Le grand guide pour battre les 3 boss les plus forts d'Elden Ring

. Et comme pas mal de joueurs n’ont pas réussi à venir à bout de ce jeu ô combien difficile, on a décidé de vous donner un petit coup de pouce qui sera plus que bienvenu lors de 3 combats redoutables. Même si la liste pourrait être bien plus longue (et est parfois sujette à débat en fonction de votre personnage), c’est toujours ça de pris.

On commence très fort avec un ennemi qui, bien que n’étant pas obligatoire, mérite d’être affronté. Pourquoi ? Tout simplement parce que les récompenses qu’il donne valent leur pesant de cacahuètes. Et parce que, si on joue à Elden Ring, c’est évidemment aussi pour le défi qu’offrent certains combats (et à ce petit jeu-là, le dragon est loin d’être en bas du classement).

Pour le trouver, il va falloir partir des abords du grand pont (à Farum Azula ), prendre l’ascenseur pour descendre avant de se laisser tomber d’une petite corniche (il y aura plusieurs arbres sur votre droite, allez sur la gauche, et en-dessous de vous, vous verrez une plateforme rocheuse. Sautez, suivez la voie jusqu’à une plateforme formant un arc de cercle jusqu’au moment où on vous proposera de « vous endormir »). Après cela, une cinématique se déclenche et le combat démarre.

Comme dans chaque combat difficile, la Larme imitatrice sera très utile pour faire des dégâts, mais aussi et surtout attirer l’attention du boss, vous laissant ainsi mettre quelques coups « gratuits ». Pour Placidusax, il est fortement conseillé d’avoir des objets et talismans vous octroyant des résistances contre la foudre, le feu, mais aussi les attaques physiques. Au niveau des équipements, on vous recommande d’être à + 10 (et plus), histoire de pouvoir utiliser (par exemple) le Souffle Putréfié. Celui-ci peut doucement mais sûrement lui grignoter pas mal de points de vie. Car oui, le dragon est un bon gros sac à PV.

Une fois le combat lancé, le bon monsieur va vous envoyer des éclairs au visage, restez en mouvement, et dès que vous êtes sorti de la zone, utilisez votre Souffle putréfié (ou autre sort). Votre Larme devrait en faire de même et ainsi faciliter l’activation du dot. En début de fight, Placidusax utilise principalement des attaques de griffes assez lentes et faciles à esquiver, mais il peut aussi se mettre à cracher du feu devant lui. Pour cette raison, il est recommandé de se positionner derrière lui pour lancer une offensive sur sa queue. La seule autre chose à laquelle il faut faire attention à ce moment-là, ce sont ses attaques de zones (Area Of Effect). Si vous voyez le sol devenir rouge, c’est que le dragon est en train d'invoquer une sorte de colonne de foudre, partez très loin le plus vite possible et revenez quand elle aura explosé.

