Esports: Émotions et performances

Si l'esport me tient en haleine depuis des années et des années, c’est bien à cause des émotions que cela procure. Que ce soit en tant que joueur pendant une décennie ou aujourd’hui en tant que consultant, je vibre toujours de la même manière. Les victoires et les bons moments sont exaltants et les défaites sont démoralisantes. Tout se vit avec une intensité particulière comme dans toutes disciplines que l’on pratique avec passion.

Seulement voilà, nos émotions n’entrent pas seulement en ligne de compte après le résultat. Pendant une partie, peu importe le niveau de compétition, elles influencent fortement nos performances. J’aimerais vous parler un peu de mon parcours, mon apprentissage dans la gestion de mes émotions et vous donner quelques conseils que les années m’ont appris.

Mon expérience personnelle

Je suis quelqu’un d’émotif et de passionné. J’ai toujours ressenti les choses avec une grande intensité et jouer aux jeux-vidéos n’y a jamais échappé. Avec les années, j’ai commencé à mieux me connaître et à anticiper les réactions et les comportements que je pouvais avoir, mais lorsque j’étais plus jeune, je vivais tout au premier degré durant mes matches. D’un côté, lorsque je me sentais en confiance, lors d’une bonne partie, je prenais toutes les bonnes décisions. Je ne fuyais devant aucun duel et j’étais capable de passer au dessus d’un moment frustrant en un claquement de doigt. De l’autre, lors d’une période de doute, le stress pouvait prendre le dessus sur moi.

Je devenais trop passif, apeuré à l’idée de faire une erreur, à vif sur les commentaires que je recevais de la part de mes coéquipiers, enragé dans la défaite, perdant ma lucidité et ne réalisant pas les erreurs que je commettais. Je ne prétends pas avoir tout réglé avec l’âge mais j’ai commencé à prendre conscience de mes propres automatismes et cela a changé les choses drastiquement. Je suis passé d’un adolescent rageux et impulsif à un adulte, toujours mauvais perdant certes, mais capable de garder son calme, de rassurer et de mobiliser les troupes dans la difficulté. Ma capacité à gérer mes émotions s’est développée au fil du temps et m’a énormément aidé à performer lorsque c’était important. A posteriori, j’aurais dû sans doute y travailler plus rapidement

Se connaître pour briser les routines

Il est impossible d’espérer être toujours de bonne humeur et en pleine confiance lorsque nous jouons une partie. C’est hors de notre portée. Ce que nous pouvons faire, à l’inverse, c’est réfléchir à la manière dont nous agissons lorsque tout va bien, et essayer de consciemment s’appliquer à répliquer ces principes, puis éviter les pièges dans lesquels nous tombons en période compliquée. Par exemple, je sais que lorsque tout va bien pour moi, j’ai tendance à très bien communiquer avec mes coéquipiers. J’encourage mes amis dans la défaite, je propose des solutions, je fais des blagues pour détendre l’atmosphère. De plus, je prends le temps de réfléchir par moment et je garde une certaine distance sur ce qui est en train de se passer sur le serveur. A l’inverse, dans la difficulté, je peux parfois me fermer sur moi-même, faire preuve d’impatience et de manque de lucidité. Il m’arrive de ne pas toujours répondre lorsqu’on me parle. Si j’ai conscience de ces choses, je peux activement y faire attention lorsque je doute.

C’est là le but que nous recherchons tous. Nous essayons de répliquer, aussi constamment que possible, notre “meilleure forme”. Je ne pense pas que cela soit possible mais prendre le temps de s’auto-analyser, de s’observer et de se comprendre est le premier pas pour s’améliorer. Cela demande un certain degré d’honnêteté envers soi-même qui n’est pas toujours agréable, je vous préviens. Être capable de se regarder dans la glace et d’affronter, sans artifice, nos défauts et nos failles peut faire peur mais dans l’esports, comme dans la vie, on ne peut améliorer un problème qu’uniquement après l’avoir reconnu comme tel.

Créer l’atmosphère dans laquelle on prospère

Je suis persuadé que vous avez tous et toutes en mémoire des parties qui se sont très bien passées, avec des coéquipiers motivés et agréables, puis d’autres matches qui ont tourné à la catastrophe après seulement dix minutes. Dans les deux cas extrêmes, nous pouvons retracer le début de la vague, peu importe dans quel sens elle se jette. Cela peut commencer par des petites remarques, des plaintes, ou à l’inverse, des rires et des encouragements. N’oubliez jamais que les émotions se propagent très facilement et rapidement et que vous avez le pouvoir de créer un “momentum” positif ou négatif. C’est votre pouvoir mais aussi votre responsabilité quelque part. Dès l’instant où j’ai compris que je pouvais influencer un groupe tout entier de par mon comportement, j’ai commencé à y faire très attention parce que je savais que nos chances de gagner allaient augmenter si j’agissais en coéquipier exemplaire.

Aujourd’hui, lorsque je stream, je sais que ma capacité à motiver mes coéquipiers est un grand avantage. Je sais aussi que je suis capable de maintenir mon groupe dans une atmosphère saine et positive, ou en tout cas je peux y contribuer. Soyons honnête, pour gagner il ne suffit pas uniquement d’être agréable, j’en ai bien conscience... Pourtant, ne sous-estimez pas à quel point l’ambiance impacte non seulement votre performance, mais également celles de vos coéquipiers, la qualité de votre communication et vos décisions.