Elden Ring, la chanson de geste du jeu vidéo

La désormais vénérable série de

a, depuis Demon Souls en 2009, cultivé un concept. Une poignée de mains secrète difficile à retranscrire - après la sortie de

, je me souviens de joueurs se drapant de mystères et invitant à y jouer par soi-même pour comprendre ce qui suscite autant d’enthousiasme. La formule est redoutable : la promesse d’aventure, une économie de moyens, la difficulté comme épée et bouclier - et une mentalité étonnante de level-design. Certes, le parcours est assez linéaire, mais il faut énormément d'efforts pour le cacher. Le joueur, qui commence son périple dans un grand dénuement, enchaîne les grandes zones et récolte des âmes/cendres/amulettes/pour progresser de niveau. Le rapport risque/récompense est constant, pas toujours juste. Un ennemi standard tue en deux coups, les pièges sont légion, et les combats de boss sont épiques. Mais il y a une dimension qui est peu discutée - celle du voyage littéral, du parcours à travers des environnements. Dans un

,

ou

, le level-design n’est jamais mensonger. Par définition, si vous voyez quelque chose au loin, c’est que vous le foulerez plus tard dans le jeu. Ainsi, quand on s’en rend compte, l’impression de voyage n’en est que plus satisfaisante, et le chemin accompli dans l’agilité du joueur et les stats du personnages n’en sont que plus criants. Une réponse demeure : que ferez-vous pour la suite ?