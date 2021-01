Mais que se passe-t-il dans le corps des plongeurs en apnée ?

C'est l'une des disciplines sportives aquatiques les plus impressionnantes. Et elle l'est encore plus quand on sait à quoi est confronté le métabolisme de ceux qui la pratiquent. Si pour le vice-champion du monde d'apnée,

Under pressure

« Une fois qu’on entame la descente, la chose la plus importante, c’est d’être dans l’ultra concentration », explique Stéphane Tourreau. « Il faut qu’on arrive à être dans l’efficience, donc qu’on produise suffisamment d’effort pour s’extraire de la surface, mais en consommant le moins d’énergie possible. Plus on est concentré là-dessus, plus on est capable d’économiser de l’énergie à la descente. »

Longtemps, les scientifiques et apnéistes ont pensé qu’il était impossible d’aller au-delà de 40 mètres de profondeur car cette cage thoracique aurait dû, en théorie, exploser. Vous l’aurez deviné, il n’en est rien. « Un mécanisme se met en place pour lutter contre ce changement de pression et la cage thoracique devient incompressible », explique Fabrice Joulia. « La pression qu’elle contient devient légèrement inférieure à la pression ambiante et ça crée une dépression. » L’apnéiste peut ainsi continuer sa descente, et mieux, est en mesure de le faire sans effort puisqu’il sera attiré par le fond. Pourquoi ? Car les volumes d’air, qui le faisaient flotter, sont alors réduits au maximum. Les poumons, qui font d'habitude la taille d'un melon, font alors la taille d'une orange.

Mais ces volumes d’air ne se trouvent pas seulement dans la cage thoracique. « On est aussi soumis à la pression au niveau des tympans », explique Stéphane Tourreau, donc il faut envoyer de l’air dans les oreilles pour compenser la pression qui s’exerce au fur et à mesure. Au début on compense beaucoup puisque le volume d’air se compense rapidement. Mais plus on descend et moins on a besoin de compenser. »

Eau High