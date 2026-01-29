Wintersports
Une Eileen Gu plus conquérante que jamais en couverture du Times
Qu’est-ce que cela signifie pour vous de concourir en Italie ?
C’est une opportunité vraiment spéciale, non seulement en raison de la plateforme que représente l’événement en lui-même, mais aussi grâce à la possibilité de le partager avec autant d’athlètes d’autres sports – c’est exactement cela, l’esprit sportif. Il s’agit de partager ces moments de gloire avec d’autres compétiteurs qui comprennent exactement ce que vous traversez. C’est une expérience qui crée des liens très forts.
Il n’y a aucune raison pour qu’un sport doive être super sérieux. Honnêtement, sortir et s’amuser, c’est littéralement tout l’objectif.
Quel est le meilleur conseil qu’un coach vous ait jamais donné ?
Ma coach de cross-country au lycée, Corin, m’a parlé de la théorie de l’évaluation. C’est une théorie en psychologie qui montre que les processus neuronaux par lesquels vous passez lorsque vous êtes nerveux sont en réalité exactement les mêmes que ceux qui se produisent lorsque vous êtes surexcité. C’est votre cerveau qui décide si cela prend une tournure positive ou négative. Quand je me sentais vraiment très nerveuse, elle me disait : « Tu n’es pas nerveuse, tu es juste surexcitée ». Et cela s’est vraiment appliqué à toutes les situations de forte pression que j’ai vécues depuis.
Quel rôle l’éducation joue-t-elle dans votre vie ?
Ce qui est vraiment important pour moi, c’est la notion d’équilibre. Je n’ai jamais sacrifié mes études. Je pense que cela a joué en ma faveur, de façon massive, quand il s’agit de conceptualiser les tricks. La manière dont je visualise et comprends la physique d’un trick, la façon dont je peux analyser la psychologie et même me comprendre moi-même.
Apprendre à apprendre est la chose la plus importante qu’un individu puisse faire dans sa vie. En particulier dans les sports extrêmes, réaliser l’importance que l’école peut avoir pour votre sport est un message que j’espère pouvoir transmettre.
Qu’est-ce qui est vraiment important pour les jeunes athlètes qui débutent ?
De ne pas avoir peur d’essayer. C’est particulièrement vrai pour les filles entre 11 et 14 ans, âge auquel on observe une baisse de la participation féminine au sport, autour du collège. Une grande partie de cela vient du sentiment que le sport ne vous appartient plus, que la société ou les attentes sociales vous enlèvent le côté fun. Soudain, il y a cette pression : « Et si je me plante ? Et si j’ai l’air stupide ? Et si je suis la seule fille là-bas ? »
Je suggérerais de commencer un nouveau sport avec vos amies et de le pratiquer ensemble. Il n’y a aucune raison pour qu’un sport doive être super sérieux. Honnêtement, sortir et s’amuser, c’est littéralement tout l’objectif.