténués, ce qui devrait améliorer la fluidité du jeu. Il faudra cependant trouver un équilibre. Sinon, le problème du temps de jeu risque de se poser avec acuité.

03 FC 24 Ultimate Team

Evolution est une nouvelle fonctionnalité qui sera présente dans le mode Ultimate Team. L'objectif est d'améliorer nos joueurs préférés au cours de l'année pour qu'ils restent plus longtemps attractifs pour notre équipe de départ. Cela peut être réalisé grâce à des petites tâches et des objectifs qui améliorent progressivement les capacités de ces joueurs. Mais ne te réjouis pas trop vite : Tous les joueurs ne peuvent pas être améliorés. Nous ne savons pas encore quels critères sont nécessaires pour cela.

Plus d'informations ici après la présentation officielle de l'Ultimate Team !

04 Bande-annonce officielle

- Bande-annonce EA Sports FC

- Bande-annonce de gameplay Reveal :

- Bande-annonce Matchday Experience

- Deep-dive de carrière