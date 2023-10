Emil Johansson au départ de la Red Bull Rampage : "Je veux être en tête !

Red Bull Rampage a toujours été une vision pour moi. Quand j'étais plus jeune, la plupart des riders de slopestyle participaient aussi à la Rampage. Ce n'est que depuis quelques années que ce n'est plus courant. Je veux que cela revienne. Le Red Bull Rampage est un événement unique. Je veux m'y développer, acquérir de l'expérience et construire pour l'avenir. Pour moi, c'est, avec Crankworx, l'événement le plus prestigieux que nous ayons. Tout le monde y est représenté, des coureurs de descente aux coureurs de slopestyle en passant par les freeriders, et avec un champ de départ aussi large et autant de compétences différentes, cela rend le tout encore plus spécial.

En slopestyle, quelques combos peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite. Mais à Rampage, il y a tellement de types de riders et de styles de conduite différents. On ne voit pas beaucoup de combinaisons, peut-être quelques tricks, mais en tout cas pas ce que l'on voit dans les événements de slopestyle. C'est tellement différent et ça me plaît.