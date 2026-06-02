Qu’est-ce que l’endurance fondamentale et comment la développer ?

La majorité des sportifs amateurs font la même erreur. Ils enfilent leurs baskets, partent courir à une allure qui les essouffle, rentrent chez eux épuisés et fiers de leur effort. Sauf qu'à force de courir toujours à la même intensité intermédiaire, ils stagnent, s'épuisent et finissent par se blesser.

La solution ? L'endurance fondamentale . C'est la fondation absolue de toute bonne condition physique — et c'est le principe sur lequel s'accordent tous les coachs et préparateurs physiques spécialisés en running et sports d'endurance . Ce principe est validé par la recherche en physiologie du sport et appliqué par les meilleurs entraîneurs au monde, de l'école norvégienne aux programmes des athlètes olympiques comme Sasha Zhoya . Voici ce que c'est concrètement, et comment l'intégrer à votre entraînement sans perdre patience.

01 Qu'est-ce que l'endurance fondamentale (EF) ?

Helydia court au Wings for Life World Run © Red Bull Content Pool

En course à pied, l'endurance fondamentale est un rythme d'effort de faible intensité. Physiologiquement, c'est l'allure à laquelle votre corps utilise l'oxygène de manière optimale pour transformer vos graisses en énergie, sans produire de déchets qui saturent vos muscles (comme l'acide lactique).

Le Red Bull Original Red Bull Energy Drink En savoir plus

En bref : c'est un rythme confortable. Vraiment confortable. Vous avez l'impression de vous brider, et c'est exactement le but recherché.

Les bénéfices directs sur votre corps :

Un cœur plus musclé : À ce rythme, la cavité de votre cœur s'agrandit. Il pompe plus de sang à chaque battement, ce qui fait baisser la fréquence cardiaque au repos.

Création de nouveaux vaisseaux sanguins : Votre corps développe de nouveaux capillaires pour amener l'oxygène jusqu'aux muscles de manière beaucoup plus efficace.

Multiplication des mitochondries : Les mitochondries sont les "centrales énergétiques" de vos cellules musculaires. L'EF stimule leur multiplication, ce qui augmente directement votre capacité à produire de l'énergie par voie aérobie — sans accumuler de déchets comme l'acide lactique.

Renforcement du système cardio-respiratoire : Courir régulièrement en EF améliore votre capacité à transporter et utiliser l'oxygène, réduisant votre fréquence cardiaque pour un même effort au fil du temps.

Prévention des blessures : Courir lentement renforce les tendons, les articulations et les os, préparant le corps à encaisser des séances plus intenses par la suite.

Utilisation des graisses : C'est la filière énergétique qui puise le plus dans les réserves de lipides.

Bénéfices mentaux : Courir à une allure confortable favorise la déconnexion, la pleine conscience et l'endurance psychologique. C'est aussi l'occasion de courir à deux et de tenir une conversation — ce qui rend les longues sorties bien plus agréables. Ces séances construisent également votre résistance mentale à l'effort prolongé, indispensable si vous préparez une course comme un semi-marathon.

02

Le Wings for Life World Run en Espagne © Andreas Langreiter for Wings for Life World Run

Le plus grand piège est de penser qu'on est en EF alors qu'on court déjà trop vite. Pour être sûr de rester dans la bonne zone, il y a deux méthodes principales :

Le test de la parole : Vous devez être capable de tenir une conversation, sans puiser dans votre souffle ou avoir des douleurs musculaires. Si vous peinez à contrôler votre respiration , c'est que vous êtes déjà au-dessus de la zone EF.

La fréquence cardiaque : Ciblez une fréquence cardiaque comprise entre 60 et 72% de votre fréquence maximale (la FCM). Exemple : si votre maximum est de 200, il ne faut pas dépasser les 144 battements par minute.

La VMA (Vitesse Maximale Aérobie) : Si vous connaissez votre VMA (mesurée lors d'un test de terrain ou en laboratoire), votre allure d'endurance fondamentale se situe entre 50 et 65 % de votre VMA . Ainsi, si votre vitesse est de 15 km/h, votre zone correspond entre Allure : 6:09 à 8:00 min/km.

Astuce : Si vous ne connaissez pas votre fréquence cardiaque maximale, voici comment la calculer : 220 - votre âge pour les hommes, 226 - votre âge pour les femmes. Faites tout de même attention, le résultat est à titre indicatif et reste une moyenne.

03

Construire cette base demande de la méthode et, surtout, de mettre son ego de côté. Voici la feuille de route pour y arriver.

Acceptez de marcher au début

Si vous êtes débutant, il est très probable que dès que vous commencez à trottiner, votre cœur s'emballe et dépasse les 75 % de votre FCM. C'est parfaitement normal. La solution ? Alterner course lente et marche rapide. Faites par exemple 2 minutes de trot très lent, puis 1 minute de marche pour faire redescendre le cardio. Au fil des semaines, les phases de course vont naturellement s'allonger sans que le cœur ne s'emballe.

Appliquez la règle du 80/20

C'est la règle d'or des marathoniens et des athlètes de haut niveau : 70 à 80 % du volume d'entraînement hebdomadaire doit être réalisé en endurance fondamentale. Les 20 à 30 % restants sont réservés à l'intensité ( fractionné , côtes, sprints). Ce ratio de volume d'entraînement est validé par la recherche en physiologie du sport et appliqué par les meilleurs entraîneurs mondiaux.

Si vous courez trois fois par semaine, deux des sorties doivent être totalement confortables, lentes et faciles. La troisième sera la séance difficile. En termes de volume d'entraînement total, cela revient à consacrer la majorité de vos kilomètres hebdomadaires à l'endurance fondamentale — et c'est exactement là que se construit votre progression.

Un participant de la Wings for Life World Run en Pologne © Red Bull Content Pool

Être patient et régulier

L'endurance fondamentale ne donne pas de résultats magiques en deux semaines. C'est un travail de l'ombre. Les adaptations physiologiques du système cardiovasculaire prennent du temps, souvent plusieurs mois. Restez régulier, allongez progressivement la durée de vos sorties lentes (pas plus de 10 % d'augmentation par semaine), et faites confiance au processus.

Ne pas regarder sa montre (sauf pour le cardio)

L'erreur ultime en EF est de vouloir respecter une allure (le fameux rythme au kilomètre). L'allure en endurance fondamentale va varier tous les jours selon la fatigue, la chaleur, le sommeil ou le dénivelé. Restez sur votre temps de sortie et votre rythme cardiaque, et oubliez complètement la vitesse.

C'est là qu'un cardiofréquencemètre — intégré à la majorité des montres de sport — devient votre meilleur allié. Il vous permet de rester dans votre zone cible en temps réel, sans avoir à calculer votre allure au kilomètre. Si votre cardio dépasse la zone, ralentissez. Si vous êtes largement en-dessous, vous pouvez légèrement accélérer.

04 Les erreurs classiques à éviter en endurance fondamentale

Même avec les meilleures intentions, il est facile de saboter ses séances d'EF. Voici les pièges les plus fréquents :

Courir trop vite : C'est l'erreur numéro un. Le "juste un peu plus vite" est tentant, mais dès que vous dépassez 75 % de votre FCM, vous sortez de la zone EF pour entrer dans une zone grise : vous accumulez de la fatigue sans bénéficier ni du travail aérobie de l'EF, ni de la stimulation d'un vrai fractionné. Résultat : vous fatiguez pour rien.

Négliger la progressivité : Passer brutalement de 30 minutes à 1h30 de footing en une semaine, c'est s'exposer à une blessure de surcharge. La règle d'or : n'augmentez pas votre volume de plus de 10 % par semaine.

Ignorer les signaux de fatigue : Un jour de fatigue, votre fréquence cardiaque peut s'emballer pour la même allure. Si votre cardio reste élevé malgré une allure lente, c'est votre corps qui vous dit qu'il a besoin de récupérer. Réduisez l'intensité ou posez-vous.

Confondre EF et récupération active : L'endurance fondamentale peut être utilisée comme outil de récupération après une séance intense, mais elle sert surtout à construire votre base aérobie. Ne la réduisez pas à un simple "footing de récupération".

Le plus dur avec l'endurance fondamentale, ce n'est pas l'effort physique, c'est la frustration psychologique. Vous allez être doublé par des gens qui courent plus vite que vous au parc, et vous aurez envie d'accélérer. Résistez. Laissez l’ego au vestiaire. C'est en apprenant à courir lentement aujourd'hui que vous construirez le moteur nécessaire pour courir vite demain .

05 FAQ

L'endurance fondamentale est-elle utile pour préparer un marathon ?

Absolument, c'est même la pierre angulaire de tout plan marathon . Lors des sorties longues (1h30 à 2h30), la quasi-totalité du temps doit être passée en endurance fondamentale. Pourquoi ? À cette allure, votre corps apprend à puiser dans ses réserves de graisses (lipides) plutôt que dans le glycogène. Or, le glycogène est un carburant précieux et limité : économiser vos stocks sur les premiers kilomètres vous permet de maintenir votre allure sur les derniers, là où la plupart des marathoniens "frappent le mur". Plus votre endurance fondamentale est développée, plus vous serez capable de courir longtemps sans toucher à vos réserves de glycogène.

Est-ce que l'endurance fondamentale a des bienfaits pour des courtes distances comme le 5 km ?

Absolument. Même pour des efforts courts et intenses, une bonne base aérobie permet de mieux récupérer entre les répétitions d'entraînement et de maintenir l'allure plus longtemps sans s'épuiser. L'EF construit le "moteur" que vous allez faire tourner à plein régime sur les courses courtes.

Combien de temps dois-je courir en endurance fondamentale par semaine ?

La règle d'or : 70 à 80 % de votre volume hebdomadaire total. Si vous courez trois fois par semaine, deux séances doivent être en EF. Pour les débutants, commencez par 30 minutes par séance et augmentez progressivement.

Est-ce que je peux marcher pendant une séance d'EF ?

Oui, surtout si vous débutez. Si votre fréquence cardiaque s'emballe dès que vous trottinez, alternez 2 minutes de course lente et 1 minute de marche. Au fil des semaines, les phases de course vont naturellement s'allonger.

L'endurance fondamentale peut-elle m'aider à perdre du poids ?

Oui. À cette allure, votre corps puise majoritairement dans les réserves de graisses (lipides) comme source d'énergie. Combinée à des séances plus intenses (type fractionné), l'EF constitue un duo très efficace pour la perte de masse grasse.

L'endurance fondamentale est-elle la même chose que la Zone 2 ?

En grande partie, oui. La Zone 2 (60–72 % de la fréquence cardiaque maximale) correspond à ce que les entraîneurs appellent l'endurance fondamentale. C'est la zone qui développe votre capacité aérobie sans générer de fatigue excessive.

Combien de temps faut-il pour progresser en endurance fondamentale ?

Les premières adaptations physiologiques (baisse de la fréquence cardiaque au repos, meilleure utilisation des graisses) se font sentir en 4 à 6 semaines de pratique régulière. Mais les véritables gains structurels — multiplication des mitochondries, densification du réseau capillaire, renforcement cardiaque — prennent 3 à 6 mois de travail assidu. C'est un investissement long terme : les athlètes de haut niveau consacrent des années à construire une base solide d'aérobie avant de viser des performances maximales. Le signe concret que vous progressez : pour une même allure, votre fréquence cardiaque diminue de semaine en semaine.

Quel est la cadence ou l'allure en endurance fondamentale ?

L'allure en endurance fondamentale varie selon chaque coureur — il n'existe pas de chiffre universel. Voici les repères principaux :

En fréquence cardiaque : entre 60 et 72 % de votre FCM

En % de VMA : entre 50 et 65 % de votre Vitesse Maximale Aérobie

En ressenti : vous devez pouvoir tenir une conversation complète sans essoufflement