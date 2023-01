Cyclisme : 8 conseils pour (bien) s'entraîner en hiver

L'ancien skieur Anton Palzer entrera dans sa troisième année comme cycliste professionnel en 2023. À l'image de beaucoup de cyclistes, il n'arrête pas totalement l'entraînement lorsque la saison s'achève. Ils continuent à s'entraîner en hiver pour se préparer aux courses du printemps. Avec parfois jusqu'à 25 à 30 heures de vélo par semaine.

Trouver la motivation pour rouler lorsque luminosité est réduite, qu'il pleut et qu'il fait froid n'est pas facile. Anton Palzer explique ci-dessous comment il aborde son entraînement lorsque l'hiver pointe le bout de son nez et vous donne quelques conseils pour que vous trouviez le courage de le faire.

Toni Palzer s'entraîne pour la prochaine saison © Helge Roeske/Red Bull Content Pool

01 Fixez-vous un objectif

L'entraînement hivernal est crucial pour établir vos objectifs de performance au printemps et en été. C'est là que vous posez les bases pour toute l'année. Selon Palzer, il est primordial d'établir un plan pour structurer une routine d'entraînement et de toujours avoir à l'esprit l'objectif que vous souhaitez atteindre au cours de l'année suivante, qu'il s'agisse de courses ou de longues sorties. Tout doit être axé sur cet objectif : du moment où vous commencez votre préparation au contenu de l'entraînement et à son ampleur.

Avoir un objectif est essentiel © Leo Francis/Red Bull Content Pool

La question la plus importante que vous devez vous poser avant de fair votre plan d'entraînement est de savoir ce que vous voulez vraiment faire et quelle est la meilleure façon de vous y préparer. Pour les amateurs, il peut s'agir d'une simple amélioration de la condition physique, mais il existe également des objectifs semi-compétitifs à atteindre, comme passer la ligne d'arrivée de telle ou telle course, grimper sur le podium, s'attaquer à des montées ou des routes importantes. Vous pouvez alors ajuster le volume et la nature de votre entraînement en fonction de votre objectif.

02 Prenez le temps de vous régénérer

Lorsque la saison s'achève, les pros font une pause pour partir en vacances et permettre à leur corps de récupérer. L'entraînement reprend souvent en novembre/décembre et cette pause leur permet de repartir avec une énergie nouvelle. La condition physique est bien sûr importante, mais la condition mentale ne l'est pas moins.

La motivation joue un rôle central dans l'entraînement hivernal. Pour être en mesure de réaliser votre plan d'entraînement, vous devez avoir un mental d'acier tout en restant détendu. Cela signifie que, parfois, arrêter le vélo pendant quelques jours ou quelques semaines, comme le font les professionnels, peut être la meilleure chose à faire pour vous préparer à l'entraînement à venir.

Cyclisme hivernal © Corey Rich/Red Bull Content Pool

03 Faites d'autres sports

La pratique de sports alternatifs ou l'entraînement croisé peuvent vous aider à ajouter de la variété et même plus de plaisir à votre entraînement quotidien. En tant qu'ancien skieur alpiniste, Palzer connaît les meilleures options pour un entraînement complet.

"De novembre à janvier, je dirais que le rapport entre le vélo et les sports alternatifs est d'environ 70:30. Dans la période qui précède Noël, je me concentrerai un peu plus sur les sports alternatifs comme le ski de fond, qui renforcent les muscles. D'une manière générale, il faut privilégier cet axe d'entraînement pour compenser la négligence du haut du corps lors de la pratique du vélo."

Anton Palzer rechausse les skis © Hans Herbig / Red Bull Content Pool

Les sports suivants s'y prêtent : le ski de fond, la natation, la course à pied et l'escalade. Les exercices de base et l'entraînement musculaire en salle de sport doivent également être intégrés à votre routine hivernale.

Certains athlètes de vélo comme Wout van Aert , Tom Pidcock et Blanka Kata Vas participent même à des courses de cyclocross en hiver. Ce n'est pas le cas de tous les professionnels, mais pour varier les plaisirs, les coureurs passent au gravier et au VTT pour des efforts de faible intensité, car c'est une façon agréable de garder l'entraînement intéressant.

Rebecca Rusch sur son gravel © Corey Rich/Red Bull Content Pool

04 Ne négligez pas l'entraînement de base

Le cyclisme est un sport d'endurance. C'est pourquoi l'entraînement de base prend le plus de temps. De début novembre à la mi-février environ, l'essentiel de l'entraînement doit être conçu pour accroître l'endurance, ce qui implique de passer plusieurs heures sur la route. À mesure que l'hiver avance, les efforts deviennent plus intenses, les athlètes effectuant de courts intervalles pour voir s'ils peuvent maintenir leur puissance à des niveaux de performance plus élevés.

1 min Le guide pour s'entrainer l'hiver à vélo de Gordon Benson Voici les conseils de Gordon Benson pour votre programme d'entraînement en vélo l'hiver. Le triathlète passe un minimum de 15 à 17 heures par semaine sur son vélo lors de ses entrainements l'hiver.

05 Mêlez séances indoor et outdoor

Palzer conseille de mêler séances courtes et intensives la semaine à des sorties d'endurance classiques et plus calmes le week-end. Vous pouvez combiner l'entraînement à la maison, en utilisant des applications comme Zwift, avec l'entraînement à l'extérieur.

"Avoir un home trainer est idéal. L'appareil spécifie la résistance et les unités peuvent être réglées spécifiquement sur la puissance en watts que vous voulez atteindre. Mais il n'y a pas d'alternative à la route pour l'entraînement de base, j'essaie de rouler au moins deux heures et demie à l'extérieur ou plus chaque jour pendant les mois d'hiver."

06 Habillez-vous intelligemment et chaudement

En hiver, les cyclistes doivent non seulement faire face à leur programme d'entraînement, mais aussi au froid. Palzer porte des vêtements spécifiques pour ses sorties hivernales et insiste sur le fait que ces vêtements doivent protéger les parties du corps qui sont sensibles au froid, même lorsqu'elles sont couvertes.

Le bon équipement pour une bonne performance © Helge Roeske/Red Bull Content Pool

"La plupart du temps [en hiver], je porte des vêtements de cyclisme fonctionnels en néoprène, un pull à col roulé, puis une veste par-dessus.

"Souvent, les gens négligent de garder leurs orteils au chaud avec des chaussettes thermiques ou des sur-chaussures. Pour les mains, qui sont très exposées au vent, je recommande des gants à trois doigts [gants Lobster] au lieu des moufles d'hiver normales. Ces gants vous permettront de bien freiner et de vous diriger et, surtout, de garder les mains au chaud. Une écharpe en tube ou un cache-cou, qui peut également être enfilé sur le visage, est également utile.

2 min Les meilleurs conseils de Gordon Benson pour préparer son vélo pour l'hiver Vélo en hiver : Le cycliste Gordon Benson donne la liste des objets essentiels à avoir sur soi lors d'un entrainement vélo en hiver. Tous ses conseils sont dans la vidéo ci-dessous.

Lorsque les conditions météo sont mauvaises et que la lumière du jour est réduite il est impératif que vous soyez vu. Il vous faut donc des vêtements qui attirent l'attention. Veillez à ce qu'ils soient dotés d'éléments réfléchissants ou optez pour des vêtements de couleur pour une visibilité optimale.

07 Équipez le vélo avec les bons accessoires

Palzer conseille d'acheter des pièces de vélo de haute qualité, car elles vous seront d'une grande utilité en hiver. Les crevaisons étant plus fréquentes, équipez votre vélo de pneus anti-crevaison de qualité. Les garde-boue peuvent également augmenter votre confort. Ayez toujours une chambre à air et une pompe de rechange avec vous pour pouvoir réagir en cas de crevaison. Elles vous évitent d'être éclaboussé lorsque vous roulez sous la pluie.

Comme pour les vêtements réfléchissants recommandés ci-dessus, vous devez également équiper votre vélo de course de lumières qui vous permettront d'être vu dans différentes conditions d'éclairage. Les feux avant et arrière sont obligatoires.

Regarde ton vélo pour voir si tout roule © Helge Roeske/Red Bull Content Pool

08 Récompensez-vous !

Anton Palzer tient à souligner que lors d'un entraînement hivernal, votre humeur et votre esprit doivent être positifs en permanence pour vous motiver à sortir et à vous entraîner ! Si vous vous entraînez à l'extérieur en hiver, vous devez vous récompenser. Buvez un bon thé chaud, mangez un morceau de gâteau. Après avoir tout donné dans le froid, vous le méritez amplement.

