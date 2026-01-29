Une Eileen Gu plus conquérante que jamais en couverture du Times

Que faites-vous pendant votre temps libre ? Si vous êtes Eileen Gu , prodige du freeski de 22 ans, la réponse peut inclure des études à l’université de Stanford, l’une des institutions académiques les plus prestigieuses au monde, du mannequinat, sans oublier quelques apparitions sur les podiums.

En plus de ces activités extrascolaires, Gu est désormais aussi le visage du Time magazine, l’hebdomadaire le plus connu de la planète – et l’une des principales protagonistes de la série Winter Heroes.

Autrement dit, Gu est loin d’être n’importe qui. La bonne nouvelle ? Elle ne fait que commencer. Véritable menace en big air et en halfpipe, Gu est sur des skis depuis l’âge de trois ans, balisant au passage un espace pour la prochaine génération de femmes dans ce sport.

Comme elle l’explique dans une interview exclusive, la visualisation et quelques astuces psychologiques bien pensées l’aident à garder un équilibre entre toutes ces composantes de sa vie. Et cela porte ses fruits.

Devenue à 18 ans, à Pékin, la plus jeune championne de l’histoire du ski freestyle, avec deux médailles dorées en big air et en halfpipe, ainsi qu’une médaille d’argent en slopestyle, elle domine la scène depuis. Cette saison a commencé par sa 20e victoire en carrière au FIS Freeski World Cup lors du LAAX Open en Suisse. Prochaine étape : la défense de ses titres en Italie.

Elle explique ici ce que signifie pour elle le fait de concourir au plus haut niveau, et comment elle reste concentrée en cas de difficultés.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous de concourir en Italie ? Eileen Gu: C’est une opportunité vraiment spéciale, non seulement en raison de la plateforme que représente l’événement en lui-même, mais aussi grâce à la possibilité de le partager avec autant d’athlètes d’autres sports – c’est exactement cela, l’esprit sportif. Il s’agit de partager ces moments de gloire avec d’autres compétiteurs qui comprennent exactement ce que vous traversez. C’est une expérience qui crée des liens très forts.

Il n'y a aucune raison pour qu'un sport doive être super sérieux. Honnêtement, sortir et s'amuser, c'est littéralement tout l'objectif. Eileen Gu

Quel est le meilleur conseil qu’un coach vous ait jamais donné ? Ma coach de cross-country au lycée, Corin, m’a parlé de la théorie de l’évaluation. C’est une théorie en psychologie qui montre que les processus neuronaux par lesquels vous passez lorsque vous êtes nerveux sont en réalité exactement les mêmes que ceux qui se produisent lorsque vous êtes surexcité. C’est votre cerveau qui décide si cela prend une tournure positive ou négative. Quand je me sentais vraiment très nerveuse, elle me disait : « Tu n’es pas nerveuse, tu es juste surexcitée ». Et cela s’est vraiment appliqué à toutes les situations de forte pression que j’ai vécues depuis.

Quel rôle l’éducation joue-t-elle dans votre vie ? Ce qui est vraiment important pour moi, c’est la notion d’équilibre. Je n’ai jamais sacrifié mes études. Je pense que cela a joué en ma faveur, de façon massive, quand il s’agit de conceptualiser les tricks. La manière dont je visualise et comprends la physique d’un trick, la façon dont je peux analyser la psychologie et même me comprendre moi-même. Apprendre à apprendre est la chose la plus importante qu’un individu puisse faire dans sa vie. En particulier dans les sports extrêmes, réaliser l’importance que l’école peut avoir pour votre sport est un message que j’espère pouvoir transmettre.

Qu’est-ce qui est vraiment important pour les jeunes athlètes qui débutent ? De ne pas avoir peur d’essayer. C’est particulièrement vrai pour les filles entre 11 et 14 ans, âge auquel on observe une baisse de la participation féminine au sport, autour du collège. Une grande partie de cela vient du sentiment que le sport ne vous appartient plus, que la société ou les attentes sociales vous enlèvent le côté fun. Soudain, il y a cette pression : « Et si je me plante ? Et si j’ai l’air stupide ? Et si je suis la seule fille là-bas ? » Je suggérerais de commencer un nouveau sport avec vos amies et de le pratiquer ensemble. Il n’y a aucune raison pour qu’un sport doive être super sérieux. Honnêtement, sortir et s’amuser, c’est littéralement tout l’objectif.